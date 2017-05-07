图辑：苏格兰加洛韦之美

  • 2017年 5月 7日
Galloway book 图片版权 Allan Wright

透过摄影师的镜头体验苏格兰西南部加洛韦（Galloway）的惊人美景。

在加洛韦居住及工作数年的摄影师艾伦·赖特（Allan Wright）出版一本摄影集呈现加洛韦的自然风光。

摄影集今年夏天将在苏格兰出版。图辑带您先睹为快。

Galloway book 图片版权 Allan Wright

“当我和加洛韦自然风光对话时，我发现她瞬间的、多面的美，她常常给我惊喜。而这样的美景就在窗外，”艾伦·赖特说。

“事实上，我估计你可以把一生中漫步的时光都用在这里也不会感到无聊，我相信这里的居民和快乐的游客都会同意这个说法。”

Galloway book 图片版权 Allan Wright
Galloway book 图片版权 Allan Wright
Galloway book 图片版权 Allan Wright
Galloway book 图片版权 Allan Wright
Galloway book 图片版权 Allan Wright
Allan Wright 图片版权 Allan Wright
Galloway book 图片版权 Allan Wright

以上图片均有版权。

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