欣克利角核电站——政治考量与商业代价

图片版权 PA Image caption 欣克利角C核电站的兴建工程自2016年9月获得英国政府批准后已经开始。

英国欣克利角C核电站的承建商法国电力公司（EDF）周一（7月3日）承认，完成核电站项目将超支15亿英镑，且完工日期将延迟15个月。

法国电力公司的这一最新估算将使欣克利角C核电站的总开支增加到196亿英镑。

不过，法国电力公司表示，仍然希望按照预期在2025年之前完成一期工程。

据该公司透露，新增加的预算是因为对核电站设计、供应商合同以及工程量有了更好的理解。

针对欣克利角C核电站预算增加约10%， 英国商业、能源和产业战略部的一位女发言人回应说，“英国政府谈判决定的合同很有竞争力，保护了消费者的利益，同时也确保所有的工程开支，包括增加的工程开支，都由承建商承担。”

周折

图片版权 Xinhua Image caption 2015年10月，中国国家主席习近平访问英国期间，欣克利角核电站工程成为中英关系“黄金时代”合作计划中的一部份。

欣克利角C核电站是英国20年来首个动工的核电项目。承担这一工程建造的法国电力公司出资三分之二，中国广核集团出资三分之一。

该项目从签约到动工可谓一波三折。

2015年中国国家主席习近平访问英国期间，法国电力公司宣布，中国将投资60亿英镑，促成欣克利角C核电站的兴建，而英国政府也原则上同意了这一工程。当时，该核电站的预算已经从160亿英镑增加到180亿英镑。

这一项目的投资数额是英国有史以来最大的一笔外国投资，也被中英两国政府视为关系“黄金时期”合作计划的一部分。

英国在2016年6月举行“脱欧”公投决定脱离欧盟后，首相卡梅伦黯然辞职。当时新首相特里莎·梅上任不久，于7月宣布新政府需要时间熟悉该项目，推迟批准项目。

2016年9月，经过一个多月的延误后，英国政府正式批准了了核电项目，相关工程也于9月开始动工。

质疑

在欣克利角C核电站开工9个月后，法国电力公司承认开支将增加近10%，再次引起各方对这一工程的质疑。

环保组织绿色和平英国分部的约翰·萨尔文说：“欣克利角工程才开工几个月就已经延误和超支了。今天传出的消息又一次确凿证明政府批准这一项目错了。”

英国绿党领导人之一乔纳森·巴特利说：几乎每个星期都有新证据显示欣克利核协议很糟糕。他说：法国电力公司重新调整项目开支对这个工程来说无疑是棺材上钉上最后一颗钉子——开头就错了，结果更糟糕。

上个月，英国审计部门发表报告，称欣克利角C核电站“是一个风险高造价昂贵的工程”。