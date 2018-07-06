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4比3的进球大战，落后两球的神奇逆转，英格兰队历史性地赢得点球大战——这可能是历史上最精彩的世界杯之一。周五（7月6日），它就将迎来四分之一决赛。

BBC为您整理了八强战的一些主要看点——你能想到，准备要在球场上迎战乌拉圭的法国队阵中，竟然有一个热爱乌拉圭的人吗？

“一个非常乌拉圭的法国人准备要将好朋友踢出局”

乌拉圭 vs 法国 （7月6日，星期五－15:00 BST，下诺夫哥罗德）

图片版权 AFP Image caption 法国和乌拉圭的顶级前锋线将展开对决

在法国对乌拉圭的比赛当中将有一个有趣的对决，法国前锋安托万·格里兹曼（Antoine Griezmann，基斯文）将与他在马德里竞技（马体会）的队友、乌拉圭中卫组合迭戈·戈丁（Diego Godin，戈甸）及何塞·吉梅内斯（Jose Gimenez，荷西·基文尼斯）直接对话。法国前锋与乌拉圭人的关系非常亲密，戈丁甚至是格里兹曼女儿的教父。

去年，当戈丁和吉梅内斯帮助乌拉圭取得俄罗斯世界杯决赛圈资格之后飞回马德里时，格里兹曼甚至身穿乌拉圭队的球衣在机场迎接他们。格里兹曼也曾说过，他感觉自己“有一小半是乌拉圭人”。

“这是一个我热爱的国家，而这对我来说将是非常大的感触。”

乌拉圭中场球员纳希坦·南德兹（Nahitan Nandez，兰迪斯）曾效力的乌拉圭佩尼亚罗俱乐部将格里兹曼定为荣誉会员。南德兹说：“格里兹曼非常乌拉圭，他认为自己算得上是一个乌拉圭人。对他来说，这将是一场特别的比赛，对我们来说也一样。”

“我能说的是，我们希望他在场上规矩一点，记住自己是半个乌拉圭人！”

图片版权 Antoine Griezmann on Instagram Image caption 格里兹曼对南美洲的特饮情有独钟

不过，乌拉圭阵中的巴塞罗那前锋路易斯·苏亚雷斯（Luis Suarez）则没什么心思打感情牌。“他（格里兹曼）就是法国人，他根本不知道做乌拉圭人是什么感觉，”31岁的乌拉圭人说。

“他不了解我们是什么人，也不知道我们为了在球场上成功必须付出什么。他喜欢我们的习俗，也会说同样的语言——但我们的感受是不一样的。”

图片版权 Getty Images Image caption 卡瓦尼或将缺席与法国队的比赛

马竞队友间的感情是一回事，但这场比赛本身将肯定是一场引人入胜的对决。两国阵中都有一些世界最顶尖的攻击球员，也都在上一轮淘汰了传统足球强国。

法国队阵中有世界足坛身价前五名球员当中的三个——当然这还要等到凯利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，安巴比）以1.8亿欧元（1.59亿）从摩纳哥转投巴黎圣日耳曼（巴黎圣日门）的转会正式执行。姆巴佩在本届赛事中已经有过高光表现，在4－3击败阿根廷的16强战中梅开二度，成为自贝利（Pele，比利）之后第一个在世界杯单场比赛中攻入两球的20岁以下球员。

乌拉圭则在16强淘汰拥有C·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度/C朗）的葡萄牙。他们阵中有苏亚雷斯与巴黎圣日耳曼史上最佳射手埃丁森·卡瓦尼（Edinson Cavani，卡云尼）联袂锋线，两人合共为乌拉圭国家队攻入过98球。

比利时或将为击败英格兰而付出代价？

巴西 vs 比利时（7月6日星期五－19:00 BST，喀山）

图片版权 EPA Image caption 小组第一的比利时进入了“死亡半区”

此刻的比利时或许会感到吃了亏，因为他们以G组首名晋身淘汰赛，却进入了“死亡”半区。

在周一（7月2日），他们在0－2落后之下实现惊天大逆转——这是自1970年以来第一次有球队在淘汰赛当中做到——而他们所获得的“奖品”，就是在接下来的比赛中面对本届杯赛头号热门“五星”巴西。

假如他们在小组赛最后一场是输给英格兰，现在挡在他们进军决赛路上的就没有任何一支前世界杯冠军球队了。

比利时队现在已经连续23场不败，也是俄罗斯世界杯到目前为止仅有的两支四战全胜队伍；而且从16强战的生死边缘逆转之后，他们或许已经找回了战斗本能。

“红魔”主教练罗伯托·马丁内斯（Roberto Martinez，马天尼斯）表示：“在我们（对日本）2－0落后的时候，心理上就有种感觉：‘好吧，我们没什么可输的了’……这令我们释放。”

“和巴西队对阵的感觉将会是相似的，不同的只是我们会从第一秒钟就开始有这种感觉。”

图片版权 AFP Image caption 巴西是本届世界杯目前为止防守最好的球队

目前仍然留在本届赛事当中的巨星，有很多都将会在这场比赛当中出场——对阵双方队中都至少有一名球员来自巴塞罗那、切尔西（车路士）、利物浦、曼城和巴黎圣日耳曼。

内马尔（Neymar，尼马）已经是本届杯赛中最具话题性的球员之一，虽然不一定都是出于正面原因。他在俄罗斯已经打入两球，但是他在对手抢断当中的反应令他备受争议。

另一件值得记住的事情是，虽然大家都在谈论巴西星光璀璨的进攻线，但是他们在过去九场比赛中仅失一球。在本届赛事当中，他们至今只让对手有过五次打在门框以内的攻门。

足球要回家了？

瑞典 vs 英格兰 （7月7日星期六－15:00 BST，萨马拉）

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰队第一次在世界杯点球大战中取胜

英格兰带着一支面貌全新的球队来到这届世界杯，很大程度上不再带着往届大赛的失利包袱。在16强点球淘汰哥伦比亚的比赛当中，这一点已经显露无遗——这是三狮军团第一次在世界杯互射点球当中取胜。

现在，“哥伦比亚－瑞典－俄罗斯/克罗地亚”这样一条通往决赛之路摆在了他们面前，英格兰国内对决赛的憧憬高唱入云。

他们知道，这或许是一次难逢的机会，令他们能够自1990年以来再次闯入半决赛，甚或自1966年以来再次登顶。

不过，在他们看得太远之前，英格兰队主帅加里夫·索斯盖特（Gareth Southgate，修夫基）表示，他的球队必须先通过对瑞典这场“艰苦血战”的考验。

“我们对阵他们的往绩并不十分好，我想我们一直都低估了他们，”他说。

“他们有好的比赛部署，有清晰的打法——这将是一支非常难打的球队。他们的整体往往强于他们每一个个人的总和，所以这对我们来说是一场非常艰难的比赛。”

斯堪的纳维亚半岛的这支球队有着非常强的团队精神，在总是技惊四座的神人兹拉坦·伊布拉希莫维奇（Zlatan Ibrahimovic，伊巴谦莫域）之后，他们已经没有球星。

但是，瑞典在预选赛中压倒荷兰，又在附加赛淘汰意大利，在决赛圈F组的最后一轮，他们帮助其他球队将德国踢出局。

这样的战绩，令16强淘汰瑞士队看起来几乎像是一件顺理成章的事。

英格兰和瑞典曾在2006年的世界杯小组赛战成2－2平，当时乔·科尔（Joe Cole，祖·高尔）打入一记世界波。假如再次出现这样的平局，忽然成为了“点球战专家”的英格兰可能就要面临又一次互射点球的考验。

图片版权 AFP Image caption 2018世界杯预选赛到现在，瑞典已经先后阻击了荷兰、意大利，并从小组赛中夺过卫冕冠军德国

小国巨星和1.44亿张笑脸

俄罗斯 vs 克罗地亚（7月7日星期六－19:00 BST，索契）

图片版权 EPA Image caption 这是克罗地亚自1998年以来的世界杯最好成绩

世界杯东道主俄罗斯是本届赛事当中世界排名最低的参赛队。在赛事之初，不管是国内国外，对这支球队都没有任何期望。他们在一个实力较弱的小组当中轻松晋级，然后在16强战中以一种死守打法爆冷淘汰2010年的世界杯冠军西班牙。现在他们距离决赛也只差两场胜利。

这是一个世界上国土面积最大的国家和一个只有410万人口的小国之间的球场较量。不过，后者已经出产了很多技术出众的足球员。

克罗地亚的中场搭档有卢卡·莫德里奇（Luka Modric，摩特历）和伊万·拉基蒂奇（Ivan Rakitic，拉杰迪），两人分别是皇家马德里和巴塞罗那的中场核心。

这是他们第二次闯进世界杯四分之一决赛。从前南斯拉夫独立之后，他们以国家队身份加入国际足联（FIFA），五年后在1998年世界杯一路杀进半决赛——而现在，他们或许正面对一次不会重来的机会，争取打入决赛。

西甲两大豪强的中场核心，以及尤文图斯（祖云达斯）前锋马里奥·曼祖基奇（Mario Mandzukic，文迪苏杰），还有101次代表国家队的后卫乔尔卢卡（Vedran Corluka，哥路卡）均已年过30，而国际米兰的边锋伊万·佩里西奇（Ivan Perisic，佩历锡）也已经29岁。

图片版权 EPA Image caption 俄罗斯以世界排名最低的参赛队开始世界杯，但成绩出乎所有人预料

1998世界杯的金靴奖得主、克罗地亚足球传奇人物达沃·苏克（Davor Suker，苏加）向BBC体育部表示：“对俄罗斯将是一场艰难的比赛。他们赢西班牙的方式令人印象深刻。他们身体强壮，并且在球场和全国街头都得到支持，令他们有巨大的能量——这些使得一支球队非常强大。”

“对克罗地亚来说，我们在过去12次重大赛事当中有10次跻身决赛圈，这令人印象深刻——我们是一个410万人口的国家，所以我们培养出来的优秀球员数量之多几乎是个世界纪录。能够成为当中的一分子，我很自豪。”

另一方面，这是苏联解体以后的俄罗斯成绩最好的一次世界杯征程。他们在后苏联时代还从来没有从世界杯小组赛出线过，而前苏联在1966年曾经打入半决赛。

就像BBC体育部记者帕特里克·詹宁斯（Patrick Jennings）在看到俄罗斯淘汰西班牙之后所说的：“所有人现在都在看了。人们跟你说，在第二场小组赛3－1击败埃及稳获淘汰赛席位之后，谁谁90岁的老祖母都忽然间变成了球迷。”

“这是一种唯独主办国能够体会的心情。世界上最大的国家，正经历本国足球历史的新篇章，1.44亿人口，每一个脸上都展露着笑容。”