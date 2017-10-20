台湾来鸿：懊悔的民进党和紧张的国民党

图片版权 TAIPEI CITY GOVERNMENT Image caption 柯文哲在2014年的市长选举中，以57%的得票胜出，但是明年的选举能够有一样的成绩？

台湾九合一地方选举虽然还有差不多一年时间，但是民进党和国民党已经磨刀霍霍、而台北市市长柯文哲是他们的共同目标。

向来南辕北辙的民进党和国名党罕见在议会、在电视政论节目、亲蓝和亲绿的报章上质疑和检查柯文哲的一举一动、一言一行，俨然明年（2018）的台北市长选举已经提早开打。

选举风险

对民进党来讲，对应上次2014年的选举，似乎有种情何以堪、早知如此何必当初的感觉。当年不但是刚当选党主席的蔡英文亲身出面支持以政治素人身份参选的柯文哲，民进党也"礼让"柯文哲而不在台北市推出候选人。

当时的国民党又士气低落、气势不振，柯文哲居然压倒性地击败国民党候选人连胜文。民进党不但在竞选期间让党员为柯文哲助选、柯文哲的竞选幕僚也有不少是民进党党员，在赢得选举之后，柯文哲也延揽不少民进党党员进入台北市政府。

现在民进党除了质疑柯文哲的执政能力和诚信之外，还指责当初自称是"墨绿"的柯文哲居然会在参加上海的双城论坛是说出"两岸一家亲"、并且和上海的台办部门关系良好、曾经是前总统陈水扁医疗小组召集人的柯文哲"居然"说陈水扁是"装病"。

民进党方面之所以炮火猛轰还有另外一个原因，那就是来自民进党基层的压力颇大，民进党的民意代表说基层党员对柯文哲的"变色"感到不满，认为民进党必须自己推出候选人、不能再像2014年一般地礼让和协助。

但是这也让民进党陷入困难，台北市向来是民进党的艰难选区，只要国民党不分裂，民进党就很难胜选。如果推出自己的候选人反而担心变成绿营选票分裂、让国民党的候选人当选。炮火隆隆作响之下，党主席蔡英文却不动声色，媒体就说这是预留后路，不要和柯文哲翻脸，因为翻脸不利于民进党明年的选举。

图片版权 CNA Image caption 2018年的九合一地方选举将会是民进党主席蔡英文的重大挑战，选举的结果将影响蔡英文在民进党内的地位。

也不好过

至于2014年黯然让出台北市的国民党自然也是全力猛攻柯文哲，这是因为柯文哲也有让他们担心的地方。向来自称善于处理两岸关系的国民党，看着在如今两岸关系冷到不行的时候，当年几乎是专属于国民党的两岸交流管道，现在却是由柯文哲"登陆"交流，似乎海峡的对岸已经找到了替代国民党的伙伴。

而民进党眼中的"变色"也是令国民党紧张的一个理由，多次的民意调查都显示台北市中间偏蓝的选民支持柯文哲的比例超过了支持国民党的比例。也就是说选举的时候，国民党也可能面临民进党一样的难题，也就是柯文哲分走了国民党的选票，反而让民进党候选人当选。

国民党的另外一个难题是如何一方面能够鼓舞支持者在明年的选举中投票，又要确保这些选票不会投给柯文哲。但是如今的国民党刚刚才经历党主席选举，整个组织正在重整，此外还身陷党产交易弊案，在未来的一年之内是否能够充份发挥动员能力？这就是国民党的一个重大考验。

眼看柯文哲在市政、两岸、支持者三个方面逐步取代了国民党，国民党的急切可想而知，但是形象好的人选，大概都是立法委员，明年任期都还没有满。如果出马竞选难免予人不"做满做好"的口实，也许赢了市长、会输了其他的选举，未必划算。

再加上民进党可以质疑柯文哲"从墨绿变成粉红"，国民党却不能在柯文哲的两岸交流上多做文章，难以着力之下，国民党的抨击显得力道不足，但是如果反过来抨击柯文哲当初指责国民党掌政时期的所谓"弊端"，翻起旧账似乎又会回马一枪打到自己。

图片版权 CNA Image caption 外界正在看国民党主席吴敦义能否领导国民党在九合一地方选举中取得胜利，而台北市就是最重要的指标。

时间还早？

民进党和国民党都说柯文哲是以民调来决定他要如何对外发言，所以柯文哲的民调支持度居高不下，他们强调一旦敲响明年选举的战鼓、两党各自动员起来，以"明天投票"为问卷的民意调查结果就会有所翻转。

而柯文哲原先竞选团队的大将不少也因为理念不合纷纷求去，有的甚至成为媒体上的"打柯先锋"，这被解读成柯文哲"听不进去别的声音"，可见柯文哲阵营的内部不是没有困扰，而选举的时候柯文哲也必须拿出施政的成绩单供选民检视，选民会不会用比以往更高的标准来要求柯文哲？这也是已经表态要竞选连任的柯文哲在明年竞选时必须面对的课题。

不过民进党和国民党或许也在问自己，一个之前没有从政经验的柯文哲怎么会让这两个蓝绿传统大党在台北市市长选举碰到那么多的难题和挑战？让台北市成为这两个大党的"艰苦选区"？