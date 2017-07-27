台湾来鸿：发怒的蔡英文和谣言大战

图片版权 EPA Image caption 出于环保减少烧香和烧纸钱，其实许多宗教和民间信仰团体早已付诸实施。

出于环保和健康的理由，台湾政府打算推动减少烧香和烧纸钱，并且再三表示不会立法禁止烧香和烧纸钱、但是造成部分宗教和民间信仰团体不满，甚至让总统蔡英文指责政府官员不主动解释来终结谣言。

台湾理论上是政教分离，但是宗教和民俗信仰在民间势力庞大、信徒众多，举行选举的时候，候选人必定到选区的知名宫、庙、寺上香奉纳。

而地方的宗教和民间信仰团体也会被有意参选的政界人士作为自己的基地，培养自己在地方的人气，拉抬自己的名声。

政治资源

每个宗教和民间信仰团体都会有信众名册，里面不但有姓名、住址、出生年月日更有信徒捐款纪录，候选人在竞选拉票时就可以按照名册按图索骥，事倍功半。

即便是选输了的候选人也可以利用宗教和民间信仰团体作为自己休养生息、疗伤止痛的工具，可见地方宫、庙、寺院对政治人物的重要性。

这次向来善于利用网路传播消息的民进党政府在执政之后也吃到了网路消息的苦头，被他们所称的"空穴来风的消息"搞得是焦头烂额。

网路上传播的"灭香、封炉"，也就是不准信徒在宫、庙、寺等地烧香和烧纸钱，按照政府的解释其实是"减香"为了环保而鼓励减少烧香和烧纸钱，没有强制禁止的意思和企图。

接着又传出未来修法之后的《宗教法》会要求宗教和民间信仰组织因为收香火钱而缴纳所得税，这也被政府驳斥，解释说为了避免有心人士假借宗教或者信仰之名敛财，因此未来修法希望要求能够各宗教和民间信仰组织申请立案并且财务必须透明化，但是传言已然沸沸扬扬。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 在台湾的都会住宅区，有不少的小型庙宇或者神坛与住宅大楼毗邻而居，曾经出现因为烧香和烧纸钱而引发的争执。

红色阴谋论

有一说是由于部分宗教和民间信仰组织与特定政界人物关系密切，经常将香火钱捐助这些政界人物、香火钱摇身一变成为政治献金、竞选经费，如果未来财务公开可就挡住了这些特定政治人士的财路，自然要鼓励群起抗议。

示威抗议在台湾本来就是宪法赋予人民的权利，但是这时却又扯出网路消息传播的源头来自对岸，形容假消息是"红色供应链"，消息是否源自中国？信者言之凿凿，绘声绘影。

不信此说的人则是嗤之以鼻，直呼荒唐，而中国的网民是否真有在台湾宗教和民间信仰界煽风点火的本事？反正也找不到证据佐证，就继续信者恒信。

不过"红色供应链"的说法也不是没有效果，原先一些打算抗议的团体担心被"染红"，所以临时退出，让人不禁感慨谣言原来不是止于智者而是谣言止于另外一个谣言。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 都会区内的寺庙、宫庙因为容易受到邻居的抗议，除了限定参拜时段之外，也将纸钱送到他处焚烧。

环保和诚意

至于出于环保减少烧香和烧纸钱，其实许多宗教和民间信仰团体早已付诸实施，例如台北祭拜关云长的恩主公庙几年前推动减少烧香和烧纸钱，根据庙方说法，香客不但没减少，反而还增加了外国的游客，全台湾立案的宫、庙、寺大约将近三万，大小不一，其中不少夹杂在市区高楼社区内。

为了避免邻居民宅的抗议，这些小型宫庙或者神坛也是很早就采取限时参拜、集中外送焚烧纸钱等等"睦邻"的措施，虽然没有往日那种香烟滚滚甚至到"发炉"（香炉起火）的盛况，但是能够和社区相安无事。

这些实例是否说明就算少烧香、少烧纸钱其实并不减少信众对神明的敬意和诚意？但是政府是否也该思考，为何一个本意良善的想法，却会被操作成"打压宗教信仰"呢？