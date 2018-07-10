图片版权 AFP Image caption 周二的半决赛前，两国球迷都热情高涨；但有时候，友谊是相对的。

对于争夺2018世界杯一个决赛席位的两个国家来说，周二（7月10日）的比赛不仅仅是跨越国界这么简单。

法国与比利时两国国土相连，法国在南边，比利时在北边，在有些地方，两国边界甚至会将一些城镇一分为二。

就拿科米讷（Comines）来说吧，一条河加上历史上的一次意外事件，将这个小市镇分成了两边。无论是支持高卢雄鸡还是比利时红魔，因为安全理由，那里的居民都不能像其他比赛一样用大屏幕来观看周二的比赛了。不过，气氛仍然是友好的，两国的国旗都出现在了咖啡厅和住宅的门窗前。

在足球场上，两国是老对手了。自1904年以来，两支国家队曾73次碰头，其中3次是在世界杯上。

“非胜不可的比赛”

比利时是一个说三种语言的国家——法国、荷兰语和德语，不过科米讷和比利时一边的科米讷－瓦尔纳通（Comines-Warneton）都是说法语。因此在这里，应该不会有什么误会。

但有时候，你真的会怀疑是不是这样。

虽然这可能只是90分钟的比赛，但是在法语当中，“90”这个词也会有不同的说法，这取决于你哪里。在法国，人们会说“Quatre-vingt-dix”（四个二十再加十），但是在比利时以及瑞士的法语区，更普遍的说法是“nonante”（九十）。

布鲁塞尔自由大学的让－米歇尔·德瓦勒（Jean-Michel de Waele）接受法国《星期天报》（JDD）访问时表示：“这对于说法语的比利时人来说是一场非胜不可的比赛。”

他认为，比利时人一直都有一种自惭形秽的爱恨交织感。“荷兰人曾经是我们的头号历史敌人，然后法国也变成了一个足球强国。”他说。不过，他们真正不能忍受的是法国人的居高临下。

丁丁与阿斯泰利克斯

周二在圣彼得堡的半决赛之前，两国交界处的居民情绪都相当高涨。

在科米讷的一家咖啡馆，酒保贝特兰德·奥贝尔（Bertrand Obert）很乐意同时支持两支球队：“这件事情最好的是，反正会有其中一队进入决赛。”

法国一份报纸将这场比赛形容为朋友间的决斗，说它是“丁丁对阿斯泰利克斯”、“葡萄酒对啤酒”的较量。

而《队报》（L'Equipe）则扮演了一把埃尔热（《丁丁历险记》作者），在头版登载了一幅模仿《丁丁历险记之奔向月球》的漫画。

漫画中，法国队主教练德尚（Didier Deschamps，迪甘斯）、前锋吉鲁（Olivier Giroud，基奥特）和法国足协主席坐在一辆车上，驶向前面由比利时球员卢卡库（Romelu Lukaku，卢卡古）、凯文·德布劳内（Kevin De Bruyne，奇文·迪布尼）和库尔图瓦（Thibaut Courtois，古图奥斯）守护的火箭。

该报称，这是一场“世纪德比”。

当然了，比利时队的阵容主要由来自弗拉芒大区和瓦隆大区的球员组成，他们当中一些人通常都用英语沟通，而不是母语荷兰语或者法语。

比利时队中的法国元素

不过，他们又有像埃登·阿扎尔（Eden Hazard，夏萨特）这样的球员。他来自比利时的布雷恩-勒孔泰(Braine-le-Comte），但是14岁就去了法国，加入里尔队。

他一家三兄弟都是足球员，而且他们小时候一张身穿法国队球衣的照片被传到网上之后，社交网民大肆调侃了一番。埃登的弟弟托甘（Thorgan Hazard）同样在比利时队阵中。

关于那张照片，埃登·阿扎尔解释说，他们是看着1998年世界杯冠军法国队长大的，当时没有人穿比利时队的球衣——人们只知道法国队。

另一方面，法国队有本杰明·帕瓦（Benjamin Pavard，帕华）。这个16强战对阿根廷时的英雄在法比边境旁边的市镇热蒙长大。

该市市长本杰明·圣埃勒（Benjamin Saint-Huile）将这场比赛看作一次跨越国界巩固友谊的机会。

“我希望这会是一场伟大的派对，我们会和邻居、朋友和比利时兄弟们一起：这是一次绝佳的机会，让我们将邻里友好变成每天日常。”

图片版权 Getty Images Image caption 亨利是比利时队的助理教练，这一点令一些法国足球媒体感到忌讳。

不过，一些鲜明的对抗元素还是存在的。

比利时由亨利（Thierry Henry）担任助理教练，他曾经是法国队夺取世界杯时的一员。亨利是西班牙人马丁内斯（Roberto Martínez，马天尼斯，现比利时队教练）的助手。

亨利在1998年时的队友德尚在谈到亨利时有一些顾虑，他说：“这有点奇怪，他是法国人，而他会坐在对手的教练席上。我相信这对他而言也是怪怪的。他作为球员时的经验将会对比利时有很大帮助。”

《巴黎人报》的网站则抱怨说，法国足球历史上最好的前锋现在要成为法国队的对手；法国电视台记者维尔代（Gilles Verdez）甚至说，亨利应该被禁止参与这场比赛。

法国队后卫卢卡斯·埃尔南德斯（Lucas Hernández）则较为圆滑：“他现在是为比利时队工作，不过我仍然觉得，如果我们赢了，他也会高兴——说到底，亨利是法国人。”