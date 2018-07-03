图片版权 EPA Image caption 比利时阵中的一众顶级能否带领球队走到最后？

这一支比利时队一直被认为是“黄金一代”，但或许是在这样一场八分之一决赛当中，我们才刚刚开始看到他们的实力。

落后日本2-0，面临出局命运之际，“红魔”实现了一次强势逆转，在比赛最后21分钟连入三球，赢得与巴西队争夺四强席位的机会。

在2016年3月，比利时曾经升上国际足联（FIFA）世界排名第一位。四个月之后，他们在欧洲杯四分之一决赛当中被威尔士淘汰，又一次在被看好的情况下令人跌破眼镜。

在那之前两年，他们在巴西世界杯四分之一决赛当中被后来的亚军阿根廷淘汰。

这一次，这支拥有多名英超冠军球员的队伍，是否终于能够在国际大赛上取得与世人期望相应的成绩？

在周一（7月2日）比赛是1970年以来第一次有球队在淘汰赛0－2落后的情形下反败为胜，在这场比赛当中出场的13名球员当中就包括了32岁的文森特·孔帕尼（Vincent Kompany，甘宾尼），以及31岁的德里斯·默滕斯（Dries Mertens，梅顿斯）和扬·维尔通亨（Jan Vertonghen，华汤根）。

后卫孔帕尼、守门员库尔图瓦（Thibaut Courtois，古图奥斯）、中场大脑凯文·德布劳内（Kevin de Bruyne，奇云·迪布尼）和前锋埃登·阿扎尔（Eden Hazard，夏沙特）等等数人，合共赢得过8次英超冠军。

罗伯特·马丁内斯（Roberto Martinez，马天尼斯）麾下的这一批大牌球员，能否在俄罗斯走到最后？

信念就是力量

如果能够再赢两场，比利时就能历史上第一次打进世界杯决赛；但是在周一的比赛中，当原口元气的反击得手和乾贵士的25码远射令日本队2－0领先时，比利时的梦想一度变得遥远。

维尔通亨的进球开始逆转大戏，之后费拉尼（Marouane Fellaini，费兰尼）将比分追平，最后同样是替补登场的查德利（Nacer Chadli，查迪利）在第94分钟打入致胜一球。

前英格兰队后卫里奥·费迪南德（Rio Ferdinand，里奥·费甸南）表示，比利时现在可以带着迅猛势头进入八强战与五届冠军巴西对碰了。

“这支球队的精神状态一度受到质疑，”费迪南德说。

“这（场胜利）会给他们信念，而这是一种力量。”

前英格兰队长阿兰·希勒（Alan Shearer，舒利亚）则称赞曾经执教斯旺西（史云斯）、维甘竞技（韦根）和埃弗顿（爱华顿）的马丁内斯，说他扭转了局势。

“在下半场，马丁内斯和球员们都面临着一些重大的难题，”他说，“你必须要做些事情，找到办法应对形势，他做到了。”

图片版权 Reuters Image caption 费拉尼（8号）为比利时队头球扳平

“献给比利时的每一个人”

比利时已经连续在12场世界杯淘汰赛当中不能保住球门不失，一共丢了28个球。

不过，马丁内斯在周一的胜利之后，希望把焦点集中在积极因素上。

“相信我，不要想负面的事，”这名西班牙籍教头说，“重要的是过关，我们做到了。今天是值得为这帮球员骄傲的一天。”

“这是献给在比利时的每一个人的。感谢你们的支持，感谢一直相信。”

“有时候，在世界杯里面你会想表现得完美，但是在淘汰赛当中，要的是获胜，而他们展现出了胜利的精神气质。”

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这是冠军相吗？

这是一届高潮迭起的世界杯，比利时的大逆转是又一个高光时刻。

卫冕冠军德国小组未能出线，传统强队西班牙、阿根廷和葡萄牙均早早出局。

“这是有史以来最跌宕起伏的世界杯，”前切尔西前锋克里斯·萨顿（Chris Sutton，瑟顿）说。

“为比利时加分——2－0落后的时候他们一度已经快出局了。这样的逆转，是显露了冠军相吗？”

巴西vs比利时将成经典一役

周五在喀山进行的四分之一决赛，大概将是一场经典的世界杯比赛。

图片版权 Reuters Image caption 巴西队将是比利时在四分之一决赛中的对手

巴西和比利时在FIFA世界排名上分列二、三位，排在德国队之后。

巴西队是本届杯赛的赛前大热，但小组赛首战被瑞士逼平，之后艰难拿下哥斯达黎加，但是在16强2－0战胜墨西哥的比赛中，他们拿出了令人印象深刻的表现。

马丁内斯表示：“对巴西，你必须明白，你是在和这届赛事中最后的球队对阵。”

“像内马尔（Neymar，尼马）和菲利普·库蒂尼奥（Philppe Coutinho，古天奴）这样的球员能够在一秒间改变比赛，我们必须要有非常清晰的应对计划。”

“你还是个小孩的时候就会梦想在世界杯赛上与巴西队比赛，所以我们肯定会享受比赛。”