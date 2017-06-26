英国最大航母耗资数十亿镑 何时发威

图片版权 Getty Images Image caption 全新的英国皇家海军“伊丽莎白女王号”航空母舰借着低潮下水，并通过沿途的大铁桥。

首次下水试航的英国最大航母"伊丽莎白女王号"舰长基德称，这对英国保持"海军强国"尊严至关重要。他说："潜艇多厉害你看不到，但航母你准看得到。"

英国皇家海军最新建成的"伊丽莎白女王号"(HMS Queen Elizabeth)航空母舰周一(6月26日)晚首次驶离母港开始试航。

这艘航母是英国皇家海军在建的两艘大型航母中的一艘，它是在苏格兰法夫的罗塞斯船坞下水的。

这艘海上"巨无霸"也是英国皇家海军迄今为止最大的战舰，仅它的战机飞行甲板就有三个足球场那么大。

这艘航母服役后，将载员1000人、并能搭载40架战机。

这艘重达65000吨航母的横空出世对于英国皇家海军而言可谓意义重大。自"皇家方舟号"航母在2010年报废后，这是英国皇家海军建造的首艘航母。

为了能把这个"海上巨无霸"顺利拖出位于罗塞斯的船坞，据信总共需要11艘拖船。

由于这艘航母体型庞大，它的尺寸刚刚能通过船坞通道驶入入海口。

图片版权 Getty Images Image caption 这艘全新的航母是英国皇家海军迄今为止建造的最大型号的航母。

图片版权 EPA Image caption 这艘航母的飞行甲板足有三个足球场那么大。

一旦驶入河口后，"伊丽莎白号"航母将启动发动机，在等到低潮时从途经的铁桥下通过。它还得降低桅杆，毕竟距离桥的空间只有那么几米。

数字说话

英国皇家海军建造这两艘全新航母"伊丽莎白王后号"、和"威尔士王子号"的费用超过60亿英镑。

这艘航母重达65000吨、最大时速为25节。

该航母的飞行甲板长达280米、宽70米，足能装下三个足球场。

它是第二艘被取名叫作"伊丽莎白王后号"的战舰。

最初在这艘航母上服役的船员总数大约为700人。在全部F-35B型战机和"鸦巢"(Crowsnest)直升机就位后，在该航母上服役的船员人数将达到1600名。

"伊丽莎白王后号"航母内的管道总长度达36.4万米。

"伊丽莎白王后号"和"威尔士王子号"两艘新航母建成后，每艘航母上储存的食品都能满足全体船员45天。

这艘航母上的厨房能在90分钟内做好供全船700人的饭。在处于战斗状态时，做饭时间能缩短到45分钟。

这艘"巨无霸"试航最大的挑战是稳稳地从船坞驶出：航母的船底距离码头的水底的海床仅有半米。

统领这艘航母的舰长杰瑞-基德表示，这艘航母对于英国作为全世界海军强国的声望至关重要。

他说："航母能秀肌肉。我认为任何国家都没有什么能比航母在展现军事实力上那样具有象征意义。"

麻烦不小

不过这艘"巨无霸"试航也有麻烦，主要是来自技术问题和人员短缺。这两大因素都有可能束缚住这艘航母被正式部署的时间表。

英国国家审计署在三月份也说两句"风凉话"。该机构称新航母建造项目已进入"关键阶段"，在管理上存在许多风险。

作为回应，英国国防部承认"有挑战"，但发誓将在2026年前让两艘新航母全部正常运行。

目前，技术问题已经让这艘航母试航的时间晚了三个月。

图片版权 Getty Images Image caption 总共有11艘拖船将这艘航母拖出码头下水试航。

虽然英国国防部保证它能在2020年前处于作战状态，但英国国家审计署唱反调，并说他们预计不可能。

英国皇家海军预料，俄罗斯军方将密切关注这艘航母在北海的试航。

要说的是，想要看到这艘巨大的"伊丽莎白女王号"航空母舰到了全部战机布满甲板的时候，估计还得再等几年。