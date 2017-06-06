图辑：民众悼念伦敦恐怖袭击遇难者
英国公众纪念伦敦桥恐怖袭击遇难者，与此同时警方继续调查这起恐怖袭击案。
-
PA
伦敦市长萨迪克·汗同公众一起默哀一分钟，悼念6月3日死于恐怖袭击的受害者。
-
Getty Images
恐怖袭击导致7人死亡48人受伤。成百上千人冒雨在伦敦塔桥和市政厅附近的Potter's Field公园举行哀悼
-
Reuters
具有不同宗教信仰背景的人士参加了6月5日晚上的悼念活动，许多人说他们到场是为了表达敬意和哀悼
-
PA
悼念人群中包括急救人员，警察和社区领袖。
-
PA
许多人带来鲜花表示哀悼
-
Reuters
在伦敦市政厅外面，人们对死难者表示哀悼。周六在伦敦桥上，3名男子开货车冲撞行人，并且用刀行凶。
-
EPA
人们献花时写上表达不屈服的信息。
-
PA
哀悼地点摆放着许多鲜花和点燃的蜡烛
-
Isabel Infantes
公众在恐怖袭击发生的地点附近也献花表达哀悼
-
AFP
“伊斯兰国”极端组织表示对这次恐怖袭击负责
-
REX/Shutterstock
恐怖袭击后，仍有36名伤者继续在伦敦的5家医院接受救治，其中18人情况危重。
-
AFP
伦敦市长萨迪克·汗和警方负责人克瑞西达·迪克周一到恐怖袭击地点视察。萨迪克·汗说恐怖袭击是“懦弱和邪恶”的行为。
-
Reuters
袭击发生后，伦敦公众表达表示要继续不受影响地生活
-
Reuters
一些坐车的上班族路过袭击地点也献花表达哀悼
-
AFP
一名妇女怀抱孩子在伦敦桥南边献花
-
Reuters
靠近伦敦桥的伦敦大火纪念碑底座上也有公众的献花
-
AFP
在警方不断开展突击搜查行动，周日在伦敦东区有12人被捕。
-
Reuters
英国恐怖威胁级别仍然保持在严重水平，在曼彻斯特发生恐怖袭击后，英国恐袭水平一度达到危险程度
图辑
图辑
图辑：鱼眼摄影的乐趣
- 2017年 6月 6日
图辑
台湾暴雨下部份地区停工停课 最少两死
- 2017年 6月 3日
图辑
香港摄影师带你探索世界最大的地下洞穴
- 2017年 6月 1日