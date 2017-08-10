台湾来鸿：医护人员感叹急诊室没有春天

图片版权 BBC CHINESE Image caption 医院急诊室日常出现的问题其实就是台湾全民健保所面临的问题

由于医疗系统的改革、还有实行全民健保、网路发达等等理由，台湾各家医院急诊室的医生和护士看到美国的电视剧《急诊室的春天》，心中颇为戚戚焉。

虽然有了全民健保，但是许多私营医院以盈利为导向，也把不赚钱的急诊室看成是包袱和累赘，而送医患者及其家属把使用医疗资源视为理所当然地滥用，也让医生和护士不愿加入急诊的行列。

奇怪现象

全世界医生护士的职责都是救人，但是在台湾，医院的护士还有护士却自己得时常面对生命威胁，尤其在最近几年，每年对医护的暴力事件增加大约10%。

东方文化强调人性，台湾的很多医院都允许家属进入急诊室内，家属心急虽然可以理解，但是家属强行进入医疗区哭喊甚至为了握住患者的手而阻挡医护人员的抢救工作却也不少见。

这些看似可以理解的动作，却增加了医护人员工作时的负担，但是如果拒绝家属进入急诊室却又可能导致暴力相向、医护人员被殴打的更严重后果。

在台湾，使用网路相当方便，所以家属在急诊室用网路"问诊"的情况屡见不鲜，把网路上未经验证的信息当成是"天书" ，质疑医护人员的医疗程序和处置，有时一个不满意又是拳头相见。

通常在急诊室，医护人员为了抢救人命必须在很短的时间之内做出决定，伤患者的病史需要家属提供、紧急手术也需要家属尽快同意，虽然对家属而言或许难以承受，但是却也是必须的做法。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾的急救车出勤频繁，但是被民众滥用的情况也很常见

医患关系

有急诊室医护人员私下诉苦说，急诊室是一个"抢时间"救命的地方，但是却很容易被家属指责是"拒绝沟通"、"不讲清楚"、"态度恶劣"等等，主管医院事务的官员说其实伤患者家属如果对医护人员有任何不满，除了医院本身都有申诉系统之外，主管的政府部门也有提供家属申报的独立机制，家属并不需要诉诸暴力。

而急诊的被滥用在台湾更是常见，症状不符合急诊程度的伤患者依旧到急诊室求诊，造成了资源浪费，但是按照规定，只要民众挂号的时候多付些许挂号费，医生就不能拒诊，这也显示台湾全民健康保险虽然有分级制度，但是为了方便，却没有予以落实，造成大医院门庭若市、小型医院门可罗雀、难以生存，简介地也导致医疗资源分配出现严重不平均的现象。

也有医生表示，由于健保给付制度的规定，私营的医院对成本大而获利低的急诊室颇有意见，采取减少人力资源、硬体投资等等做法，变相地将急诊病患往外推，而公立医院的急诊则是成了满座、影响抢救真正有需要的伤患者。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾的公立医院负担了社会责任不能像私营医院一般删减急诊室的资源和预算

解决问题

面对急诊人手不足，有些公立医院拿出了提高薪资的手段希望吸引医护人员投入急诊的行列，但是并没有解决工作时间长、压力大的基本问题，尤其是台湾的医院早就出现内、外、妇产、小儿以及急诊等医疗科别人力不足的情况，而且急诊科的医护人员有急诊科所需的专业，培养并非易事，

而且医生人数本来就已经不足，以较高薪资吸引其他科别的医生，搞不好也会变成挖东墙补西墙，或许缓解了眼前的窘境，却也忽略了根本问题，何况台湾还有医美外科这个收入更高的科别正在向医生们招手。

台湾民众对全民健保感到极为自豪，但是也以理所当然的态度看待全民健保，使得这个台湾第一个全民福利政策亏损累累，从急诊室的问题来以小看大，政府、医护人员还有民众似乎都需要改变自己的观念，不然以后也许急诊室的数量会比医院更少、自己的健康保障受到威胁的情况就会来临了。