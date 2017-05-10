梅首相夫妇上电视秀恩爱 “平时在家就这样”

英国大选在即，保守党内阁首相特里莎·梅携丈夫菲利普亮相BBC，没怎么谈政治，只是聊家常，谈家庭、日常、恋爱、婆媳，夫妻秀恩爱，展示"铁腕"女首相的另一面。

在选举制体制国家，政治家需要"接地气"，为了提升支持率，还需要跟"政治冷淡"的群体建立联系，在通常不关心政治的社群里争取好感、支持。

为此，先得让那些平时的日常跟竞选政治丝毫不想干的人们更多了解自己。

One Show是BBC电视一台每天傍晚7点播出的一档轻松唠嗑式清谈节目。

这档节目也邀请了将与特里莎·梅在大选沙场一决雌雄的工党领袖科尔宾和其他一些政治领袖们来上电视聊家常。

本文截稿时，科尔宾还没有确认是否携夫人一同参加。

"在家就这样"

画面上看，主持人和嘉宾都轻松自如，笑容满面，言谈风趣，一团融洽。

整个访谈期间，菲利普的坐姿几乎没变，一直微侧着朝向太太，太太说话时则不停用力点头，嘴里发出"嗯、嗯"的声音表示赞同，还不时拍拍太太的手。

有观众说梅首相看上去有点紧张，不知道先生对支持人的提问会不会张口结舌，会不会给出不妥当的回答，会不会尴尬。

Image caption 特里莎·梅学生时代就有志于政治。现在，她的丈夫证实，1999年她就萌生当首相的念头。

比如这个问题：她是不是很难缠？他如实作答："任何婚姻里都有取舍……我能决定什么时候把垃圾桶拉出去，而不是是否该我把垃圾桶拉出去。"

太太插嘴解释，"男女还是有分工的。"

如此看来，梅首相家里遵循的也是传统的男女分工，比如垃圾桶肯定是先生的职责范围，沏茶做饭通常是太太的工作。

梅首相的丈夫说太太厨艺很好。太太随即补充说自己有许多烹饪书、菜谱，大部分都不在唐宁街10号首相官邸，留在自己原来的私宅。

他们周末有时会回自己家过。

“一见钟情”

当然，按传统的观念，当首相应该是男人的工作。那么，这就算例外。

菲利普和特里莎是在牛津大学上学时认识、相恋的，介绍人是后来成为巴基斯坦总理的贝娜齐尔·布托。

他们的恋爱史已经有诸多记载、报道，但这次在电视上，菲利普亲口承认自己对特里莎是"一见钟情"。

那是在一次学生的迪斯科舞会上。菲利普回忆自己第一眼看到特里莎时，心里就想："这姑娘太可爱了！"

"我对你也有同感，"特里莎紧跟着补充一句。

梅首相和丈夫年轻时都怀揣着政治热情。

菲利普年轻时曾在保守党的大会上发过言，但后来选择了金融为职业。特里莎早年也在伦敦金融城打过工，但后来选择了从政。

在周二的电视清谈节目上，菲利普透露，早在1999年，特里莎进入在野党的影子内阁时，心里就在想，有朝一日要当首相。

Image caption 特里莎·梅1980年和菲利普结婚。自左至右，菲利浦的母亲乔伊、父亲约翰、菲利普、特里莎、特里莎的父亲休伯特和外婆维奥列特·巴恩斯，轮椅上是她的母亲扎伊德

婆婆"失望"

既然为人妻为人媳，总避免不了生儿育女的话题。

众所周知，梅首相夫妇没有子女，她对此曾表示，这就是现实，生活还得继续。

但这并不等于家里人人都不在意。

梅首相在电视上透露，当年婆婆希望儿子儿媳能生个孙儿辈的，两人一直没动静，老人一直耐心等着，直到有一天，一张报纸上一则消息让婆婆不再淡定。

当时特里莎·梅在争取成为一个选区的保守党代表，而这份报纸预言她被选中的机会不大，因为有"新生儿"的拖累。

婆婆当即打电话给他们，希望听到好消息，挂电话时显然"很失望"。

“厨艺很好”

一些观众看了这档节目后表示，还是有作秀的感觉。

即便借电视平台作自我展销，周二的这档节目里梅首相夫妇还是展示了一些公众平常难以见到的真实侧面。

凡事都有利弊两面。One Show 的主持人问菲利普，作为首相的丈夫，有什么弊端？

梅先生首先强调，这是一种殊荣，然后给出一个曲里拐弯的答案："如果你是那种指望每天下午6点准时出现一桌茶点的人，那可能就会很失望。"

当然，他强调太太的厨艺很好。

关于做饭这件事，梅首相以前也在不同场合说过，自己在家会做饭，而作为银行家的丈夫菲利普会把盘子放到洗碗机里。

以前曾有记者问梅首相在家跟丈夫会不会争吵，会因为什么事拌嘴。她回答说"我们争吵的跟大多数人一样，比如电视遥控器归谁拿？今晚看什么节目？是看他喜欢的历史节目？不行，要看美剧NCIS（《重返犯罪现场》）。"

Image caption 梅首相的鞋子始终是大家关注的一个焦点

太太爱鞋，先生呢？

因为梅太太对鞋子的特别嗜好举世闻名，BBC在这个节目播出时给了一个特写镜头：她脚上穿的那双鞋跟镶嵌着人造钻石的黑色船鞋。

梅太太在电视上亲口证实，没错，她确实爱买鞋。不过，这个嗜好在特定场合也能派个大用。

举例来说，有一次，她在议会下院的电梯里遇到一位年轻女士，足蹬美履。两人相互审视、赞赏了对方的鞋，并就这个话题交换了意见，之后，那位女士承认，正是因为特里莎·梅对鞋子的挚爱，她才对政治感兴趣、产生了热情。

那么，梅先生对什么东西有同样的挚爱呢？

在做客One Show节目时，梅先生没有戴领带，休闲风格。被问到这个问题时，他一时不知如何作答，最后吐出一句："我很喜欢领带。"

还有西装，他又指着外套补充说。