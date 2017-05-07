图辑：苏格兰加洛韦之美

图片版权 Allan Wright

透过摄影师的镜头体验苏格兰西南部加洛韦（Galloway）的惊人美景。

在加洛韦居住及工作数年的摄影师艾伦·赖特（Allan Wright）出版一本摄影集呈现加洛韦的自然风光。

摄影集今年夏天将在苏格兰出版。图辑带您先睹为快。

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“当我和加洛韦自然风光对话时，我发现她瞬间的、多面的美，她常常给我惊喜。而这样的美景就在窗外，”艾伦·赖特说。

“事实上，我估计你可以把一生中漫步的时光都用在这里也不会感到无聊，我相信这里的居民和快乐的游客都会同意这个说法。”

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