台湾来鸿：说出来的蛋和吃进去的蛋

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾的有关部门说，受到芬普尼污染的鸡蛋并没有流入市面。

最近，两个与"蛋"有关的新闻成为台湾媒体和舆论关注的重点，其中一个是言语的、另外一个是实体的。

前者就是台北市主办世界大学运动会，开幕式因为反对政府改革退休金的团体抗议，导致大部分的选手没办法按照程序入场，市长柯文哲在次日的记者会以"王X蛋"形容这些团体。

一句粗话

柯文哲此话一出，各界哗然，因为这不是一般官员会说出口的话，柯文哲还在脸书上与一名网友对杠，引来40多万人点赞，虽然看似他这句话颇得人心，但是也有不少人认为"并不得体"。

而且这句话出来，也给各种媒体带来了一些麻烦，虽然绝大部分人都听过这句话或者讲过这句话，但是总不能原话照登，偏偏又算是大事一件，所以有的电视政论节目主持人用"王七他弟弟"、要不就是"王X蛋"、"王O蛋"来报导台北市长说出来的这句话。

被他指责的团体回应说，柯文哲讲话"不得体"、"家教不好"，有的人则说作为一个市长却冒出这么一句话"有伤风雅"，不过他与网友的对杠、互呛引来40多万脸书使用者按赞，却令一些政治人物担心，尤其是有意在2018年挑战柯文哲的那些政治人物都在评估这么多的人按赞是短期的现象还是反映了柯文哲的支持度。

一些媒体的评论认为，虽然是一句粗话，但是柯文哲当下却说出了很多人想要说的话，至于这些按赞的人是否会在2018年的市长选举中把选票投给他可能还言之过早，也就是说这些赞在选举的时候不见得就等于得票。

这个风波在对杠的网友删除贴文、还有柯文哲说他以后会"克制"之后，有部分抗议团体声称在闭幕式的时候还会再来抗议，挑战向来被认为是"直言快语" 、自己说自己不是"传统中国官场的温良恭俭让"的柯文哲。

食品安全

另外一个和"蛋"有关的就是继欧盟的荷兰与比利时、亚洲的香港和韩国之后，台湾也查出了被含有芬普尼成分的杀虫剂污染的鸡蛋，这让这几年食品安全时常拉警报的台湾又开始紧张。

虽然官方的说法是成人每天只要不吃超过两颗鸡蛋就应该不会有影响，但是鸡蛋不只是民生必需品，而且也是许多食品的原料，蛋糕、面包、油炸食物等等都可能含有鸡蛋。

鸡蛋在台湾的消费量也不小，早餐的三明治、汉堡加蛋、豆浆加蛋、蛋饼，午晚餐的煎蛋、卤蛋、蒸蛋、水煮蛋，点心的茶叶蛋、小吃的蚵仔煎里面也有鸡蛋，

发现台湾也有跟欧盟一样的"毒鸡蛋"之后，政府相关部门是动了起来，检查各地的蛋鸡场，销毁了大批验出含有芬普尼成分的鸡蛋。但是一查之下，有问题的蛋鸡场越来越多、而污染的原因依旧有待查明。

早餐店、小吃店担心消费者不敢吃鸡蛋会影响到他们的生意，官方虽然强调受到污染的鸡蛋不会流入市面，但是民众担心在发现之前是不是已经有被污染的鸡蛋被吃进了肚子。

图片版权 Taipei city government Image caption 台北市长柯文哲常被形容说话"直白"，但是也常被说成是"脱口而出"。

一进一出

政治人物说出与"蛋"有关的粗话，会在政坛引起争议，柯文哲和立场不同的网民亲自在脸书上打笔仗，虽然好像颇得人心，但是就如一些评论人士说的一样，很难确定这40多万按赞的人是一时的"爽"、还是真心的支持他。

要吃进肚子的鸡蛋被杀虫剂污染则是影响国计民生，几乎是大家每天都会吃的鸡蛋出了问题，也许不见得会搞得人心惶惶，但是国民的健康受到了威胁，养鸡人家的生计受到了影响。

这两个和"蛋"有关的新闻事件，差别就在老话所说"一言既出驷马难追"、话说出去了是收不回来的，而所谓​​的"毒鸡蛋"则是吞下肚子之后、可就很难吐出来，说话还可以自我控制，食品的安全大概就要仰赖政府好好把关了。