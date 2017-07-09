温网里的“英国范儿”何止奶油草莓

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英国每年啥时候"英国范儿"最浓？答案一定是举行温网的季节。一个温布尔登网球公开赛，透出了英国文化中那种独特、离奇的一面，岂是一个奶油草莓就能一言蔽之？

没错，世界各地的人有各种理由拿英国文化开涮，比如把饼干蘸着茶吃、吃土豆不削皮等等，但有哪位英国人会在乎呢？要说另类、还会让人说起来腰杆儿特直地的地方，自然非温网的那些怪事莫属。

王室也疯狂

世界上很多体育场都有贵宾包厢，但温网有一个王室包厢。

人们时不时就会看到通常文质彬彬的英国威廉王子和凯特王妃在包厢的座位上手舞足蹈，经常就像狂热的墨西哥人一样在空中大幅度地舞动双臂。没关系，坐在温网的看台就不用想太多王室的礼数，这动作对于前来观看温网的英国王室成员来讲，太经典！

奶油草莓酒

想要吃热狗就别来看温网了，该去的地方是棒球赛。想吃鸡肉馅饼吗？估计也只能换地儿到足球比赛场外的小吃摊儿上了。在温网就吃两样：要么是奶油草莓、要么是下午茶。要么，两样一起吃。

别小看那一颗颗的小草莓。如果你仔细注意一下的话，温网男单冠军奖杯顶部是一个似乎菠萝模样的造型。但那个小东西不是菠萝，而是很不起眼的一颗草莓。草莓在温网的地位就是这么高，每次当最受瞩目、也最有分量的男单冠军高高举起奖杯时，那在聚光灯下最璀璨耀眼的就是高居奖杯顶部的小草莓。

吃法很简单，但讲究的是食材绝对新鲜。奶油草莓的吃法就如名字，把碗里草莓浇上奶油即可。但"温网草莓"有自己的名号，温网负责餐饮的特雷西曾对BBC中文说："采摘人员在出货当日的一早去摘，草莓因此更加鲜美。"

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有时，去温网看球的人似乎把吃奶油草莓当作一种仪式，以吃的方式表达自己对温网的崇敬心情。

这里有一组数字：从1877年首届温网开始就有奶油草莓。每届温网的看客们要吃掉差不多14万份，总共要用掉一万升奶油。

在为期两周的温网过程中，另一种美食下午茶也交出诱人的答卷：每届温网都会卖出差不多76000份三明治、25000个烤甜饼和33万杯茶或咖啡。

要是感觉还不来劲，可以在看温网期间喝酒。每年看温网的人都会喝掉11万品脱的啤酒。当然，热卖的还有现场提供的皮姆酒，被喝掉的皮姆酒几乎是啤酒的三倍。

明星也专业

别把稳坐看台上露脸的各路明星当作摆摆样子，其实他们中很多人弄不好都会是在全世界数一数二的温网"超粉"。

英国著名演员史蒂芬-弗莱就曾老道地指出，温网与世界其它大赛最不同的就是"草地上带着麻点儿的网球"。

温网的常客贝克汉姆也曾在2015年温网的比赛中露了一小手。当时现场弹起的网球冲着看台上贝克汉姆座位的方向就高速飞过去了，结果被这名英格兰足球名将稳稳抓在手中。当现场爆起热烈掌声和欢呼声时，身着西服的贝克汉姆还很不好意思地涨红了脸。

山丘又改名

曾经以老辈英国网球名将亨曼命名的"亨曼小山"，如今随着英国头号网球选手穆雷的巨大成功变成了"穆雷山丘"。

这个在温网"一号球场"外的小土坡是看尽"英国范儿"的最佳地点。

要想买到能在这个山坡上通过大屏幕看球的票，人们得当天起个大早去排队买票，这也就不奇怪专门有人在场外搭帐篷过夜等票了。这些温网"超粉"往往身穿英国国旗样式的衣服，是全球媒体报道英国人对温网"多疯狂"的明证。

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人们在这里必备的装备是能挡太阳暴晒的报纸、和能抵挡一阵子雨水的塑料袋。当雨水来临的时候，坐在"穆雷山丘"的人们没人急着跑。虽然屁股坐的地方都湿了，但人们就是淡定地继续看球。毕竟，下场雨也伤不着谁。

"加油吧穆雷"

虽然看网球比赛的礼数需要安静、甚至大气不能出，但英国选手穆雷到场挑动出来的高涨情绪是很难控制的。

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看台上的观众会高喊"穆雷加油"，直到裁判礼貌地要求"请安静"后才会消停下来。有时人们还会捣乱似地在被要求安静后，拍一阵子掌声。

看温网可能还有一个小窍门。如果你想找借口的话，不妨拿当天比赛的选手做"挡箭牌"。