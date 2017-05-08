真模特假模特 不健康不是好模特

图片版权 Getty Images Image caption 过瘦的模特身材会对消费者心理产生不良影响。

法国日前有关禁止使用不健康瘦模特的法律正式实施，英国研究人员同时指出时装店的人体模型也"病态不现实"。比身材挑衣服时，到底是看T台模特、还是橱窗里的模特呢？

法国的这项法令规定，时装模特上岗前必须出示医生开具的身体健康证明，而且证明中必须标注该模特的"体重指数"，即体重与身高的比例。

法国卫生部长称，此举针对的就是不好好吃饭、以及妄想身材达到根本无法实现的尤物的做法。

这个从10月1日起实施的法令还规定，通过后期修改美化过的图片必须明确标注为"修饰过的图片"。

自惭形秽

该法令的初稿曾为模特的最低"体重指数"规定标准，但遭到模特经纪公司的抗议。在这项即将实施的法令里，准许医生通过考量模特的体重、年龄和体型，决定该模特是否太瘦了。

任何胆敢违反该项法令的用人单位将面临高达75000欧元的罚款、和最高六个月的刑期。

法国社会健康部长图林说："让年轻人净看一些清一色的标准化的、但真人根本长不出来的体型，只能让他们内心自惭形秽、自尊心受到重创，最终对他们的健康都会产生不良影响。"

目前在法国患有厌食症的患者大约在三万到四万人，其中90%都是女性。意大利、西班牙和以色列也有相关法令对"骨感模特"说"不"。

图片版权 Getty Images Image caption 法国即将实施新法令，禁止使用不健康的瘦模特。

不让进门

但英国的研究人员在分析商店橱窗和店内用的女性人体模型时，各家时装店不约而同地让他们吃了闭门羹。

尽管如此，研究人员最终得出结论，商场里那些身材惹火的女性人体模型非但"不现实"，而且如果女生真长成那样也"病态"。

在英国的两座城市考文垂、和利物浦领导调查的罗宾森博士说："现有的证据说得很明白了：女生们梦想的超级骨感美会导致出现精神疾病和饮食紊乱。"

罗宾森博士对BBC说，他想要调查这个情况的初衷，完全是来自一次自己上街购物的经历。他说，那次他"被服装店里迷人身材的人体模型一下子给勾住了"。

他说："所有我们看到女性人体模型，没有一个是正常体型的。"

图片版权 Getty Images Image caption 法国的这项新法令规定，模特须持有医生的证明上岗。

他说，他们本来想进到店里，直接测量这些摆放在店内的女性模型的尺寸，但在考文垂和利物浦商业街上开店的商家无一例外地都不让他们进门。

没办法，研究人员只能在店外通过目测来查看尺寸。

有趣的是，有些大型时装连锁店曾在近些年宣布，他们将在店内使用尺码大一些的人体模型做模特，但当罗宾森他们在2015年进行这项研究时，他们没有发现任何一家时装店用了大号人体模型。

研究人员得出结论，"如果真有女生有这般身材的话，那这名女生可能就太瘦了，连月经可能都不会有"。