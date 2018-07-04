2018世界杯：十位最英俊帅气的高颜值球星
对于足球迷来说，2018世界杯是最受期待的赛事之一。在亿万观众的瞩目之下，谁又是球艺和形象最佳的明星呢？
承认吧，世界杯其实也是一场"健美身体"的盛会。在足球竞技场上，我们不仅可以观看高超的球技，还能够欣赏球员们潇洒矫健的身姿。
让我们看看2018世界杯赛事中谁是最英俊的球员。
德国队的马茨·胡梅尔斯（Mats Hummels）今年29岁，司职中后卫，平日效力于德甲的拜仁慕尼黑足球俱乐部。身高1.92米，高大帅，而且平时总是笑容满面。
2014年世界杯的时候，德国婚恋网站的一项调查就已经把胡梅尔斯评为最性感球员。
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，香港译名为基斯坦奴·朗拿度）今年33岁。这位葡萄牙球王在中国和台湾都被简称C罗。场外的C罗不酗酒，不纹身，形象很好。被认为是个暖男。
埃迪森·卡瓦尼（Edinson Cavani）是乌拉圭的前锋，平时效力于意甲那不勒斯队。他今年30岁，拥有意大利、乌拉圭双重国籍，祖父是意大利移民。
西班牙的伊斯科·阿拉孔（Isco Alarcón）是皇家马德里球员，这位90后是俄罗斯世界杯期间西班牙队表现最出色的球员之一。
扬·索默（Yann Sommer）今年29岁，瑞士守门员，平时效力于德甲球队门兴格拉德巴赫足球俱乐部。他除了是足球运动员外，还是广告模特。此外，他看来也知道如何做饭。他有一个博客，分享烹饪食谱，美食技巧和餐厅推荐。这个博客有很多照片，但都是菜......
哈梅斯·罗德里格斯（James Rodríguez）,90后，哥伦比亚人，拜仁慕尼黑球员。
穆罕默德·萨拉赫（Mohamed Salah）是埃及队球员，外号莫莫，法老或者莫，1992年生。他出现在几乎所有通过网络传播的英俊人物的照片画廊里。目前效力于英超利物浦足球俱乐部打边锋。
阿里森·贝克尔（ Alisson Becker ），25岁，巴西足球运动员，司职守门员，目前效力于意甲球队罗马。
卡洛斯·贝拉（Carlos Alberto Vela）是墨西哥球员，1989年出生，目前效力于美国洛杉矶俱乐部。
米拉德·穆罕默迪（Milad Mohammadi）是伊朗职业足球运动员，司职后卫。现在效力于俄罗斯的格罗兹尼捷列克足球俱乐部。
下面这一张，我们特意留给意大利队。如果当初意大利队去了俄国世界杯，那么，这份高颜值球星影集中肯定会有至少一位意大利球员。