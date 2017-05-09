英工党高层“唱红”推崇马克思引发争议

图片版权 PA Image caption 英国工党领袖科尔宾5月9日为大选造势，口号是：为大多数人而不是那一小撮。

英国大选在即，英国工党竞选活动因为卡尔·马克思而蒙上了共产红色阴影。

距离英国大选只有一个月，执政保守党和反对党工党都抓紧时间为自己拉票，政治人物纷纷利用媒体宣传自己的政纲。作为工党影子财相的麦克奈尔周日（5月7日）参加了英国广播公司BBC著名主持人安德鲁·马尔主持的政论节目。

节目中，麦克奈尔被问道：你是不是马克思主义者？

曾经自认是马克思主义者的麦克奈尔这次虽然没有直接承认，但回答说："我认为读《资本论》能学到很多东西。当然，这本书不光是我推荐，很多主流经济学家也推荐"。

影子财相此番推荐马克思《资本论》的言论，在工党内部引起很大不满，党外更是嘘声一片。

不料麦克奈尔话音刚落，英国工党领袖科尔宾周一（8日）为了支持作为左膀右臂的麦克奈尔再挺马克思，赞扬这位德国哲学家是个"伟大的经济思想家"，令舆论再次哗然。

工党两位大佬如此推崇马克思，为对立阵营——执政的保守党提供一枚有相当分量的炮弹。保守党方面的参选人借题发挥批评说：很显然，这两位马克思主义的兄弟决心要在英国实验他们心目中马克思这位大英雄的主张：让税收飙升，毁了大家的工作。

保守党阵营还警告选民：这可不是开玩笑。如果科尔宾和麦克奈尔胜选上台，掌管国家的经济和脱欧谈判，灾难性的实验很可能在英国成为现实。

《资本论》

图片版权 Getty Images Image caption 卡尔·马克思的《资本论》被认为是集历史、经济学和社会学大成的巨著。他的《共产党宣言》更被视为无产阶级“革命的宝书”。

在中国，人们对马、恩、列、斯、毛这五位“革命思想家”耳熟能详，其中马克思排序第一，被奉为"全世界无产阶级和劳动人民的伟大导师"、"无产阶级的精神领袖"。

卡尔·海因里希·马克思1818年出生在普鲁士（今日德国）一个犹太家庭。

1867年客居伦敦的马克思出版了《资本论》的第一卷：《资本的生产过程》（The Production Process of Capital）。

《资本论》是马克思在伦敦大英博物馆的阅览室里潜心研究多年后的思想结晶。实际上，这是马克思在世时亲眼看到的《资本论》的唯一部分。

马克思去世后，其挚友也是坚强经济后盾恩格斯汇总他留下的草稿和大量笔记、论文，整理编撰出《资本论》第二卷：《资本的流通过程》（The Process of Circulation of Capital），并于1885年出版。

1894年，恩格斯根据马克思的手稿、笔记编纂出版了《资本论》第三卷，《资本主义生产的总过程》（The Process of Capitalist Production as a Whole）。

三卷合在一起，就是今天看到的《资本论》（Das Kapital）。

《资本论》是马克思数十年研究的产物，既是历史也是经济学和社会学著作，其中包括对英国工业革命巅峰时期英格兰工厂工人情况的研究。

精读过这一长篇巨著的人应该为数不多，但《资本论》以及马克思另一作品《共产党宣言》曾经在20世纪初激励过无数信仰共产主义的革命者，在当今中国，马克思思想仍然被奉为中国共产党的“指导思想”和“理论基础”。

图片版权 Getty Images Image caption 马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东，被奉为无产阶级革命运动的伟大领袖。

在各国无产者发起的革命中，统治精英被推翻，财产被剥夺，社会发生翻天覆的变化。因此，《资本论》也被称为无产阶级"革命的宝书"。

曾经撰写马克思传的英国作家法朗西斯·维恩指出，《资本论》读起来像一本哥特式小说"，其中的主人公都被自己创造的魔兽所奴役和吞噬"。哥特式小说一般描述在潮热、阴暗场景中发生的惊悚和神秘故事，吸血鬼是此类小说中的典型人物。

灵感

马克思在《资本论》等诸多著作中论述的资本、利润、生产力、价值、价格、剥削、等等概念在过去几十年中成为中国政治教育中的重要内容。

不少人或许都能记得几句马克思的经典名句，如"经济基础决定上层建筑"；"资本来到世间，从头到脚，都流着血和肮脏的东西；""宗教是人民的鸦片"等等。

1849年，马克思被巴黎市政当局驱逐出境后，携妻小搬到伦敦定居，直到他1883年去世，并被安葬在位于伦敦北区的Highgate Cemetery墓园。

BBC政治事务记者布莱恩·威乐分析说，马克思在《资本论》中论述的观点影响了英国工党和工会运动中的很多人，尽管他们并不认同马克思提出的全世界无产者发起革命的愿景。

图片版权 COMMUNIST PARTY OF BRITAIN Image caption 英国共产党公开宣布：在各地投票支持工党成立左派领导的政府

这应该就是如今英国大选当前，工党两位重量级人物不忌讳谈论马克思以及其《资本论》的原因。

在2015年的英国大选中，工党政治纲领开宗明义表示：劳动人民成功才能让英国成功。这是一份奖励勤奋、共享繁荣、建设更好英国的计划。

受工党政治纲领的感召，英国共产党以及工会主义及社会主义同盟这两大极左组织今年4月下旬公开表示，在6月8日的大选中全力支持科尔宾领导的工党组建左翼政府。

英共此举颇受舆论关注，《泰晤士报》称这是“史无前例的举动”、小报《每日快报》挖苦科尔宾：这可不是啥好事。

英国媒体同时不忘提醒选民：斯大林领导的共产党在苏联搞肃清、毛泽东在中国搞文革、直到现在朝鲜还在搞劳改：共产主义带来的只有恐怖和流血。

尽管如此，英国工党并不改他们的初衷。工党领袖科尔宾坚持：工党将挑战精英给劳动人民带来希望。

工党影子财相的麦克奈尔除了本次推荐学习马克思的《资本论》，还曾在2015年11月的一次议会辩论中，拿出《毛主席语录》红宝书，批驳执政保守党的经济贸易政策。

他在英国议会大声宣读道："我们必须向一切内行的人们学经济工作。拜他们做老师，恭恭敬敬地学，老老实实地学。不懂就是不懂，不要装懂。"

临近大选，各路人马拉票活动将更为激烈。他们还会再次想起马克思或者毛泽东吗？