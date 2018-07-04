2018世界杯：十位最英俊帅气的高颜值球星

对于足球迷来说，2018世界杯是最受期待的赛事之一。在亿万观众的瞩目之下，谁又是球艺和形象最佳的明星呢？

承认吧，世界杯其实也是一场"健美身体"的盛会。在足球竞技场上，我们不仅可以观看高超的球技，还能够欣赏球员们潇洒矫健的身姿。

让我们看看2018世界杯赛事中谁是最英俊的球员。

德国队的马茨·胡梅尔斯（Mats Hummels）今年29岁，司职中后卫，平日效力于德甲的拜仁慕尼黑足球俱乐部。身高1.92米，高大帅，而且平时总是笑容满面。

2014年世界杯的时候，德国婚恋网站的一项调查就已经把胡梅尔斯评为最性感球员。

图片版权 Getty Images Image caption 马茨·胡梅尔斯（Mats Hummels）今年29岁，平日效力于德甲的拜仁慕尼黑足球俱乐部。1.92米的高大帅。

克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，香港译名为基斯坦奴·朗拿度）今年33岁。这位葡萄牙球王在中国和台湾都被简称C罗。场外的C罗不酗酒，不纹身，形象很好。被认为是个暖男。

图片版权 AFP Image caption 葡萄牙球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，香港译名为基斯坦奴·朗拿度），简名C罗

埃迪森·卡瓦尼（Edinson Cavani）是乌拉圭的前锋，平时效力于意甲那不勒斯队。他今年30岁，拥有意大利、乌拉圭双重国籍，祖父是意大利移民。

图片版权 Getty Images Image caption 埃迪森·卡瓦尼（Edinson Cavani）是乌拉圭的前锋，拥有意大利、乌拉圭双重国籍，祖父是意大利移民。

西班牙的伊斯科·阿拉孔（Isco Alarcón）是皇家马德里球员，这位90后是俄罗斯世界杯期间西班牙队表现最出色的球员之一。

图片版权 Getty Images Image caption 伊斯科·阿拉孔（Isco Alarcón）是这位90后是俄罗斯世界杯期间西班牙队表现最出色的球员之一。

扬·索默（Yann Sommer）今年29岁，瑞士守门员，平时效力于德甲球队门兴格拉德巴赫足球俱乐部。他除了是足球运动员外，还是广告模特。此外，他看来也知道如何做饭。他有一个博客，分享烹饪食谱，美食技巧和餐厅推荐。这个博客有很多照片，但都是菜......

图片版权 Getty Images Image caption 扬·索默（Yann Sommer）今年29岁，瑞士门将。他除了是足球运动员外，还是广告模特。

哈梅斯·罗德里格斯（James Rodríguez）,90后，哥伦比亚人，拜仁慕尼黑球员。

图片版权 Getty Images Image caption 哈梅斯·罗德里格斯（James Rodríguez）,90后，哥伦比亚人，拜仁慕尼黑球员。

穆罕默德·萨拉赫（Mohamed Salah）是埃及队球员，外号莫莫，法老或者莫，1992年生。他出现在几乎所有通过网络传播的英俊人物的照片画廊里。目前效力于英超利物浦足球俱乐部打边锋。

图片版权 Getty Images Image caption 穆罕默德·萨拉赫（Mohamed Salah）是埃及队的核心人物，目前效力于英超利物浦足球俱乐部。

阿里森·贝克尔（ Alisson Becker ），25岁，巴西足球运动员，司职守门员，目前效力于意甲球队罗马。

图片版权 Getty Images Image caption 阿里森·贝克尔（ Alisson Becker ）目前效力于意甲球队罗马。

卡洛斯·贝拉（Carlos Alberto Vela）是墨西哥球员，1989年出生，目前效力于美国洛杉矶俱乐部。

图片版权 Getty Images Image caption 卡洛斯·贝拉（Carlos Alberto Vela）是墨西哥球员，1989年出生，目前效力于美国洛杉矶俱乐部。

米拉德·穆罕默迪（Milad Mohammadi）是伊朗职业足球运动员，司职后卫。现在效力于俄罗斯的格罗兹尼捷列克足球俱乐部。

图片版权 Getty Images Image caption 米拉德·穆罕默迪是伊朗职业足球运动员

下面这一张，我们特意留给意大利队。如果当初意大利队去了俄国世界杯，那么，这份高颜值球星影集中肯定会有至少一位意大利球员。