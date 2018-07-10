2018世界杯：比利时和克罗地亚狂卷俄罗斯的秘密

图片版权 Getty Images Image caption 比利时可能会成为夺取世界杯冠军的最小国家

欧洲小国比利时和克罗地亚可以说是本届世界杯中最引人注目的球队，因为他们打败了一些世界上的足球大国，进入半决赛。

正因为国家小，才使得他们现在所取得的成绩尤其令人瞩目。

如果比利时进入决赛并能赢得比赛，他们可能会成为国土面积最小的世界杯得主。比利时国土面积只有3万平方公里。

再看克罗地亚，人口只有410万。如果克罗地亚夺冠，它将成为自1950年后人口最少的世界杯得主。乌拉圭1950年曾夺得世界杯冠军。

在2018年世界杯赛的32支足球劲旅中，只有冰岛、乌拉圭和巴拿马人口更少。

打破大国优势

比利时和克罗地亚在俄罗斯的战绩打破了所谓大国优势，因为人们普遍认为大国拥有更多的体育天才，占据优势，更容易在体育方面取得成功。

纵览历届世界杯得主，除了乌拉圭这个小国之外，几乎全被大国所囊括。

例如，巴西（人口2亿以上）、德国（人口8300万）、法国（6700万）、意大利（6000万）、英国（当时人口5300万）以及阿根廷（4300万）。

而比利时和克罗地亚似乎打破了这个规矩，而且不止一次。

比利时曾在1986年世界杯时打入半决赛，1998年克罗地亚则在法国举行的世界杯上击败德国进入半决赛。 别忘了，当时克罗地亚才刚刚脱离战乱没有几年。

图片版权 Getty Images Image caption 乌拉圭是世界杯冠军得主中人口最小的国家

发挥自身优势

当然，小国体育奇迹并不是闻所未闻的。 来自牙买加的飞人博尔特就是最好的例子，牙买加人口只有210万。但博尔特主要从事的是个人项目。

足球则有所不同，它是团队体育项目，要想取胜需要大家共同努力，因此难度更大。

比利时和克罗地亚能够发挥自己的优势，而且能够把它发挥到极致。

以比利时为例，比利时非常重视体育，而且肯在体育上投资。当然，比利时是世界上20个最富有的国家之一。

据欧盟的数据，比利时在2010年就有17000个足球俱乐部，大约有135万名会员，占到人口的10%。

比利时足球当局重视发展年轻人才计划，在俄罗斯世界杯上展现得的“黄金一代”球员就是多年培养的结果。

其中，罗梅卢·卢卡库（Romelu Lukaku）的父母是来自刚果民主共和国的第一代移民。罗梅卢也成为比利时第二代移民成功的典型。

将参加比利时与法国对决的球员中还包括有摩洛哥、葡萄牙和科索沃背景的一些队员。

虽然，克罗地亚没有比利时那么有财力，但克罗地亚一直在体育方面表现不俗。

在2016年奥运会上，克罗地亚在207个国家中排名第17，当时的东道主巴西也仅排在第13位。

图片版权 Getty Images Image caption 卢卡·莫德里奇曾参加过1998年的世界杯

效力外国俱乐部？

一种解释是，克罗地亚得益于南斯拉夫年代的国家体育投资，并且有着一流的体育教练。

克罗地亚人热衷于体育运动，克罗地亚登记在册的足球队员就有12万人，占其人口的3%。这一比例比巴西还要高。

根据国际足联最近的统计， 巴西只有1%。

此外，比利时和克罗地亚的许多队员都曾在国际足球俱乐部效过力。这一点也十分重要。

其中，11名比利时球员效力于英超。

克罗地亚的卢卡·莫德里奇（Luca Modric）曾是皇家马德里足球俱乐部（Real Madrid)的主力之一。

换句话说，在参加本届世界杯的比利时和克罗地亚两支球队中，只在国内效过力的球员占极少数。

这可能是这两支小国球队取得如此佳绩的一个更重要的原因。