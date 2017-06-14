伦敦西区24层公寓楼失火 发生了什么？

图片版权 Getty / EPA Image caption 格兰菲尔塔楼有大约120套单元

英国伦敦西区一栋24层高的公寓楼周三（6月14日）凌晨发生火灾，大火连续焚烧十几个小时。起火原因尚待查明。

逃离大楼的居民说，被困在楼里的人站在窗口大声呼救，有人从楼上往下跳，有人撕床单结绳攀援逃生。

有一个婴儿被绝望的父母从9楼窗口扔出，安全落在楼下一名男子怀里，还有一名幼童被大人从5楼窗口扔出逃生。

截至当天下午14：30，警方证实有6人丧生，70多名受伤者被送往附近的5家医院，还有不少居民下落不明。

这座高层公寓楼里大约有400-600名居民。

你的器材不支持播放多媒体材料 大火现场

图片版权 Reuters Image caption 24层高的居民大楼被大火吞噬

图片版权 AFP/Natalie Oxford Image caption 大厦共有120套公寓，据报平时有超过600人居住在内。

失火大楼

格兰菲尔塔（Grenfell Tower）位于西伦敦的拉蒂默路（Latimer Road），附近有著名的Westfield 购物中心，以及出入西伦敦的交通主干道A40。

这幢塔楼是政府福利房小区西兰开斯特小区（Lancaster West Estate）的一部分，1974年由肯辛顿和切尔西地区地方政府建造。小区内有数幢类似的高层公寓楼。

失火的格兰菲尔塔楼高24层，其中20层是居住单元，共120套公寓；社区共享空间占4层。

2015-16年，大楼翻新装修工程完成，耗资1000万英镑，包括大楼外墙覆盖雨屏覆板、更新了公共取暖系统和排烟通风系统，1-4层空间重新改装，新增9套住房单元。

代表政府负责这片公房物业管理的是肯辛顿和切尔西房客管理组织（KCTMO）。

当地居民组织在装修期间曾提出过火灾隐患问题，以及紧急通道有"严重局限"等问题。

深夜起火

Image caption 警方出动了40辆消防车和200名消防员

图片版权 Reuters Image caption 医务人员已经到达现场

英国夏令时周三（6月14日）凌晨将近1点，位于伦敦西部北肯辛顿的一幢24层公寓楼起火。

据信是四楼最先起火，然后迅速蔓延。起火原因有待查明。

消防队接到火警电话6分钟后赶到现场。总共出动了40辆消防车，约200名消防员参加灭火。

伦敦市长萨迪克·汗宣布大厦火灾是"重大事故"，对高层建筑的安全敲响警钟。

他说，失火大楼所在小区居民曾经提出的火灾隐患问题“十分重要，需要答案”。

起火后逃出大楼的人说，不记得听见楼道里有火警警铃响，但可以听到各户居民家里的火警铃。

起火12小时后，格兰菲尔塔楼火已扑灭，大楼还在冒烟，但估计没有坍塌危险。

之前，由于担心大楼坍塌，警方疏散了附近的居民。

你的器材不支持播放多媒体材料 目击者说，他们能看见燃烧的大楼内有光亮

图片版权 Reuters Image caption 伦敦消防队发言人表示，这是非常严重的火灾。