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都已经2018年了，没有人再反对女人了解足球，谈论足球，或者哪怕只是看足球比赛，是不是？

好吧，本届世界杯当中的一些事件仍然令人疑问，在这项美丽的运动当中，到底有多少事情真的改变了，女性是不是受到了不公平的对待？

上星期，盖帝图像（Getty Images）发布了一组“世界杯最性感球迷”的图辑，当中只包括年轻女性。

该图辑在社交网络上引来了批评，网民认为这当中的价值观已经过时。

推特（Twitter）帐户“Women in Football”发出了诘问：“时代都在变，为什么你们不变？”

盖帝图像在稍后将该图辑撤下，称这是一次“值得吸取教训的错误判断”，并表示将启动一次内部调查。

一直以来，女性体育解说员尤其容易遭遇来自社交媒体、路人球迷和专家评论员等等居高临下的训导、批评甚至是镜头前的骚扰。

巴西体育记者朱丽娅·吉马列亚斯（Julia Guimareas）在俄罗斯叶卡捷琳堡做现场连线报道的时候，就不得不躲开一个试图强吻她的路人。

“别这么做，永远不要再做这种事，这是不对的，”她朝着他这样大声喊道，迫使对方道歉。一条转推吉马列亚斯大胆对抗骚扰的视频推文得到了超过四万点赞。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @showdavida Neste domingo, o #Fantástico falou sobre os casos de assédio que tem acontecido na Copa do Mundo. Abaixo, a gente mostra um deles, que ocorreu com a repórter Júlia Guimarães. A bronca dada por ela ao engraçadinho, fica como recado: "Não faça isso!" https://t.co/XYlBMSCVEm pic.twitter.com/tERPgTzkZy — Fantástico (@showdavida) 2018年6月25日

澳大利亚SBS（特殊广播服务）的世界杯评述员露西·泽利克（Lucy Zelic）曾在评述中强调要以球员各自母语当中的发音准确读出他们的名字，她因此而受到了网络谩骂。

她被指“惹人烦”和“令人受不了”，然后她的主持搭档克莱格·福斯特，解释说他们的节目旨在尊重广泛多元的语言传统和文化。

对于女性来说，本届世界杯代表了很多的第一次，令女性体育评述员的地位得到了提升。

BBC记者维琪·斯帕克斯（Vicki Sparks）在6月成为英国第一个现场解说世界杯比赛电视直播的女性，而美国福克斯（Fox，霍氏）和 Telemundu电视台均表示他们第一次在北美的世界杯比赛直播当中起用了女性解说员。

不过，并不是所有人都支持这样的改变。没有被邀请解说本届世界杯的前足球员杰森·肯迪（Jason Cundy）近日受到了猛烈抨击，因为他声称女性的声调对于足球评述而言太过高。

一些观察人士则批评“宝贝镜头（babe cam）”的回归——这指的是电视镜头捕捉到看台上的年轻女性时停留时间过长的做法——以及推特上那些为女球迷漂亮程度评分的帖子。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @eman_anjum Hello friends, what’s this World Cup about? Objectifying women or football? I’m confused. All updates on my newsfeed are of beautiful women from around the globe with very toned stomachs. — Eman Suleman (@eman_anjum) 2018年6月24日

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Shlerooo I'm sick of tired of this #WorldCup objectifying female football fans. When women get mentioned in this world cup it's all about their looks and how much skin they're showing....



Kinda like the image below from a Twitter page asking its followers to rate these women. pic.twitter.com/K2lFqb1psf — The Godmother (@Shlerooo) 2018年6月24日

伪球迷

与此同时，在中国，普通女性甚至都不能好好地看一场比赛，她们会在网上被指称作“伪球迷”。

一些嘲笑女球迷的段子在网上流传，说她们并不真正了解足球，看世界杯只不过是为了讨好男朋友，获取关注，甚或是为了看帅气阳刚的球员。

知名评论人石述思在新浪微博上发帖，评论前往俄罗斯看球的中国球迷当中女性人数多于男性的消息时说：“一场伪球迷的盛宴开始了。”

一组在网上流传的漫画则嘲笑女性对世界杯和足球运动的不了解。

图片版权 Sina Breaking News Image caption 一组在网上流传的漫画则嘲笑女性对世界杯和足球运动的不了解。

不过，女球迷也对此给予了反击。一篇博爱文章将中国女足的不俗表现与中国男足进不了世界杯的失败作比较。

另一个帖子则表示：“我不懂足球不是因为我是女的，而是因为我根本不在乎，不要什么都拿性别说事。”

所以，如果你在电视上看到女士评球时感觉有点不舒服的话，记住BBC体育部记者丹·沃克尔（Dan Walker）的智者之言：“别紧张，我们所有人都可以享受世界杯。”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @mrdanwalker Women love football.

Women play football.

Women can analyse football.

You can still love, play & analyse football.

It doesn’t mean - as a bloke - you have to be threatened by their knowledge, presence or expertise.

Get over it.

We can all enjoy the #WorldCup — Dan Walker (@mrdanwalker) 2018年6月21日

BBC北京站李理对本报道亦有贡献。