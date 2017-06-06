图辑：民众悼念伦敦恐怖袭击遇难者

  • 2017年 6月 6日

英国公众纪念伦敦桥恐怖袭击遇难者，与此同时警方继续调查这起恐怖袭击案。

  • 伦敦市长萨迪克·汗，内政大臣 和影子内政大臣一起在塔桥附近 PA

    伦敦市长萨迪克·汗同公众一起默哀一分钟，悼念6月3日死于恐怖袭击的受害者。

  • 伦敦塔桥和市政厅附近的Potter's Field公园 Getty Images

    恐怖袭击导致7人死亡48人受伤。成百上千人冒雨在伦敦塔桥和市政厅附近的Potter's Field公园举行哀悼

  • 男子体恤上写着“我是穆斯林，我回答任何问题” Reuters

    具有不同宗教信仰背景的人士参加了6月5日晚上的悼念活动，许多人说他们到场是为了表达敬意和哀悼

  • 心形气球 PA

    悼念人群中包括急救人员，警察和社区领袖。

  • 骑自行车者 PA

    许多人带来鲜花表示哀悼

  • 伦敦中心市政厅外面 Reuters

    在伦敦市政厅外面，人们对死难者表示哀悼。周六在伦敦桥上，3名男子开货车冲撞行人，并且用刀行凶。

  • Tributes EPA

    人们献花时写上表达不屈服的信息。

  • Candles PA

    哀悼地点摆放着许多鲜花和点燃的蜡烛

  • 伦敦桥车站附近 Isabel Infantes

    公众在恐怖袭击发生的地点附近也献花表达哀悼

  • 伦敦桥车站附近的Borough市场附近 AFP

    “伊斯兰国”极端组织表示对这次恐怖袭击负责

  • 伦敦桥车站附近 REX/Shutterstock

    恐怖袭击后，仍有36名伤者继续在伦敦的5家医院接受救治，其中18人情况危重。

  • 伦敦市长萨迪克·汗同都市警察负责人克瑞西达·迪克 周一到恐怖袭击地点察看 AFP

    伦敦市长萨迪克·汗和警方负责人克瑞西达·迪克周一到恐怖袭击地点视察。萨迪克·汗说恐怖袭击是“懦弱和邪恶”的行为。

  • 伦敦桥附近 Reuters

    袭击发生后，伦敦公众表达表示要继续不受影响地生活

  • People react as they look at flowers left on the south side of London Bridge near Borough Market Reuters

    一些坐车的上班族路过袭击地点也献花表达哀悼

  • Borough市场附近 AFP

    一名妇女怀抱孩子在伦敦桥南边献花

  • 伦敦大火纪念碑 Reuters

    靠近伦敦桥的伦敦大火纪念碑底座上也有公众的献花

  • 伦敦东部的Barking AFP

    在警方不断开展突击搜查行动，周日在伦敦东区有12人被捕。

  • 6月5日的西敏寺大桥 Reuters

    英国恐怖威胁级别仍然保持在严重水平，在曼彻斯特发生恐怖袭击后，英国恐袭水平一度达到危险程度

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