你问我答：英国大选与脱欧进程

图片版权 PA Image caption 英国将在6月8日举行大选，各政党都在竞选纲领中重点论述脱欧政策

BBC中文最近推出有关英国大选《你问我答》环节，希望受众将问题告诉我们，并由大家一起挑出最想了解的问题，结果"大选与脱欧进程" 这一问题最为受众关注。

这实际上与英国公众最关心的问题不谋而合。

总部设在英国的全球市场调查机构YouGov，号称是一个有400万人参与的网络社区。该网站上的结果显示，自2016年至最近的2017年5月11日，这段时间以来英国公众最关心的两个头号问题分别是:一、脱欧；二、健康；而第三大问题在移民和经济这两者间摇摆。

英国在2016年举行公投，以52%选民支持，48%反对的接近比分决定脱离欧盟后，英国人最为关注的问题从何时脱转为如今的怎么脱。在很多评论分析人士看来，将在6月8日的这场大选，脱欧应该是一个非常关键的问题。

脱欧进程

按照现有程序，英国预计在2019年3月29日脱离欧盟。英国与欧盟国家的谈判预计在6月举行，届时英国应该已经选出了新一届政府负责脱欧谈判。

执政保守党——现任首相特里莎·梅所给出的提前选举官方理由是希望选民对她予以支持，也就是赋予她在脱欧谈判中有更大的权力，她称反对党试图在议会中制造麻烦。

那么在脱欧问题上，反对党究竟是什么立场呢？

反对党立场

图片版权 PA Image caption 执政保守党首相特里莎·梅介绍竞选纲领，强调全国“团结，向前，共同创造更富强的英国”。

英国的大选（general election）是让公众投票选出议会代表，除特殊情况外，首相人选将由议员选出。合资格并且注册的选民可以投票选出代表该选区的候选人。

英格兰有533个选区，苏格兰59个，威尔士40个，北爱尔兰18个，加起来一共选出650名下议院议员。

英国本届议会中，执政保守党共有330个议席，最大反对党工党有229个议席，另一个反对党自由民主党的议席为9个。

这两大反对党在脱欧问题上的立场截然不同：

英国工党为本次大选刚刚公布的竞选纲领开宗明义表示，接受脱欧公投结果"与欧盟建立起新的密切关系"，工作与劳工权益将是重点。

工党还承诺将保证欧盟公民在英国的生活和工作权利，并要确保英国在欧盟国家的公民享受同等权利。

工党要求在脱欧谈判中，议会应该发挥"有意义的"作用，同时要废除保守党的脱欧白皮书，取而代之以"新的谈判重点"强调保有单一市场和税务联盟的好处。

在英国当前选民最为关注脱欧问题的背景下，工党对脱欧公投结果的接受，并不能将它与执政保守党拉开太大距离。

英国政坛上，自由民主党尽管在前首相卡梅伦第一届任期内曾有联合执政的历史，但在2015年的大选中惨败，仅赢得议会八个议席。本次自民党将脱欧作为其竞选纲领的重头戏，希望卷土重来。

自民党在其竞选纲领中承诺，将让选民对脱欧谈判后达成的协议有再一次的决定权，即再一次举行公投决定是否真正脱欧。

自民党党魁法伦说：如果大家觉得政府谈判拿到的脱欧条款对英国没有好处，可以再次投票留在欧盟。

图片版权 AFP Image caption 英国工党领袖科尔宾在5月16日推出竞选纲领，口号是“为大众而不是少数”。

解惑：英国脱欧真是“一条不归路”吗？

前景

如果欧盟的历史从1952年建立欧洲煤钢共同体开始，那么在其65年的历史上，英国是第一个正式退出的国家。现阶段英国政府尽管一再强调，脱离欧盟的英国将有更加灿烂美好的未来，但民间对脱欧后的前景仍然疑虑重重。而欧盟方面处理惯了“入会”申请，却从来没有接受过“退会”要求，因此一切都没有先例可循。

套用中国的说法，无论是英国还是欧盟都只能“摸着石头过河”。

评论认为，如果特里莎·梅以大幅领先赢得选举，将代表她的脱欧政策得到认同。如果工党在大选中获胜，以工党的立场，英国仍将展开脱欧谈判，不过将会提出与保守党不同的着重点。如果自民党本次在大选中再次赢回较多席位，则说明选民对现任政府的脱欧政策持怀疑态度，希望自民党的反对脱欧政策产生一些制衡。

英国执政保守党周四（5月18日）公布了竞选纲领，首相特里莎·梅说：在我这一生中，今后五年是英国面临的最难五年。脱欧将定义"我们在世界的位置、我们的经济安全和我们未来的繁荣。

她呼吁，英国从来没有像今天这样，需要强有力的稳定政府来达成最好的脱欧协议。

英国各大政党拿出的竞选政纲究竟能在多大程度上吸引选民呢？6月8日将有分晓。