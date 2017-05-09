爱妻病逝家中 丈夫陪伴遗体六天

图片版权 PAUL CLARK Image caption 罗素·戴维森和妻子温迪用不同的方式面对她的死亡

家住英国德比市的罗素·戴维森透露，在妻子去世后的6天时间里，他与遗体共处一室朝夕相处。

戴维森的妻子温迪，在与癌症搏斗十年后，今年4月在家中去世。

"伤心欲绝"的罗素透露，他不愿意将妻子的遗体送去停尸房，要与人们对死亡的一贯态度有所不同。

戴维森说："死亡在我们这个社会是一个很大的禁忌，没有人愿意谈。"

"我不愿意让她躺在停尸房或者把她交给殡葬师，我想在我们自己的家中照管好她，把她留在卧室里，这样我睡觉时还可以跟她继续共处一室。"

2006年，温迪和罗素刚刚一起办了他们的40岁生日会不久，噩耗传来温迪被确诊患了癌症。他俩决定用"自然"的方式面对她的健康问题。

"我们没打算把她的生命交给医生。我们要自己做研究，尽最大的努力让温迪活下来。"

罗素认为，他们采取的办法，其中包括拒绝化疗和放射性治疗，让温迪的生命"延长了相当长的时间"。

2014年，温迪被诊断只剩下最后六个月的时间，于是他俩一起去欧洲大陆旅游，"度过了人生中最好的时光。"

2016年9月，被病痛折磨的温迪不得已回到家中。虽然她得到德比皇家医院的临终关怀服务，但她决意不在医院中离开人世。

他们夫妇决定，她将在家中由亲人照顾，她的遗体将留在家中直到火化的那一天。

温迪在4月21日走了。

罗素说，"她走得很平静，很安详，没有痛苦， 在我和儿子的怀抱中走的。我们家忠实的狗狗埃尔维斯也在她身边。"

图片版权 Getty Images/Hulton Archive Image caption 英国对家属处理遗体有相关的法律规定

根据英国法律，只要在家人去世五天时间内向家庭医生和当局作了通报和死亡登记，人们可以在葬礼前将遗体留在家中。

但是清理遗体需要殡葬师或护士进行。

如果遗体留在家中的时间超过几天，可能需要殡葬师做防腐处理。