英国谍报影片邦德主角演员罗杰·摩尔去世

图片版权 Getty Images Image caption 最多产和幽默的邦德

英国著名影片《007》的主角詹姆斯·邦德的扮演者之一，英国演员罗杰·摩尔爵士（Sir Roger Moore） 去世，终年89岁。

中国观众熟知的邦德可能是皮尔斯·布鲁斯南，以及丹尼尔·克雷格等。摩尔是否是中国人最爱的邦德，可谓仁者见仁。

图片版权 KEYSTONE FEATURES/GETTY IMAGES Image caption 处于事业巅峰时期的摩尔

但如果你问英国人谁是他们最喜欢的邦德，多数英国人会说是罗杰·莫尔和肖恩·康纳利。

摩尔的家人通过推特宣布了这一消息，他家人说摩尔死于癌症。

图片版权 Getty Images Image caption 罗杰的影片包括《铁金刚勇破太空城》、《你死我活》等

摩尔共出演了七部邦德影片，其中包括《你死我活》、《海底城》等。

据悉，摩尔在瑞士去世，而他的葬礼将根据他的遗愿在摩纳哥举行私人式葬礼。

他的家人在一份声明中说，摩尔深受全球人的爱戴，人们通过他的电影熟知和了解他。

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摩尔有三位子女，而他的妻子克里斯蒂娜仍然在世。

摩尔饰演的邦德同第一任邦德肖恩·康纳利相比被认为更为幽默。

图片版权 Reuters Image caption 致力于联合国儿童基金会慈善工作

摩尔后来参与一些电视节目的制作，以及投身他热爱的联合国儿童基金会慈善工作，摩尔本人认为这是他最大的成就。

摩尔是第三任邦德，也是最多产的一位。而苏格兰人肖恩·康纳利则是第一任邦德。

知名演员罗素·克劳（Russel Crowe）迈克尔·波尔（Michael Ball）等都在推特上向摩尔表示默哀致敬。