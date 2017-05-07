喊着脱欧富豪更富！英国十大富豪榜上仅一人“正统”

图片版权 PA / AFP Image caption 从左上角顺时针方向：伊布拉希莫维奇今年新上榜，阿黛尔、欣杜贾与戴森的财富纷纷有所增长。

《星期日泰晤士报》2017年富豪排行榜新鲜出炉，全英最富1000人仍“处变不惊地疯狂增收”，似乎去年英国公投决定脱离欧盟的结果对超级富豪资产膨胀影响甚微。

这些人的资产总值达6580亿英镑（8542亿美元；5.9万亿元人民币），与去年相比增收了14%。

印裔投资大亨斯里·欣杜贾（Sri Hinduja）与戈皮·欣杜贾（Gopi Hinduja）兄弟在三年内再度问鼎英国最富。其执掌的欣杜贾集团投资于房地产、医疗和油气产业，又添32亿英镑新增资产后，今年他们坐拥估值达162亿英镑的资产。

据排行榜统计，全英共有134名亿万富翁，其中14人是在去年短短一年之内晋升榜单。

富豪榜责编罗伯特•沃茨（Robert Watts）表示：“在我们中的大多数人欧盟公投和英国去留焦灼不安之际，英国许多超级富豪们继续处变不惊地疯狂增收。”

他认为股市复苏是这些超级大款们资产攀升的原因。

“股市飙升”

沃茨称：“原以为欧盟公投日近会导致（经济活动）热度激冷，但那并未发生。”

“欣欣向荣的股票市场往往推动富者更富，而自去年6月份起，股市一路飙升。”

Image caption 脱欧公投结果拖低英镑汇率又如何？富豪财富积聚几近丝毫无损！

2017富豪榜前20人中，只有零售业大亨韦斯顿兄弟资产缩水。原因是其控股20.8%的英联食品集团（Associated British Foods）股价下跌，蒸发5亿英镑之后，其资产降至105亿英镑。

“最强吸金大王”是钢铁巨头拉克希米· 米塔尔（Lakshmi Nivas Mittal）——仅一年内狂赚逾60亿英镑，他的个人资产已上升至200亿英镑左右。

然而，这与他在2008年的财富巅峰纪录277亿英镑尚有一段距离。

其他值得关注的榜单“明星”有：

威斯敏斯特公爵 （ Duke of Westminster ） ：现年26岁的休·格罗夫纳是首十位富豪中唯一一位土生土长的英国人，去年继承家族遗产后，一跃而成30岁以下的世界最富“钻石王老五”。

：现年26岁的休·格罗夫纳是首十位富豪中唯一一位土生土长的英国人，去年继承家族遗产后，一跃而成30岁以下的世界最富“钻石王老五”。 俄罗斯裔商人 阿利舍尔·乌斯曼诺夫（Alisher Usmanov） 持有30%英超俱乐部阿森纳（Arsenal）股份，个人财富有117.9英镑，资产增幅超40亿英镑

持有30%英超俱乐部阿森纳（Arsenal）股份，个人财富有117.9英镑，资产增幅超40亿英镑 脱欧支持者 詹姆士·戴森爵士（Sir James Dyson） 去年成为首位白手起家累积财富突破50亿镑的英国人，今年其资产已达78亿英镑

去年成为首位白手起家累积财富突破50亿镑的英国人，今年其资产已达78亿英镑 英 超球星兹拉坦·伊布拉希莫维奇（Zlatan Ibrahimović） 在加入曼联后成为英国最高价体育明星，个人资产达1.1亿英镑

在加入曼联后成为英国最高价体育明星，个人资产达1.1亿英镑 英国歌手阿黛尔（Adele）去年共赚4000万英镑，以1.25亿的净资产继续巩固其全英最富有女音乐人的地位

沃茨表示：“富豪榜单呈现多元化的态势。更多女性、不同族裔背景和来自各行各业的人们上榜，禽蛋产业人士和宠物食品加工商与对冲基金管理人和私募大亨争夺席位。”

在2016年，入围全英最富有1000人榜的门槛是1.03亿英镑。今年则须1.1亿英镑才能挤入窄门。

仅前20大富豪的身家总值就达1917.7亿英镑，他们在过去12个月间共增加了351.8亿资产。