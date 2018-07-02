图片版权 Getty Image caption 内马尔曾在赛场上痛哭

6月23日，德国队在索契击败瑞典队的经典比赛终场哨吹响时，社交媒体上炸开了。但是，人们谈论德国队的托尼·克罗斯（Toni Kroos，却奥斯）时，说的不仅是他在比赛第95分钟那记精彩绝伦、反败为胜的弧线任意球。人们追捧克罗斯的时候，说他“不像内马尔（Neymar ，尼马）那样哭得嘻哩哗啦”。

一天后，巴西队在圣彼得堡同样要拼到补时阶段才战胜哥斯达黎加，他们的10号在比赛结束时掩面痛哭。

图片版权 Getty Images Image caption 内马尔脾气暴躁，曾受到超过140张黄牌、八度被赶出场

在那些对此有微言的人当中就有巴西球迷。而这正凸显了内马尔目前在俄罗斯世界杯上的困境：他是这届世界杯赛上人人都想“黑”的球员。在那一个周末，关注世界杯的人绝少有不对这名前锋嘲讽几句的——尤其多的是说他为博取犯规，一碰就倒。里约热内卢的一家酒吧甚至宣布，在巴西对塞尔维亚的第三场小组赛，内马尔每假摔一次就免费请客人一杯酒。

去年，内马尔以超过2亿美元的转会费从巴塞罗那加盟巴黎圣日耳曼，成为世界最高身价球员。这名26岁球星的钱包瞬即暴胀，这没有逃过那些已经不喜欢他生活奢华的人的眼睛——虽然他绝不是足坛唯一的富豪球员，但问题是，他从不羞于展示自己的土豪作风，比如发布自己在私人飞机里的照片之类的。

图片版权 David M. Benett Image caption 内马尔经常在社交网站上载自己的奢华生活照

也是在社交网络上，内马尔经常流露他的喜怒无常：在看到关于他哭鼻子的批评时，他在Instagram上发帖说：“哪怕是鹦鹉也有说话的权利。”

在对阵哥斯达黎加的比赛中，巴西人因为向裁判表示异议而吃到黄牌。视频助理裁判（VAR）显示，他那下想要博取点球的动作有假摔的成分，甚至本该可以令他被罚出场。

这些小动作掩盖了他写下的纪录：在对哥斯达黎加的最后时刻打入一球的内马尔，国家队进球达到了56个，成为巴西历史上进球第三多的球员，也是前三名中唯一的现役球员。

事实上，出来替他说话的正是内马尔在史上进球第三人的位置上所取代的那个人——1994年的世界杯冠军成员罗马里奥（Romario）。

“你还沒有在这届世界杯上展现你的能耐和本事，但我仍然相信你能做到，”罗马里奥在Instagram上写道。

图片版权 Getty Images Image caption 内马尔被指常在赛场上“假摔”

该国最德高望重的球评家之一、巴西队在1970年的世界杯冠军队成员托斯唐（Tostão）则担心，这种大脑容易短路的作风可能会让内马尔陷入麻烦——比如说，假如他在第三场小组赛中再得黄牌，那他就要停赛。

托斯唐在第二场比赛后写道：“他一直在投诉，一直在乱发脾气。他搞不好还会再得黄牌。”

不过，托斯唐也同样维护内马尔。

“他在场上的应对比他在场外的任何行为都更令我担心。内马尔就像大多数明星一样，只是喜欢出风头。我觉得对他的批评有很多夸大的成分，”托斯唐说。

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问题在于，內马尔无论做什么，都逃不掉人们审视的眼光。就说哭鼻子这件事吧：在哥斯达黎加的比赛后，心理学家和行为学专家们在巴西各大媒体上大显了身手。每个人都就他为什么哭给出了自己的解释。

就连因贪污而正在坐牢的前总统卢拉（Luis Inácio Lula da Silva）也忍不住加入讨论。他给巴西一家有线电视台发了一份书面的评论。

他写道："内马尔哭泣的一幕反映了他的心理状态。"