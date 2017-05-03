你问我答：英国大选您最关注什么问题？

图片版权 Reuters Image caption 英国将在6月8日举行大选

英国即将在6月8日举行大选。当现任首相特里莎·梅突然宣布提前大选时，英国各界颇感意外。

意外的原因是特里莎·梅领导的执政保守党，在2015年的大选中获胜。外界纷纷揣测她宣布提前大选的意图所在。

而本次大选举行之际，正值英国启动脱离欧盟程序不久。与欧盟的关系问题，势必成为大选中一个令选民极为关注的问题。

无论身处英国还是海外，您对即将举行的这场大选有问题要问吗？欢迎向BBC中文提出问题。

怎样参与BBC中文的《你问我答》栏目？