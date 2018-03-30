台湾来鸿：日本天皇造访的小岛和黑水沟

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 与那国岛是日本最西端的国土

日本明仁天皇夫妇将造访与那国岛，据日方官员说，明仁天皇希望能够远眺台湾，其实台湾和这个小岛向来关系密切。

日本冲绳县八重山群岛中的与那国岛是日本最西方的国境，距离台湾的花莲只有111公里，最接近该岛的日本领土—石垣岛，反而距离有117公里。

与那国岛上一次受到日本媒体的注意是在2014年，当时日本政府为了反制中国船舰进入钓鱼台列岛也就是中国讲的钓鱼岛、日本所称的尖阁诸岛海域而决定在与那国岛建设雷达站监视、并且在二战之后首次派遣自卫队进驻岛上。

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 天气晴朗的时候，在与那国岛的这一边可以看到台湾的中央山脉。

远眺台湾

几年前曾经到与那国岛，这是一个有不少居民认为他们的发展要依靠台湾、而不是日本的小岛，他们希望到花莲的游客也可以到一水之隔的与那国岛观光。

在与那国岛机场里面就有一张从该岛西端拍摄的台湾中央山脉的相片，据当地人介绍，天气好的时候远眺台湾的中央山脉是"没有问题的"，明仁天皇是否能够远眺台湾，似乎还是要看当天的天气。

不过，在该岛的西端可以收到台湾某家电信业者的手机信号，该岛的居民说，以前在日本还没有推行卫星电视广播的时候，与那国岛还可以收到台湾的电视信号。

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 对台湾而言，与那国是距离最近的外国岛屿，而与那国岛居民也希望能够借由台湾来振兴本身的经济。

海盗肆虐

地理位置是与那国岛与台湾关系密切的主要原因，与那国岛流传的故事说自古就有来自台湾的原住民驾船越过两地之间的黑水沟、到岛上劫掠，所以岛上至今还有象征赶走这种"外盗"的民俗仪式。

明朝年代，东海一带海盗盛行，与那国岛成了他们的补给基地之一，也带来了华人的文化，因此在当地和冲绳一带的丧葬等民俗文化与华南沿海地区相当接近，反而与日本本土较远。

1895年，日清在甲午战争后签署《马关条约》，台湾成了日本的领土，日本治台政府大力开发和与那国岛遥遥相望的台湾东部，两地的来往在这段时间日益密切。

方圆仅仅108公里的与那国岛直到今天都还是一个物资缺乏的小岛，因此在当年相当仰赖台湾提供农产品和盖房子用的木料，而岛上渔民捕获的各种海产也是送到台湾的花莲出售。

海上交易

在同属日本领土的年代，也有台湾人将与那国岛作为追寻改善生活的跳板，他们坐小船从台湾到与那国岛、然后转往八重山群岛中面积较大的石垣岛、西表岛、宫古岛从事种植凤梨（菠萝）、甘蔗等农业，他们的后裔至今仍住在当地。

根据日本官方的统计资料，如今与那国岛上的人口包括从2014年因为设立雷达站而进驻的自卫队人员在内总共不到2000人、年龄则是以40岁到60岁为主、年龄偏高，但是在1945到1972年之间、也就是二战结束、美国托管的年代，与那国岛却是日本走私的门户。

当时，虽然台湾和与那国岛之间正式出现了所谓的边界，但是实际上因为美军管制松散，因此在1972年之前，台湾的走私船载运建筑用的沙石、农产品、稻米还有香港制造的成衣经由与那国转往日本其他地方。

图片版权 VICTOR CHAN Image caption 与那国岛的主要经济来源是旅游、小型农业以及渔业，所以收入并不稳定。

人口衰减

在这段日子中，与那国岛经济兴隆、小小的一个岛上居住了一万多人，但是随着美国在1972年将与那国岛及其所属的冲绳各岛交还日本之后、日本严格执行边境管制以及日中建交的关系导致荣景不再。

现在的与那国岛的经济主要依靠农业、旅游以及渔业支撑，根据日本财务省的统计，与那国岛人均年收入约合22500美元，比全国平均低了大约20%。

近年来有与那国岛的居民思考如何加强和台湾之间的往来以改善岛上的经济，但是台湾直飞当地的空中航线以及花莲直航的海上航线都因为客源不足而无法继续。

明仁天皇造访与那国岛让这个连日本人都不太清楚的边陲小岛受到日本媒体的大量报导，而有关明仁天皇"想要远眺台湾"的消息则是让台湾人注意到原来两地之间的关系曾经那么密切。

（注：本文不代表BBC立场和观点）