英国连环杀手死不交代 留下疑问和反思

图片版权 PA Image caption 英国臭名昭著的连环杀人犯伊恩·布拉迪（Ian Brady）79岁在医院寿终，留给人们对法律、社会、儿童教育、道德等各方面的深刻反思。

英国臭名昭著的连环杀人犯伊恩·布拉迪（Ian Brady）79岁在医院寿终，留给人们对法律、社会、儿童教育、道德等各方面的深刻反思。

布拉迪上世纪60年代和他的女朋友迈拉·辛德丽（Myra Hindley）在18个月内在英格兰西北地区陆续至少绑架、折磨并杀害了5名儿童或青少年，被囚禁至死拒绝招供改悔。

英国警方当时因为一系列失踪谋杀案出现受到公众很大压力，但仍未能及时破案，直到布拉迪试图将辛德丽的一名亲戚拉入杀人团伙后被告发。

之后，当局陆续找到其中3名受害者尸体埋在奥德汉姆小镇附近沙德伍兹沼泽地区，因此他们被称为英国当代历史上最臭名昭著的"沼泽连环杀人犯"。此案因为其离奇、残忍的罪行和未解之谜到了80年代才轮廓显现，震惊全英国。

被捕受审后，1966年6月，法庭指控布拉迪和辛德丽杀害了他们受害者中的3名受害者，将其定罪。但英国1970年正式取消了死刑，布拉迪被判连环无期徒刑，辛德丽被判两个无期徒刑。

童年和青少年

图片版权 GMP Image caption 布拉迪在一个公司担任职员之际，他结识了公司的秘书辛德丽，两人相恋，但却都走上犯罪道路。

布拉迪1938年1月2日出生，是一名苏格兰女工的私生子。童年悲惨不幸，在格拉斯哥穷苦的地区被领养的父母养大。

因为在青少年时期就犯下系列小偷小摸罪行，他被法庭送到曼城和他的生母及继父生活。但他没有改悔，继续犯罪行为，并在青少年时期已经酗酒成性。

但此时，他开始有了新的兴趣，阅读收藏有关纳粹德国和性虐、变态的书籍。

在一个公司担任职员之际，他结识了公司的秘书辛德丽，两人相恋，辛德丽对他是一见钟情，而布拉迪用德语为辛德丽读颂希特勒的《我的奋斗》让后者着迷。

随着两人恋情发展，他们互相拍摄不雅照片，并把兴趣转向绑架、虐待儿童和谋杀。

连环失踪案

从1963年7月到1964年12月底期间，在英国西北部地区，16岁的女孩里德、12岁的男孩吉尔布赖德、12岁的男孩本尼特、10岁的男孩党尼陆续失踪。他们其实已经被布拉迪和辛德丽分别绑架杀害。

当时警方因为没有掌握任何具体证据，无法破这一系列失踪案。

1965年10月，布拉迪试图将辛德丽的姐夫史密斯拉入杀人团伙，并当史密斯的面杀害一名同性恋男孩、17岁的埃文斯。

本身犯有小偷小摸罪行的史密斯被吓坏了，第二天就打电话报警。警察在布拉迪家里床下找到埃文斯的尸体，随后将布拉迪和辛德丽逮捕。

随后，他们还找到有关其它受害人的一些犯罪证据，包括两个箱子，里面有两名罪犯在性侵杀害16岁的女孩里德之际自己录的录音磁带。根据有关线索，以及邻居举报，警方终于陆续在沙德伍兹沼泽地区找到3名受害者遗体。

其它受害者多少？

1966年布拉迪和辛德丽被判终身监禁时，并没有坦白交代他们所犯滔天罪行的全貌。

虽然60年代中期警方已经重新开始调查英格兰西北地区失踪的8人的案件，但没有给他们增加新的罪名。

19年之后，医生认为布拉迪心理变态，当局1985年把他从监狱转到一个监管严密的精神病医院。在那里，布拉迪接受新闻记者采访，承认杀害了不在他上述被定罪罪名中的两名受害者。

虽然警察曾分别在1986年到1987年重新将布拉迪和辛德丽带到沼泽地区，但都一无所获。至到1987年6月30日16岁的女孩里德被害25年后，警察才在此发现她的遗体。

1987年8月，布拉迪给BBC写信，其中模糊提到他犯有5起"新的"谋杀案的琐碎信息。但检方认为，为了保护公众利益，已经没必要再起诉他们。

迈拉·辛德丽试图获得假释，但2002年死于监狱。布拉迪知道自己获释无望，宣布不愿在监狱渡过余生，只求速死，并于1999年开始绝食，随后在精神病院被强制进食。

他的受害者、12岁的男孩本尼特的亲属恳求他说出他埋葬本尼特的地点，以便能重新以基督教传统安葬本尼特。但布拉迪至死拒绝透露有关信息。