举世无双 500年前印刷书页再现英伦

图片版权 University of Reading Image caption 英国印刷业开山鼻祖卡克斯顿最早印刷的一册书中散落的书页，年代大约是1476年，目前举世无双

英国第一台印刷机印刷的两页纸尘封几个世纪后重见天日。

雷丁大学图书馆发现的这两页印刷文物出自500多年前（1479年代）英国第一个现代意义的出版商卡克斯顿的印刷坊。

那是一本用中世纪拉丁文写的宗教书，始写于11世纪，之前都是靠手抄本流传，直到英国人威廉·卡克斯顿（William Caxton）从欧洲大陆引进了第一代印刷机。

卡克斯顿是谁？ 威廉·卡克斯頓（William Caxton）是15世纪英格兰商人，英国书籍印刷、出版、零售业鼻祖。 他第一个从欧洲大陆引进了印刷机，批量印刷的书籍在伦敦他自己开的书店出售。 这家店当时是个"异类"，因为之前没有英格兰本地人经营的书店，书籍零售由荷兰、法国和德国书商垄断。

举世无双

最近向公众展出的这两张"卡克斯顿印刷书页"曾经被人当废纸糊在另一本书里"加固书背"。

据信1820年剑桥大学一位图书馆管理员发现被糊在其他书里的这两页纸，把它们剥离下来，但当时并没有意识到它们是在卡克斯顿印刷机上印出来的。

1997年，雷丁大学买了一批收藏级别的手稿、书籍，散页卷宗里就包括了这两页纸。雷丁大学图书馆特种书籍专家艾瑞卡·德尔贝克（Erika Delbecque）整理这批书稿散页时发现它们与众不同：

标志性的字体、排版格式，还有红色段落标记，这些都是非常早期的西欧印刷的特征。

图片版权 University of Reading Image caption 红色段落标记是印好后手工加上去的

绝无仅有

这两张散落的书页据信是卡克斯顿在伦敦开始印刷业务初期的产品，大约是1476年或1477年，目前举世无双，故值超过10万英镑。

已知同一本书里的散落的另外八页目前收藏在大英 图书馆。

这两页纸最初所在的书，书名是Sarum Ordinal，是一本神父手册，里面有英国宗教圣人的节庆日细节。

书的内容始作于11世纪，之后很长时间内一直以手抄本形式流传，直到印刷机出现。

据信卡克斯顿的印刷厂当年可能印了数百册Sarum Ordinal。

这两页保留下来的片断显示，当时的书籍正处于从手抄本向印刷品过渡的阶段，因为书页上的红色段落标记是印刷后手工加上去的。

图片版权 PA Image caption 图左为卡克斯顿，正在向英王爱德华四世呈递他刚印刷装订完的新书

广告推销

这本书的另一个历史价值在于，它是历史记载中第一本被广告推销的书籍。

卡克斯顿是个企业家、发明家，在引进印刷机批量印刷、开门店销售自家印刷出版的书籍之外，他还给这本书印了广告，鼓励大家到店里来买。

卡克斯顿研究专家、大英图书馆前副馆长洛特·海林伽（Lotte Hellinga）博士说，考虑到这它们被糊在另一本书里度过了300年，又在另外一堆零散古籍卷宗里被遗忘了200年，这两页纸目前"状况良好"。