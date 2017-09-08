台湾来鸿：农历七月"好兄弟"带来滚滚钱潮

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾各地的宫庙在农历七月都会举行盛大的中元普渡仪式祭拜孤魂野鬼。

农历七月在台湾俗称"鬼月"，以前鬼月被认为是"诸事不宜"，但是在如今却有了一番不同的气象，更成为赚钱的大好时机。

严格来讲，所谓的鬼月既不是农历的节气、七月十五的中元也不是主流宗教的节日，虽说是源自于佛教的盂兰盆节，但是却没有浓厚的佛教色彩，多数人还是把农历七月一日的"鬼门开"到农历七月十五的"鬼门关"看成是民俗信仰。

在一直保留着敬畏鬼神传统的台湾，每每到了农历七月向来都有一些禁忌，例如不宜嫁娶、不宜入厝、不宜戏水等等，到了农历七月，房屋买卖、汽车销售等等都进入这些行业的淡季。

但是随着网路时代的来临、网路世代的成长，如今的社会对俗称的鬼月也有了不同的看法，甚至连称呼都有了变化，例如政府的公文将农历七月的活动称为"宗教月"或者"民俗月"，许多行业也不再把农历七月描绘成惊悚的鬼月。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 到了农历七月，超级市场使出折扣优惠手段吸引消费者上门购买祭拜所需的贡品。

零售旺季

最明显的就是零售业，因为台湾的超商和超市密度之高、家数之多大概可以傲视全球，农历七月就成为各家超商和超市大发利市的时候，虽然很多台湾家庭都还有每个月初一、十五（农历）祭拜先人、初二和十六祭拜土地公的习俗，但是农历七月不但是家中祭拜、更也会到宫庙祭拜台湾俗称"好兄弟"的孤魂野鬼，所以贡品的需求量非常大。

据称这十五天期间，各种贡品、香火、金纸等中元普渡所需的贡品或者材料的市场大约在30亿元新台币，也就是一亿美元上下，各家超市、超商都想法设法地要尽可能地多分食这块大饼。

除了使出打折促销、买一送一等等的手法吸引消费者上门，一家连锁超市在农历七月的广告甚至因为手法幽默新奇一度受到了年轻世代的称赞，而所谓"鬼"的形象也不再完全是披头散发、让人毛骨悚然，反而是被卡通化、可爱化、萌化。

出租猪肉

在抢食大饼的时候，也有商人动脑筋开发新的赚钱方法，例如传统上信众会买整头的猪、也就是贡猪到宫庙祭拜，但是今年因为天气热、猪只育成欠佳导致猪肉价格上涨，很多想要买整头猪祭拜的信众心有余而力不足。

这时就有商人推出了贡猪出租服务，价格只要三分之一，也就是相对于买整头猪大约要15000元新台币（大约500美元、3000人民币），租整头贡猪只要大约5000元新台币，虽然业者说市场反应不错，但是这门生意也引起了年轻网路世代的质疑。

质疑的地方包括这是鼓励"打肿脸充胖子"、还有就是就算贡猪是凌晨宰杀的，在宫庙祭拜了一天下来，不但担心贡猪被收回之后是否会肉质腐坏然后流入食物链，另外夏季气温之下还会招来苍蝇、卫生堪虞。

图片版权 BBC CHINESE Image caption 到了农历七月，八家将等民俗团体工作量大量增加。

鬼月电影

虽说台湾有敬畏鬼神的习惯，但是今年农历七月推出的电影却可以说是相当"应景"，上映的新片中有台湾本地拍摄、以台湾鬼怪传说为题材的电影、还有好莱坞出品的恐怖鬼怪片，票房表现也都不坏。

到了农历七月，南北管乐团、八家将队伍等宫庙祭拜少不了的团体自然是忙得不可开交，许多信众也会邀聘歌仔戏戏团在夜间演出娱乐"好兄弟"，这些平常可能生意不是太多的团体到了农历七月反而迎来了他们的旺季。

也许农历七月是"鬼月"的观念在上一代是牢不可破，但是新一代的看法越来越不一样，例如新一代把"鬼"称为"阿飘"，宫庙里站在城隍两旁的七爷、八爷还有黑白无常都还可以弄出卖萌的Q版，在农历七月作为纪念品出售，种种方面来看，以前可能是诸事不宜的农历七月，现在已经成为商家不能忽视的赚钱时节了。