脱欧启动后首个中资大项目伦敦动土 英中各有所图

Image caption ABP伦敦东南皇家阿尔伯特码头超大型商民混合地产开发项目

预计投资将高达17亿英镑（约150亿元人民币）的ABP伦敦东南皇家阿尔伯特码头超大型商民混合地产开发项目近日正式动土，成为英国开始脱欧进程以来首个超大规模外资引进项目。从英中官方代表态度可以看出，双方尽管都因为项目上马而倍感兴奋，但各自的算计角度和对未来的预期却有很大不同。

这次双方代表再次不断使用的官场套语"双赢"来形容这一大型项目上马，细分析确实贴切。对于东道主伦敦、以至于英国整体来说，适逢脱欧启动后国际国内宏观政治与经济情势不稳定因素充斥期，每一分得实在外来投资无疑都代表多一分的稳定。相比之下，中方在项目中所"赢"的可能远超出纯粹经济层面的所得。不少分析人已经从不久前开通的义乌至伦敦铁路货运线路可以看出端倪。从某种意义上讲，ABP项目开工是中国"一带一路"成功登陆英国的具体表现。

脱欧当口的信心一票

特别是项目开工时间巧逢英国脱欧谈判开始不久，英国政界与工商界多少均有嫌掣肘于可能丧失欧洲单一市场等巨大不确定性，以及众多跨国公司考虑总部迁离伦敦的敏感时段，中资大手笔"反潮流"动作立即被英国官方定义为具有给伦敦和英国"投下信心一票"的象征意义。

英国方面的官方新闻稿对此就毫不掩饰：直接标题为“ABP17亿英镑伦敦皇家阿尔伯特码头项目彰显对英国市场的信心”。伦敦市长萨迪克·汗也在新闻会上发言称：这是对伦敦市场信心"磐石般的证明"。

图片版权 CNS Image caption 中国驻英国大使刘晓明、英国国际贸易部长兼伦敦部长格雷格·汉兹（Greg Hands）与总部基地全球控股集团（ABP Global）董事长许为平出席开工仪式

中国"带与路"的远谋

ABP总部基地全球控股集团董事长许为平则对英方脱欧方面的观点不以为然。他在接受BBC中文网访问时表示，"不担心脱欧"。许为平说："中英合作是大趋势，不会因为脱欧或英国大选带来的动荡受到影响。"

另外，从驻英多年、对双边关系有深层理解的中国大使刘晓明开工仪式上反复提及"一带一路"也可多少看出，此笔投资无疑是中国未来很长一段时间的全球地缘战略考量中深思熟虑的一步棋，因此与英国决策层看似更多以当下政党执政、下野、换届，以及近期需求为出发点的判断视角有不少区别。

当然，英国国际贸易部部长兼伦敦事务部长格雷格·汉兹也藉此机会表达了对中国“一带一路”计划的重视。他引用英国财相哈蒙德的话称，英国“一带一路”的天然合作伙伴。不过，多数熟悉英国事务的观察人士都指出，其实英国从政府、民间一直到主流媒体，人们对“一带一路”的真正了解和兴趣可能还只停留在外交层面。现场论坛的一位发言人就表示，他最近在一次英国国内的会议上问现场观众，有谁听说过“一带一路”？洋洋人群中只有两人举手。

伦敦第三金融城？

ABP投资项目的宣传口号最初是“建立伦敦第三金融城”。但从莅临动工仪式现场嘉宾发言，到ABP提供的新闻稿，均提及ABP将把伦敦皇家阿尔伯特码头建成商业区或商业中心。到底该项目定位是什么？

BBC中文网就此具体询问了ABP总部基地全球控股集团董事长许为平。他说："（英国）脱欧后，伦敦老金融城位置可能都保不住，何来第三金融城？" 许为平似乎仍然坚持第三金融城的说法："老金融城的模式已过时，我要搭建的是为未来新型金融模式提供服务的平台。"

客观来讲，很可能是赶上脱欧的天时地利，投入巨资的ABP伦敦项目至少迄今为止还没有遭遇到此前一些大型中国投资项目在英国遭遇的政界与民间的非议与阻力。伦敦东南是否未来会借助"一带一路"东风而真的出现第三个金融中心？估计是全球希望未来投资英国的人都会继续关注的一大看点。