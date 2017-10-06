台湾来鸿：双十节的旗子有多少、国歌唱哪段

图片版权 CNA Image caption 今年的双十节庆祝活动将在台北的总统府前举行，但是观礼台旁的大屏幕没有"中华民国"四个字引起蓝营的不满。

中秋过后就是双十节，由于是被认为偏向台独的民进党执政，"挂中华民国国旗"、"唱中华民国国歌"似乎成了在野党最关注的焦点。

双十节是中华民国的国庆，前不久新上任的行政院院长赖清德在立法院回答质询的时候，形容自己是一个"主张台湾独立的政治工作者"，此话一出让在野的国民党跳脚。

虽然赖清德后来解释他的政治主张和两岸政策不同、两岸政策属于总统职权，国民党的立法委员可是没有放过他，逼问他双十节会不会手拿国旗、唱国歌。

旗在何处？

青天白日满地红的中华民国国旗在台湾独派的眼中是个象征国民党独裁统治的图腾，如今绝大多数的城镇县市是由民进党执政，国民党方面可以说是睁大了眼睛盯着看青天白日满地红的下落。

所以总统府观礼台、路口牌坊有没有青天白日满地红很重要，马路上有没有一长排的旗帜飘扬、哪个城镇挂了多少面青天白日满地红？晚会邀请函上没有青天白日满地红是不可以的、总统蔡英文在双十节唱国歌的时候开不开口也很重要。

美国国务院的官网改版将青天白日满地红移除了、台湾驻外办事处的国庆酒会请帖爆出"对岸打压"而没有青天白日满地红，原本这是执政党所面临的问题，但是同样地也让一些时常上电视政论节目的评论人士质疑国民党只有在台湾才"捍卫"国旗与国号，出了台湾就"默不出声"、与中国共产党"握手言和"却不提国旗、国歌还有国号。

媒体则是把眼光放在了蓝绿执政县市挂出了多少青天白日满地红，民进党执政县市有蓝营支持者指责地方政府不提供国旗、隔着一条淡水河的台北市和新北市也因为新北市看起来好像挂旗比较多而被拿来做文章。

图片版权 CNA Image caption 国民党执政的新北市号称是挂出国旗最多的城市，其他城市对挂国旗似乎不如新北市热烈。

爱国心理

在台湾按照传统，是由立法院院长担任双十节庆祝活动的主办人，而这次主办人是民进党籍的苏嘉全，在回答相关问题的时候，他说"国旗在我们心中"，这下又让国民党感到不满，指责他"心中无国旗"，直到后来说会场到时会"处处悬挂国旗"之后，风波才得以平息。

其实在2000年民进党首次上台执政开始，在那个八年的时间当中有没有挂国旗、有没有唱国歌就是很敏感的问题，2016年民进党再次上台执政，结果蔡英文在就职和双十节唱国歌时没唱"吾党所宗"这四个字，就成了媒体还有蓝营批评的焦点。

青天白日满地红的中华民国国旗还有以"三民主义、吾党所宗"为开头的中华民国国歌系出国民党，国民党说青天白日是跟随孙文革命的先烈陆皓东设计后来感念"先贤先烈"的牺牲加上了代表"洒热血"的满地红，而中华民国国歌则是以孙文在黄埔军校向学生训话内容为歌词。

图片版权 V CHAN Image caption 台北市的街头也挂出了青天白日满地红，但是媒体报导说数量远不如国民党执政时期。

党是谁？

在民进党还是党外的年代，他们相当强烈地排斥中华民国的国歌、国旗，到了戒严之后，更是质疑"无党所宗"的"党"是指国民党，而且中华民国国歌同时也是国民党的的党歌，即便到了极独派到今天仍然认为应该就算改不了国名也该修宪改国歌和国旗。

虽然国民党辩解说这个"党"是指全体，不是国民党，但是普遍来说，并不接受这个说法，此外中华民国国歌的曲调抑扬幅度甚大，曲速缓慢，讲白了就是很难唱，国民政府初到台湾时，国歌还被当时的台湾人形容是"牵亡歌"（殡葬队伍的曲调）。

中华民国国旗、国歌不被国际承认而不能走出台湾，也是独派认为应该废除的理由，但是对统派而言，中华民国国旗和国歌是不可取代的中华正统传承的象征，统独两派彼此之间在这个方面可谓没有任何模糊空间。

不可否认的是随着台湾的民主化、政党执政的轮替，两蒋威权时代的那种"旗海飞扬"、"万众一心"的场面已经不复再见，取而代之的是以欢乐、庆祝的方式，像是为朋友家人一般地为"国家过生日"。