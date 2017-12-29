台湾来鸿：辞旧迎新2018年不会太平静

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 2018年台湾将举行九合一地方选举，目前可以说是"山雨欲来风满楼"。

（注：本文不代表BBC立场和观点）

送走2017年、迎来2018，但是因为几个政治上的原因，所以新的一年看来对台湾来讲可能不会太平静。

台湾将在2018年年底举行号称华人世界规模最大的选举——九合一地方选举，从最基层的邻里长、各级地方民意代表一路到6个直辖市的市长。

地方选举

有意参选的人士已经开始积极运作争取提名、同时也使出了各式各样与选举有关的手段，目前虽然还在个党内初选阶段，正式人选或许还混沌不明，但是已经让外界感受到炽热的厮杀气氛。

2018年的选举，对执政的民进党而言，有不可输的压力，因为2020年年初就会举行总统和立法委员选举。2018的选举不但可以看成是对民进党地方执政的检视、同时也是对民进党蔡英文政府的期中考。

民进党在前一次的九合一选举几乎是大获全胜、不但6个直辖市拿下了其中的4个、地方执政的版图从传统的浊水溪以南向北越过中部的大肚溪、取得了大部分县市的执政权，但是现在部分县市恐怕会在2018年的选举中变色。

在民进党基本支持稳固的县市，有意争取党内提名的候选人则是卯足了劲全力冲刺，党内同志的厮杀"刀刀见骨"，对民进党的团结造成了威胁，虽然民进党说只要正式的候选人出炉，初选的对手都会放下歧见、全力赢得选举。

有民进党的党内提名、自然也会有在野的国民党党内提名，可以预期的是气氛会愈来愈热闹，情势也会愈来愈尖锐和诡谲，九合一选举会让2018年的台湾政坛变得更加激烈。

劳工和老兵

除了年底九合一选举，2018年一开年，台湾的立法院就会决定《劳动基准法》的部分条文修改和军人的年金改革。这两个一体在台湾社会引起很大的争议，劳工形容《劳动基准法》的修法是"向资方靠拢、牺牲劳方的权益"、军人的年金改革也让退伍军人发起示威抗议。

现在这两个议题都到了最后决定的阶段，劳工团体和退伍军人的不满情绪并未减少、反而愈来愈高。未来的这段期间很有可能会时常在台湾的街头看到他们示威抗议，而且还很可能会延续到法案通过之后也不会停止。

法定劳动条件的修改和军人退休金改革都被说成是民进党以立法院占多数席次的优势"强行"通过一二读程序，受影响团体与民进党政府和立法委员强烈对立。政府的解释不单没有消弭怒火，反而令对立更加严重。

目前看来，这两个议题似乎都不具备所谓"善了"的条件，劳工团体和退伍军人的"愤怒之火"似乎在2018年还有继续延烧的趋势，这也对民进党政府带来了考验。

图片版权 CNA Image caption 劳工说，民进党政府修法放宽劳动条件牺牲劳工权益。

追讨党产

民进党政府2016年上台之后推动"转型正义"、立法院也在2017年的12月初通过了《促进转型正义条例》，从此向国民党追讨威权时代"不当党产"有了法律依据，民进党政府也展开了追查和追讨的行动。

不但国民党的党产成了目标，有关蒋介石的"威权象征"按照这个条例也必须全数移除，这对蓝营造成了很大的冲击，直指民进党政府是"政治追杀"。蓝营的传统支持者更是不能接受，放话说要发起行动、捍卫蒋介石的铜像还有位于台北市的中正纪念堂。

这个《促转条例》被蓝营形容是对蒋介石"鞭尸"，蒋介石和蒋经国陵寝、中正纪念堂的卫兵都有可能成为历史，中正纪念堂本身未来也必须转型，至于会转型作何种用途还有待民间和官方的讨论。

蒋介石的功过向来具有争议，但是面对《促转条例》，政府的态度是"不会功过并呈"，而原住民出身的立法委员金素梅更是对《促转条例》不包括日本时代的原住民待遇感到不满。这么多的争议之下，2018年不论是拆铜像还是撤卫兵很可能又会造成社会两极化反应。

图片版权 CNA Image caption 马英九因为担任党主席期间的"三中案"而被检察单位调查。

大火延烧

民进党执政向国民党追讨"不当党产"，也牵涉到了台湾的前总统、国民党前主席马英九。现在台湾的台北地方法院检察署重新追查马英九担任党主席任内出售国民党旗下的中国广播公司、中国电视公司以及中影股份有限公司的"三中案"是否带有弊端。

马英九对检察官的追查深表不满，但是媒体却爆出许多对马英九不利的消息，而这件案子预料也是在2018年会有起诉与否或者签结的初步结论，这不但对马英九有影响，也会对年底的九合一选举带来冲击。

向来以清廉自居、被形容是"不粘锅"的马英九被卷入"三中案"，如今可谓是腹背受敌，面对的除了检察官的"追兵"还有原先"亲信"的背离，例如曾经在他竞选总统时的发言人蔡正元如今明白地站在马英九的对立面。

国民党指责民进党政府重新调查在马英九担任总统任内就已经签结的"三中案"，不但是"政治追杀"更是有意在2018年选举中把马英九当作是"政治提款机" ，不过民进党也不否认虽然马英九已经卸任，但是还是有相当人数的"铁粉"支持他，这群"铁粉"不论证据是否对马英九不利，都会忠心支持他。

如果起诉马英九，这群"铁粉"势必会愤怒而起，但是台湾也有不少的反马人士。这些反马人士和马英九的"铁粉"完全相反，他们坚决地认为马英九有罪、一心地希望马英九被判刑，起诉与否都会造成两派的不满和吵闹、在2018年冲击台湾的政坛。

前面所说的因素，都让2018年的台湾政坛说好听一点是更加具有活力、说难听一点就是难以平稳，而这种不平稳能不能给台湾带来什么样的教训或者是机会，也许就要等到2019年以后了。