小黄蜜蜂有力量 豪门折腰众疯狂

图片版权 MANCHESTER CITY FOOTBALL CLUB Image caption 曼城俱乐部负责人索里亚诺说，球员们穿着绣有小蜜蜂形象的球衣比赛会“充满无限自豪”。

曼彻斯特两家足球豪门俱乐部的球员们在首场海外德比战上，都将身穿胸前绣有一只小黄蜜蜂的球衣。这只小蜜蜂还被许多人排长队纹在身上，这个标志怎么会有如此巨大的魔力呢？

曼彻斯特五月底发生恐袭后，当地的一位纹身艺术家山姆·巴伯尔随即发起了"曼彻斯特纹身求助"行动，号召民众把象征曼彻斯特的"小蜜蜂"形象纹在身上，并同时向在恐袭中伤亡的家庭捐款。

呼吁发出后，曼彻斯特市中心的一家纹身馆外当周周五就排起了长队，当时大约有800人等着相应号召纹身。

此后全英国的纹身馆都参与到了这个"纹身求助"行动中。

此次正准备在美国休斯敦进行热身赛的两大曼彻斯特豪门球队曼城、和曼联也把这个"小蜜蜂"的标志印在球衣胸前，并计划在热身赛后拍卖这款特别的球衣，将拍卖所得全部捐给"我们爱曼彻斯特紧急救助基金"。

到目前为止，这家慈善组织已经募集超过了1200万英镑。而曼彻斯特人熟知的小蜜蜂形象，是这座曾经英格兰的纺织重镇的象征。

Image caption 曼城恐袭后，许多民众响应“纹身救助”行动，将“小蜜蜂”形象纹在自己身上。

恐袭发生时就在现场的莱伦斯是最早将"小蜜蜂"纹在身上的人。她说："我就是想用它来记住：不是记住发生了什么，而是记住我们大家作为社区是如何勇敢面对的。每个人都站起来说，我们绝不会被击垮。"

发起这项行动的纹身艺术家巴伯尔称，这只小蜜蜂是"力量的象征"。

这次把"小蜜蜂"绣在球衣上的曼城负责人索里亚诺说，球员们会在身着绣着这只小蜜蜂的球衣打比赛时"内心充满无限自豪"。

这场定于在7月20日的曼彻斯特德比也是曼彻斯特发生恐袭后，这两支豪门球队首次过招。

勤劳团结

这只"小蜜蜂"从英国的维多利亚时代就是曼彻斯特的象征。它是一只勤劳的工蜂，在恐袭后成为了民众团结一心的标志。

索里亚诺说："这只工蜂象征着曼彻斯特的一切，它是曼彻斯特各社区紧密团结的明证。"

曼联负责人伍德沃德说："曼彻斯特民众表现出的团结和巨大力量，向全世界展现了一个如此不一般的城市。"

他说，这只绣在球衣上的"小蜜蜂"就是"曼联俱乐部的社区灵魂"。

曼彻斯特于今年5月22日遭遇恐怖袭击，总共有22人在袭击中丧生。

Image caption 22岁女生考斯基用纹身的方式声援受到恐袭伤害的家庭。

每位参与"纹身求助"的民众都将捐款50英镑。

这只小黄蜜蜂成为曼彻斯特城市标志的由来有多种说法。最流行的一种说法是，一位德国建筑师当年在看到磨坊、工厂比比皆是的曼彻斯特时，把这座城市形容是“到处都在忙的蜂巢”。

1842年，这只小黄工蜂的形象正式被纳入曼彻斯特的市徽中。

如今，这只小蜜蜂的形象，在曼彻斯特随处可见。