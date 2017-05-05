英国大选在即 各党呼吁华人投票

图片版权 BBC Chinese Image caption 英国将于6月8日提前举行大选，英国各政党目前都在积极争取华人选民投票。

英国将于6月8日提前举行大选，英国各政党目前都在积极争取华人选民投票。

跨政党组织"英国华人参政计划"发起华人关注大选行动，得到了英国最大三大党保守党、工党和自民党的华人代表的一致支持。

近日，"英国华人参政计划" 发起创办人李贞驹律师与三大政党代表保守党伊岭区前任区议员杨庆权法官、华人工党主席梁辛尼CBE及华人自民党联席主席杜淑真MBE等华社商界、法律界、妇女事务和媒体人士在伦敦中国城聚会，呼吁华人登记选民、积极参与投票。

李贞驹律师呼吁华人尽早在5月22日前办理选民登记手续，不要错过6月8日的英国大选投票机会。为此，她本周未将带领志愿者到英国伯明翰、曼切斯特、利物浦和和格拉斯哥的多个华埠进行宣传以及协助华人登记选民活动。

在伦敦中国城的活动中，华人参政计划新任主席梁日昌表示：英国是民主政制的国家，居住英国的华人作为英国社会的一份子，必须参与选举投票，反映对政治的看法，才能发挥影响力，对社会作出贡献。

图片版权 BBC Chinese Image caption 英国议会的少数族裔议员比例偏低，华人参政引起了其他族群的关注。"黑人投票行动"（Operation Black Vote）总监西蒙·伍利在到伦敦中国城出席了上述活动，希望华人珍惜选票登记选民，积极投入政治。

英国议会的少数族裔议员比例偏低，华人参政引起了其他族群的关注。"黑人投票行动"（Operation Black Vote）总监西蒙·伍利在到伦敦中国城出席了上述活动，希望华人珍惜选票登记选民，积极投入政治。

英国华人来自中国大陆、香港、台湾、东南亚等世界各地，据英国官方统计，华人占英国总人口比例大约0.5%，但近年来特别是来自中国的移民人数有所增加。

不过，按人口比例，英国华人参政比例偏低。因此，创立于2006年的"英国华人参政计划"希望提高华人公民意识，以进一步加强英国社会对华社声音的重视。