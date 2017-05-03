你问我答：英国大选您最关注什么问题？
- 2017年 5月 3日
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英国即将在6月8日举行大选。当现任首相特里莎·梅突然宣布提前大选时，英国各界颇感意外。
意外的原因是特里莎·梅领导的执政保守党，在2015年的大选中获胜。外界纷纷揣测她宣布提前大选的意图所在。
而本次大选举行之际，正值英国启动脱离欧盟程序不久。与欧盟的关系问题，势必成为大选中一个令选民极为关注的问题。
无论身处英国还是海外，您对即将举行的这场大选有问题要问吗？欢迎向BBC中文提出问题。