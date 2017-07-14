“ 打工” 贵族：真实的唐顿庄园女主人

Image caption 庄园女主人卡纳文伯爵夫人（Countess Carnarvon）

描绘英国昔日世袭贵族家庭的恩怨情仇的古装剧《唐顿庄园》（Downton Abbey）风靡全球；中华大地也不例外。"唐顿"的原型——英格兰南部汉普郡的海克利尔堡（Highclere Castle ）一夜成名。

庄园女主人卡纳文伯爵夫人（Countess Carnarvon）也因此从原本神秘隐私的贵族小圈子一跃成为公众人物。

不过，很多人不知的是，与剧中那些衣来伸手、饭来张口的贵妇人不同，这位真实生活中的"唐顿"女主人其实出身普通人家，早年是从业会计，最终成为伯爵夫人也竟然完全是'意外'。

慈善活动的巧遇

据伯爵夫人自己介绍，她当年如不是在一次偶然参加的慈善活动期间意外被安排坐在卡纳文伯爵身旁，成为贵族夫人可能是想都没有想过的事情。

卡纳文伯爵夫人在受访时还表示，再者英国古装剧、宫廷剧多如牛毛，谁都没曾想到偏是与她家有关的《唐顿庄园》会红遍天下，完全出乎意料。

人生可能就是这样，有时是命中注定，有时是不同的选择。即使是今日财力、势力都远不如当年的英国贵族，作为一位伯爵夫人的她也完全可以选择足不出户，把庄园经营业务交给专业管理团队。

不过，卡纳文伯爵夫人却风趣地说："如果说我先生是董事长，我就是CEO。"——庄园业务事无大小她都会过目、过问。

图片版权 PA Image caption "唐顿"的原型——英格兰南部汉普郡的海克利尔堡（Highclere Castle ）

全面上手的CEO

在工业革命之前，或至少在一次世界大战之前的英国贵族，多数根本不知道"工作"为何物。每个家族往往依靠千亩万亩的土地相关产业就能源源不断地丰厚收入。那时的贵族生活真谛就在于如何把吃喝玩乐打造成极致，升华成艺术。

到了21世纪，不用工作还能养得起庄园的英国贵族已凤毛麟角。很多走投无路，被迫把祖宅和田产交给国家信托（National Trust）的贵族，能依靠自己的辛勤劳作而继续维系祖产的贵族庄园应该算是不错的结局。卡纳文伯爵一家就属于后者一类。而正是有了这位勤于劳作的CEO伯爵夫人，适时把握商机，以现代市场手段把家族庄园的旅游营生打理得红红火火。

据卡纳文伯爵夫人介绍，庄园如今各类员工多达120人：有厨师、电工、管工、花匠、导游等等，每天的管理工作都忙碌非常。为让庄园运作顺畅，她认识每位人员，了解他们每个人。

国内国际 形象不同

图片版权 He Yue Image caption 庄园业务事无大小她都会过目、过问。

卡纳文伯爵夫人承认，为了促进业务，搞好商业宣传，她自己也必须适应市场，拥有国内和国外的"两面性"：在英国国内保持平民、亲民形象，而在美国、中国等国及市场又要表现出高姿态贵族形象。

她说："英国和美、中不大一样。在世界上其他地方演讲或从事商业活动，我的定位是'居住在海克利尔庄园的卡纳文伯爵夫人'；而在英国，我更喜欢用朴素和低调的形象。在美国读者前，我是上流社会的伯爵夫人；在英国读者前，我则避而不谈"上流社会"。

说到未来，这位伯爵夫人听上去还丝毫没有退居二线的计划。她如今时刻想着的是庄园未来五年、十年，甚至更长期的业务发展计划。庄园和城堡中仅需要不断打理的房间就有三百多，在加上未来市场筹划，发展，房产维护，开发，税务、业务等一应事宜，挑战似乎远比电视上的《唐顿庄园》主人们所面对的要艰巨得多。