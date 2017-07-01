声带再坏阿黛尔停演 语录雷人“甚至想假唱”

图片版权 PA Image caption 英国歌手阿黛尔由于声带受损，被迫取消世界巡演的最后两场演唱会。

正在全球巡演的英国歌手阿黛尔在推特上形容心情"说心碎都是轻的"，她称自己"甚至想到过能不能对口型"完成最后两场演唱会。

距离此次阿黛尔完成令人瞩目的世界巡演就差两场就大功告成了，而且最后两场还是再次在伦敦家门口的温布利体育场。但这节骨眼上，这位英国歌手的声带又坏了。

在被迫接受医生的建议后，"心力交瘁"的阿黛尔决定取消原定周末的最后两场演唱会。阿黛尔形容说本周头两场在温布利体育场的演唱会是"一生中最大最棒的"，但她的嗓子当时已经很吃力了。

她说："我比以往唱得都卖力……结果我把声带给弄坏了。"

这位29岁的歌手解释说："医生说，我根本唱不了周末这两场。"

假唱

阿黛尔说："我曾考虑过怎么着也把周六的这场先唱了，但极有可能我连这一场也唱不下来。我不能在你们的面前唱半截失声后退场走人。"

阿黛尔透露说，由于她太想和歌迷在一起了，她甚至想过在最后两场对口型假唱。

她说："但我从来没假唱过，再过一百万年我也不可能给歌迷假唱。要是对口型的话，那站在台上的就不是真实的我了。"

图片版权 Getty Images Image caption 阿黛尔的此次世界巡演创下现场人数新纪录，遍及世界多个国家和城市。

阿黛尔称她"很抱歉"、并请求歌迷"宽恕"。

这不是这位英国歌坛唱将头一回声带受伤。在2011年，她曾接受手术切除了嗓子里的一块良性息肉。

创纪录

阿黛尔周三在温布利体育场的演唱会总共云集了大约98000名歌迷，创下英国演唱会人数新纪录。

当时阿黛尔说："我已经唱完了119场了，再唱完这最后四场正好123场，多顺啊。"

沉默四年半后，阿黛尔此次的世界巡演去年三月从贝尔法斯特唱响，目前已在全世界20个国家的大约50座城市举办了演唱会。

有媒体记录了阿黛尔全球巡演中的六大精彩瞬间，或许能让歌迷乐道很长时间。

骂保安骂杂志

凡是去看阿黛尔演唱会的歌迷知道，他们想站就站。

阿黛尔在澳洲墨尔本的演唱会上呵斥一位朝歌迷大声嚷嚷的现场保安。她停下来说："劳驾这位先生，我知道你在履行职责，但你能别阻止人们站起来吗？我这是演唱会，谁要看不见，都可以站起来。"

在澳洲悉尼的演唱会上，阿黛尔撒开花儿大骂窥视她隐私的娱乐杂志，并把它们形容是"那些特烂垃圾八卦的明星杂志"。

图片版权 Getty Images Image caption 阿黛尔对歌迷非常友好，并在演唱会上见证了很多对儿歌迷求婚成功。

她说："我都没法读，到处谎话连篇。我发誓都是假的。"

怕蚊子宠歌迷

阿黛尔在澳洲布里斯班的演唱会上突然大叫"我身上有虫子！"有现场歌迷拍下的视频上显示，阿黛尔当时大喊："对不起，我可不是澳大利亚人，我怕虫子！"

事实上，演唱会中落在阿黛尔身上的是一只冒冒失失的蚊子。阿黛尔接着喊："它在吸我的血！怎么它们到处都是，它们是打算要杀了我吗？"

不过阿黛尔不怕歌迷。事实上，好几对歌迷在她的世界巡演演唱会上求婚成功。

在阿黛尔去年2月29日贝尔法斯特首场演唱会上，她鼓励一位男性歌迷现场接受女友的闰年求婚。几周后在伦敦，又有一对儿在阿黛尔的演唱会上求婚成功。阿黛尔称是"最美丽的事"。

去年五月在哥本哈根的演唱会上，阿黛尔还见证了一对儿同性男生在舞台上求婚成功，还主动提出要给他们俩当代孕妈妈。

图片版权 Getty Images Image caption 阿黛尔表示取消演唱会令她心碎。

爱心满满

对自己隐私保护严密三缄其口的阿黛尔，去年10月在美国纳什维尔的演唱会上，坦率地说自己要再生一个。

她说："我的儿子已经四岁了、不是小宝贝了……所以我的子宫开始造反，好像在说孩子、孩子、我还想生孩子。"

伦敦塔楼大火后，在演唱会上呼吁的阿黛尔突然在切尔西消防大队露面，还给参与救火的消防员带来了蛋糕。