“加薪”600万英镑：女王到底赚多少？

图片版权 EPA Image caption 英国女王伊丽莎白二世去年的官方净支出为42万英镑

英国皇室在6月21日公布了2016-2017年度财务报告，数据显示，女王去年的官方净支出为42万英镑。同时另一份数据显示，未来两年内，女王来自公共基金的收入将会增长8%，价值超过600万英镑。预计"加薪"后，女王来自公共基金部分的收入将达到8200万英镑。

女王的钱从哪里来？

女王的收入主要来源于三部分，英国财政部下发的"女王拨款"、王室私产以及自身投资。

英国法律规定，政府每年要对女王进行拨款，而这部分款项又依托于女王名下"王室地产（Crown Estate）"的盈利。此次女王增加的收入也是来自这一部分。

王室地产是一家独立的商业房地产公司，在伦敦等地拥有大量房产。名义上这家公司归英国君主所有，但其实所有的利润都要上交英国财政部，而后财政部再将其中的部分以拨款形式支付给女王。

根据现阶段协议，财政部支付王室地产利润的15%给女王。这些资金会用于女王的公务支出，比如支付工作人员薪水、房产维护和旅行等。但由于接下来10年里英国皇宫白金汉宫要进行大规模装修，女王拨款的比重将会由15%增加到25%。

而王室私产是女王的私人收入，女王的私用和其他王室成员的开支补贴都是由这部分资金支持。这部分资金主要来自于女王名下兰开斯特公爵领地(Duchy of Lancaster)的收益。兰开斯特公爵领地占地1万8千多公顷，拥有包括商业、农业用地以及住宅房地产等用地。2016年，兰开斯特公爵领地的净收入为1780万英镑。

图片版权 PA Image caption 而王室私产是女王的私人收入，女王的私用和其他王室成员的开支补贴都是由这部分资金支持。

英国法律并没有强制要求女王公开自己的财务状况。目前没有官方数据显示女王的私人投资究竟有多大规模。之前英国的《星期日泰晤士报》曾经报道过，女王还拥有大量英国绩优公司的股份，价值1.1亿元英镑。

女王的工作是什么？

作为国家元首，女王能拥有这些收入是因为她也承担着许多公共职责。

在实行君主立宪制的英国，君主只尽形式上的职责。比如任命首相、召开和解散议会等。

作为英国的象征，女王还要负责维系与其它国家的外交关系，比如出国访问以及接待其他国家元首访问英国。

此外，女王还要履行重要的社会和文化责任。女王需要定期访问国家的每一部分，以示国家的团结，同时她还是多家慈善机构的皇家资助人，不仅出钱支持公益事业，也会自己亲自参与公开活动。

图片版权 Reuters Image caption 作为国家元首，英国女王能拥有这些收入是因为她也承担着许多公共职责。

英国人怎么说？

女王的收入与支出也在英国国内引起了讨论。

女王的账房管家里德爵士称，女王去年的花销平摊到每个人身上相当于"全英国每人每年花费65便士"，考虑到女王为国家的付出和象征性，这说明了女王"绝佳的财富价值"。

BBC皇家事务记者彼得· 亨特（Peter Hunt）评论称，几十年来，英国王室和他们花纳税人钱的问题一直都是一个棘手的问题。他还特别指出了这次女王公开财务状况的时间点，即近来英国的公众开支持续缩减，而伦敦格伦菲尔塔火灾后，英国贫富分化的问题更是处在风口浪尖。

共和（Republic）是英国一家主张选举产生国家元首的机构，共和的负责人格拉汉姆·史密斯（Graham Smith）表示，纳税人付出了一笔"巨大的账单"以支持"特权的生活方式"。