图片版权 Getty Image caption 巴西队训练课间隙，阿里森与自己的女儿玩耍

你不得不同情埃德森·桑塔纳（Ederson Santana，艾达臣）。去年7月被曼城俱乐部以4,800万美元签下之后，他是世界上身价最高的守门员，并且在曼城傲视英超的整个赛季当中担当了重要角色。

但是到了今夏的世界杯，作为巴西国家队一员的埃德森大部分时间除了训练，就是坐在替补席上咬手指甲。

无名英雄

令埃德森暂无用武之地的是阿里森·贝克尔（Alisson Becker，艾利臣），这个在俄罗斯世界杯至今不败的巴西队阵中一个无名的英雄。在周五（7月6日）对阵比利时的四分之一决赛当中，这个站在两根门柱之间的人将可能为五星巴西的胜负起决定性作用。

毕竟，对手比利时不仅是本届杯赛迄今为止进球最多（12球）的球队，也是目标以内攻门次数最多（30次，巴西以29次紧随其后列第二）的球队。

图片版权 Getty Image caption 在代表巴西队出战的32场比赛当中，阿里森有20场保持球门不失

于是，面对埃登·阿扎尔（Eden Hazard，夏沙特）、罗梅奥·卢卡库（Romeo Lukaku，卢卡古）等人组成的比利时攻击线，外号“小弟”的阿里森或许要开始真正面临考验了。

到目前为止，巴西队1号平均每场比赛需要作出扑救的次数不到一次——是剩下的八强球队当中最少的。

相比之下，将站在他对面球门的比利时门将蒂博特·库尔图瓦（Thibaut Courtois，古图奥斯）场均需要做出的扑救多于两次。

比利时人想要攻破阿里森这一关，可必须要下点工夫——他是本届杯赛当中失球最少的守门员之一（四场比赛仅失一球，与乌拉圭的门将费尔南多·穆斯莱拉<Fernando Muslera，梅斯利拿>一样）。

“小弟”

如果说阿里森到目前为止流露出了什么特质的话，那就是他在进球机会紧紧挡在球门外的能力。

他的外号是“小弟”，因为当年在巴西俱乐部国际队（Internacional）的青年梯队时，他的名气并不如他的哥哥穆里埃尔（Muriel Becker）。

图片版权 Getty Image caption 在巴西国际队出身的帅气门将，得到了大量女粉丝的追捧

在那些年，很多教练都以为他将会一直做过小弟弟，尤其是当阿里森的身高长到1.70米之后就似乎不怎么再长了——这对于守门员来说是非常矮的身高。

“我能做的就是一直训练自己的守门技术，而我的哥哥一直用尽一切时间来帮助我，”如今25岁的巴西人在最近发表于球员论坛（The Players’ Tribune）网站上的文章中这样写道。

不过后来，阿里森在16岁的时候迎来了发育高峰期，他的身高在一年之内窜到了1.87米。

不久，他就在国际队1号球衣的竞争中成为了哥哥的有力竞争力，并最终赢得了位置。

迷妹偶像

他在2015年迎来了为巴西国家队征战的机会。当时的在头号门将杰弗森（Jefferson，谢费逊）在世界杯预选赛对智利时犯下失误，时任主教练邓加（Dunga）将这个经验尚浅的守门员摆到了主力位置一试。

在那之后，阿里森一共为巴西队打了32场比赛，其中的20场保持了球门不失。

在巴西，他还得到了众多女球迷的追捧。他的女粉丝甚至比巴西队的头号球星内马尔（Neymar，尼马）还要多。

图片版权 Getty Images Image caption 脸上有青春痘的照片在网上引起了大范围讨论，甚至连媒体都对此作了报道

时尚男神

在社交媒体上，关于这个巴西男神的评论帖子常常在粉丝中间被疯转。

最近一张显示他脸上有青春痘的照片在网上引起了大范围讨论，甚至连媒体都对此作了报道。

目前在意大利罗马效力的阿里森还得到了时尚界的青睐。他成为了大师级时装品牌安普里奥·阿玛尼（Emporio Armani）的代言人。

不过，他付出最多的还是在球场上。他对自己的高要求甚至达到了严苛的程度。在6月初，他甚至决定牺牲一点自己的虚荣心，把半长的头发剪得更短，以避免在比赛当中影响视线。

于是，你又要开始同情埃德森了：据好几家足球网站报道，世界最高身价守门员的头衔也很可能在不久的将来被阿里森夺走，因为切尔西（车路士）和利物浦据称都有意花费近7000万美元的转会费将罗马门将召到麾下。