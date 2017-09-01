台湾来鸿：高中课纲上演文言文与白话文大战

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾教育部课纲审查委员会计划降低文言文的教学比例，但增加有关台湾的文言文古文。

暑假结束、学校开学，但是一阵乌云却笼罩了台湾的教育界，这是因为当局提出课纲草案，计划降低国文中文言文教学的比例。

学界、教师如今分成支持与反对的两派，而政治人物也加入表态，使得这个议题变得更加敏感，俨然成了一场类似民国初年文言文对白话文的攻防战，只是这次不是在北京，也没有胡适和黄侃的你来我往，场景则是换到了台湾。

台湾古文

台湾教育部课纲审查委员会的草案是计划将文言文比例从目前的45%至65%降低到45%至55%，而推荐教学的文言文也从30篇减少到20篇，反对的一方指当局将国文作为意识形态的工具，并且发动连署、召开记者会，呼吁当局抛开"文白比之争"，并且强调文言文是"优美的"。

赞成的一方则说，根据从网路上搜集得来的结果显示，大部分人认为在如今的社会，文言文几乎已经完全"用不到"，有赞成的学者还以日本的古典名著《源氏物语》为例，称语言是会进化的，所以每隔大约十几、二十年，《源氏物语》就会按照当下的语言习惯出版修改版本，因此无需固守传统。

不过赞成的一方还有其他的论点，可就让以国民党为首的蓝营人士感到非常不满，直接把这个课纲草案形容是"去中国化"，这是因为赞成的一方认为现行的课纲着重在源自中国大陆的古典文学，但是没有有关台湾的古文。

而经由网路票选的方式选择推荐古文则是被说成是"不具代表性"，加上网路票选中得票前10名当中有6篇由台湾人和日本人所著的文言文，而传统的文言文则只剩下《桃花源记》、《赤壁赋》、《岳阳楼记》以及《鸿门宴》。

唐诗宋词

前总统马英九和曾经在他任内担任文化部长的作家龙应台都发文反对台湾教育部课纲审查委员会的作法。马英九认为这会令台湾失去中华文化的"领导地位"、而龙应台则形容"用网路投票来决定教什么、育什么，不仅是媚俗，更是对责任的蔑视。"

而台湾文学会则是支持降低文言文的比例，并且要增加台湾本土文学、"摆脱僵化的考试制度"、"最起码要能够有逻辑地表达自己的想法"。

马英九是所谓"统派"的代表人物之一，台湾文学会向来被看成是"独派"的团体，也就是说虽然学者希望能够强调文言文是"具有艺术性"的文学，但是这场"文白之争"某种程度上已经变成了政治意味浓厚的"统独之争"。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 文言文虽然在反对降低比例的一派看来要比白话文简洁，但是却被赞成的一派认为是艰涩难懂

之乎者也

在网路发达的今天，台湾虽然有不少贩卖实体书籍的店家，不过走进其中，多数的店家陈列的书籍大多是有关商业、励志、外语学习、学校参考书，要到具有相当规模或者是专营的书店才能找到《古文观止》、《唐诗三百首》之类的文言文书籍。

或许这反映了在如今的社会，文言文书籍的需求和兴趣不是太高，而且不少像《史记》之类的文言文书籍还是中国大陆出版社发行的繁体字版，对强调自己是"一中各表"的蓝营来说，他们会担心减少中学学习文言文，就好像是把正统拱手让给了对岸。

而赞成的学者则指出，以往文言文的教学比例曾经到达90%，但是文言文艰涩难懂，根本就无法取得效果，徒然让学生们"死背硬记"但是却不明其意。

其实文言文在台湾还算是常见，除了公文、法律文件，古典的文言文也出现在歌仔戏之类的地方戏曲中，这对网路世代而言，大概就会被归类在"旧文化"之中，如何让他们能够接受文言文必然是个巨大的挑战。

但是在台湾，一个知名的演员或者艺人可能就会令年世代的语言出现重大的变化，例如几年前曾经出现的"杀很大"、"不错吃"等等，或许比不上文言文的所谓"优美"、也没有白话文所谓的"逻辑"，但是却会被广为所用，这是不是能够为"文白之争"的双方带来一些启发？

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