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加里夫·索斯盖特（Gareth Southgate，修夫基）被任命为英格兰队主教练之初，英国一份报纸形容公众的反应是一片“绝望的哀号”。

当时，“三狮军团”刚刚被2016年的欧洲杯上被冰岛淘汰，新任命的主教练萨姆·阿勒代斯（Sam Allardyce，艾拿戴斯）又因涉嫌怂恿球员经纪人违规操作不得不在上任67天后匆匆离职，英足总做了一个在当时似乎是审慎稳妥的选择。

索斯盖特在成为英格兰主帅之前，唯一的成年队执教经历就是带领米德尔斯堡（米杜士堡）从英超降级，然后遭解雇。

但是在走向2018年世界杯的路上，他至今做的每一个决定都得到了令人满意的结果。

英格兰队进军俄罗斯的预选赛之路无惊无险，韦恩·鲁尼（Wayne Rooney，朗尼）的国家队生涯也基本顺理成章地结束，甚至在世界杯淘汰赛阶段，英格兰还第一次赢了互射点球大战。

英格兰队这一次以乐观的心态和务实的打法一路杀入四强，思路清晰、言谈直率的索斯盖特也变成了最称职的主教练。

不过，在他的漫长职业生涯当中，曾经被批评没有能力当职业球员，1996年的欧洲杯点球大战中，他也成为罪人……这数十年发生了什么？真实的索斯盖特到底是一个怎样的人？

这些熟悉英格兰现任领队的人们，这样讲述这个“国家英雄”。

决心造就一切

索斯盖特从小是一个曼联队球迷，而在中学时代，他就已经下了决心要成为球员。

他的中学体育老师大卫·帕尔默（David Palmer）表示，索斯盖特从小就是一个对自己的前途非常肯定的人。帕尔默记得，在被问到将来要做什么时，索斯盖特非常肯定地说“我会去水晶宫”。

“16岁的他就已经带着绝对的决心，”帕尔默说。

帕尔默表示，索斯盖特是一个比较全面的运动选手，在学校同时踢足球和打英式橄榄球（rugby），200米是他最好的田径项目，同时还保持过三级跳的学校纪录。

“他非常有想法，头脑聪明，脑子转得很快，”帕尔默说，“不管是在教室还是运动场，他做什么都对自己有很高的要求。”

“他可以走学术或者体育的道路。我知道很多人都希望走足球的路，但没有人能那么肯定。加里夫当时很确定自己的路是对的。”

“我劝他去当个旅行社经纪”

图片版权 Getty Images Image caption 索斯盖特（右）在1991年在水晶宫队开始了职业球员生涯，1994年作为队长带领他们升上英超。

索斯盖特曾经被淘汰出南安普顿（修咸顿）青年队，后来他吸引了水晶宫青年队教练阿兰·史密斯（Alan Smith）的注意。

不过当时，史密斯曾一度怀疑索斯盖特能不能成为一个职业球员。

“有一场比赛我们输了，我把他叫到办公室，”史密斯回忆道，“我说：‘加里夫，我认为你对这份工作来说太聪明了。我觉得你应该做一个选择。如果是我，我会说你应该去当旅行社经纪人。’”

史密斯记得，索斯盖特当时很不好受。事实上，史密斯还确实给索斯盖特介绍了其他工作，在训练之后去地产公司做兼职。史密斯说，这样做的目的是让他开开眼界，了解和足球世界以外的人打交道是怎么一回事。

不久后，史密斯决定推翻自己所说的话，并将索斯盖特任命为青年队队长。

“因为我觉得他有领袖气质，不是因为他说了什么，而是因为他对工作的态度。”

索斯盖特与史密斯日后仍保持着很好的关系。在1996年欧洲杯半决赛，索斯盖特在温布利射失了那个点球，令英格兰队被德国队淘汰。比赛之后不到24小时，索斯盖特就拜访了史密斯；后来在成为米德尔斯堡主帅之后，索斯盖特仍然经常找史密斯“取经”。

“没有人可以说他是容易的，哪怕他出身自克劳利的中产阶级背景，他还是经过奋斗才得到自己拥有的一切，”史密斯说。

“在1996欧洲杯射失点球，被米德尔斯堡解雇，这些都是能打击你的事，但同时也练就了他更强大的人格。”

“他记歌名比踢点球好”

图片版权 Getty Images Image caption 他在1996年欧洲杯对阵德国队的半决赛上，射失了点球。

在1996年的欧洲杯，索斯盖特踢满了英格兰队所有比赛，英格兰队最终以他射失点球终结。

上任英格兰队主帅时，索斯盖特曾说，他相信自己不会再经历比那一次更糟糕的事。

1996年时的英格兰队前锋阿兰·希勒（Alan Shearer，舒利亚）知道，时至今日，那一个点球仍然是索斯盖特心底的痛。

“他去射那一个点球，就是因为他很勇敢，”希勒回忆说，“教练在看所有人，看谁能去踢，有一两个人当时低头了，不想踢。”

希勒表示，五个点球手选好之后，教练问谁是下一个时，加里夫就举了手。

“我永远不会去批评有这份勇气的人，特别是在那样的情形下主动举手去射点球，”希勒说。

两年之后的法国世界杯，当球员们想出方法来找点乐子的时候，就想到了看谁能把歌名加插到访问当中。

希勒回忆说，当时球员休息室就在现场访问的电视直播室旁边，一旦有球员在回答采访问题时加入了歌名，就能听到隔壁房间里传来呜呼声。

加里夫将“Club Tropicana”和“Careless Whispers”两首歌名放到了一次访问当中。

“他绝对是比较聪明的那种人，所以他做这个做得比大多数人都好，”希勒说，“他记歌名肯定要比射点球要好。”

“他当时已经像个教练”

图片版权 Getty Images Image caption 埃里克森（右）执教英格兰队期间，索斯盖特出场16次。

瑞典人埃里克森（Sven-Goran Eriksson，艾历臣）在2001年上任英格兰队主教练时，索斯盖特显然已经在与里奥·费迪南德（Rio Ferdinand，里奥·费甸南）和索尔·坎贝尔（Sol Campbell，苏·金保）的竞争中落后了。

埃里克森记得，索斯盖特当时直接要求和他开个会，想知道自己可以怎样改善表现。

“这不容易，”埃里克森说，当时的索斯盖特很难追得上两名主力中卫的水平了，但他仍然在努力。

“这有点不寻常——在我的经验当中，球员一般不会主动来找教练。”

后来，索斯盖特进入了2002年世界杯的英格兰队大名单，但是没有上过场。最终在2004年对瑞典的比赛，是索斯盖特最后一次代表英格兰国家队出场。

埃里克森表示，索斯盖特是一个非常喜欢思考，也很有礼貌的人，在训练当中也会研究到底为什么教练会让球员做某一件事。

“他很渴望学习，所以如果说当时他已经在想着未来要当教练的话，我也不会感到奇怪，”埃里克森说。

“他还是球员的时候就已经像个教练和领队。我相信他过去肯定和很多教练交流过经验，尝试得到一些秘诀和建议。他是一个很会说的人，但是他更加会听。”

在米堡，他的外号是“保险”

图片版权 Getty Images Image caption 2006至2009年间，他担任米德尔斯堡主教练。

索斯盖特在2006年夏天结束球员生涯，成为米德尔斯堡的主教练。当时他35岁，是英超最年轻的主教练。

之后的两个赛季，他率领的球队分别排在英超第12和13位；然而到2009年，他们降级了。

当时米堡的随队心理医生迈克尔·考菲尔德（Michael Caulfield）记得，索斯盖特还是米德尔斯堡队球员的时候，就有一个外号叫“保险（Insurance）”，因为队友们知道，不管中前场发生什么，索斯盖特都在后方顶着，就像是买了保险一样。

在同一年的五月，索斯盖特还是个球员，到了六月就成了主教练。

在2008－09赛季的最后一个主场比赛，米堡必须击败阿斯顿维拉（阿士东维拉），否则就基本锁定降级。最终比赛只能打平。

“终场哨响的时候，全场响着嘘声，很多教练都会只去握个手然后消失在通道当中，”考菲尔德说。

“加里夫却走到了球场中央，向球迷鼓掌。虽然他没有得到很好的回应，但还是坚持向球场四个方向致意。”

向海军陆战队学习

图片版权 Getty Images Image caption 索斯盖特上一任即任命霍兰德为他的助理教练。

在2016年被冰岛淘汰的比赛以及之前很多届大赛当中，英格兰队其中一个败因都是后防线。

那一年秋天接任阿勒代斯留下的帅位之后，索斯盖特和助理教练斯蒂夫·霍兰德（Steve Holland，贺兰特）就一直在想办法改变这一点。

霍兰德表示，过去的英格兰球员组成起来的整理并不如每一个个人的总和，这可能是由于应对压力的能力造成。

“我们和海军陆战队有一些联系，”霍兰德说。英格兰队向他们取经，不是学习怎么爬树和穿泥潭，而是学习他们如何应对在夜里空降到另一个国家，面对那种偏离计划一步就可能要丧命的压力。

“他们知道什么是真正的压力，知道怎么去应对，我们学习了这些，”霍兰德说。

与此同时，霍兰德表示，索斯盖特和他在上任之后看的英格兰俱乐部比赛，比历任国家队主帅都要多。如果周六有早场和晚场，他们会一天看两场比赛，然后周中会看欧冠，周五和周日的比赛也会看，这成为了常规。

每一个周一，他们就会开会研究过去一周所看的比赛。

在2017年夏天的联合会杯，索斯盖特和助理教练研究了世界杯上的潜在对手，比如德国队的3-4-3阵型，想象英格兰队如何与不同的对手较量。

英格兰队在预选赛打的是4-2-3-1阵型，但是索斯盖特在很早的时候就决定要尝试改变打法。

“我们还是要先出线，所以不想太早做这些改变，”霍兰德说。

确定出线资格之后，英格兰队在最后一场比赛尝试了三中卫的踢法。

“从那之后，我们就一直这样踢了。”