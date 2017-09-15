台湾来鸿：部署核武器之说其实有许多问号

图片版权 BBC CHINESE Image caption 台湾近年来发展了多款具有反制解放军威胁的传统式（常规）武器。

韩国媒体报导说，美国有意在台湾部署战术核武，以此迫使中国对朝鲜施压、停止核试验与试射导弹，该报导旋即被台湾军方所否认。

不愿具名的现役高级军官告诉我，虽然台湾和美军保持不错的关系，但是如果美国想要在台湾部署战术核武器，第一个是要说服美国国务院，第二个是美军从来不会把战术核武器交由其他国家指挥，那就意味着美军必须重返台湾，这两点看来机会都不大。

缺乏效果

由美国提供技术支援，让台湾自力发展核武的可能性，经向数名民进党内部人士询问，答案是"完全没有这种可能性"，甚至表示"发电都要淘汰核电了，怎会发展核弹？"，他们说也许拥有核武会自己觉得"意气风发"，但是就算台湾成功拥有核弹，可能也会因为数量不会太多而难以对中国形成有效吓阻。

台湾本身从1960年代就已经开始研究核武器，一度还传出曾经与南非在种族隔离时期合作发展核武，但是在1988年，台湾军方属下中山科学研究院核研所副所长张宪义潜逃到美国、并把台湾发展核武的机密透露给美国方面之后，美国大动作封闭了台湾的核子反应炉（反应堆）。

虽然一直有人说，台湾已经奠定了核武发展技术，如果重启计划，只需要很短的时间就能制造出核弹，但是当局对此向来都是不承认也不否认，不过从台湾的处境来看，发展核武技术大概不难，但是必须突破核弹头原料的取得还有载具方面的困难。

国际处境

制造核武器所需要的浓缩铀或者钸元素都是国际列管的物资，取得并不容易。国际外交上处境困难的台湾似乎不是那么容易就能从其他国家获得核原料，就算是美国似乎也不太可能出手提供。

在载具方面，理论上战术核子武器可以用炮弹的方式，由台湾军队目前已经有的8英寸榴弹炮或者155加农炮投射，但是台湾而言，战术核武器投射距离短、破坏范围小，除非部署在金门、马祖等所谓的前线，不然如果台海真的全面爆发战火，并不足以吓阻解放军。

如果要维持两岸核武力量的"恐怖平衡"，台湾所需的能够攻击中国境内主要城市、重要军事目标的战略核武器，但是美国在冷战时期都不让台湾生产制造核武器，现在看来更是不可能。

虽然有关核武能力，世界各国向来都是虚虚实实，但是台湾本身似乎没有制造核武器的意愿，一般军事观察专家的看法大概可以总括成首先是如前所述的受限于美国，另外也不愿意予人发动战争的口实。

台湾人民本身也不见得赞成发展核武，这点可以从朝鲜这次的核试验之后，台湾舆论绝大多数予以谴责而得窥一二，不论是民进党或者是国民党执政，大概都不太可能甘冒天下之大不讳地制造核武器。

冷战年代

在冷战最高峰的1960年代，美军曾经将一个核武导弹营派驻在台湾南部的台南空军基地，当时使用美国的屠牛士战术导弹，但是根据当时服役的台湾士兵转述，这些导弹和弹头是分开存放，而且是完全由美军管理和操作，台湾只负责营区的安全。

两蒋时代也的确曾经意图发展核武以对应中国在双城子核试验之后所拥有的核武能力，据说这个由蒋经国主导的核武计划秘密地进行了将近20年，最后还是功败垂成、功亏一篑，主因都是美国作梗。

不少台湾的军事专家认为，美国的态度并没有太多的变化，也就是让台湾保有发展核武的能力，但是生产与制造就是另外一回事，而且放手让台湾与日韩发展核武迫使中国对朝鲜施压，反而恐怕会令中国恼火而适得其反。