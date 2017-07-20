触目惊心--伦敦怎么成了“泼酸之都”？

图片版权 ISOBELLA FRASER Image caption 4月在伦敦夜总会泼酸事件中伊萨贝拉受伤

伦敦北部。4月，一个周六的下午，一对华裔夫妇推着两岁的儿子在街头漫步，突然遭人泼强酸袭击。一家三口均不同程度受伤，父亲脸部大面积"无法复原性腐蚀"，警方形容严重到足以"改变（他的）生活"。

伦敦东部，同是4月，一家夜总会内，泼酸导致20人受伤。

伦敦东北，上周四晚，大约90分钟之内，两名青少年骑着偷来的小摩托在街头向陌生人泼酸，至少5人受伤，其中一人伤势足以"改变生活"。

在英国，泼酸已经不是偶发事件。近年来，此类袭击事件急剧上升。有统计称，英国泼酸攻击率人均已经位居世界第一。而泼酸事件大部分发生在首都，难怪，有英国媒体甚至把伦敦称作"泼酸之都"。

腐蚀性材料攻击事件，数字来自英国37个警署

（来源：BBC根据自由信息法案向警方查询的数字，其中包括攻击、威胁他人，但不包括盗窃案中使用腐蚀性材料，因为警方根据犯罪性质分类统计）

多严重？

BBC通过"自由信息法案"向警方获悉的数字显示，2016-2017年，英格兰总计发生使用腐蚀性材料袭击案504起，与2012年相比翻了一番都不止。

全国警长委员会NPCC的数字显示，2017年4月之前的六个月当中，英格兰和威尔士总计发生强酸、腐蚀性材料袭击事件400余起。

已查明的袭击者中，五分之一未满18岁。

不同点？

伦敦慈善组织"泼酸幸存者国际基金"的负责人Jaf Shah说，泼酸现象并不是新生事物，维多利亚时代英国既有发生，但是最近的数字实在"令人震惊"。"

他向BBC介绍，在亚洲南部国家，泼酸曾经更为普遍，多半是男性针对女性泼酸，起因通常是婚姻、恋情等两性关系。

但在英国，泼酸的多是年轻男性，受害的多半也是年轻男性。他认为，原因在于此类袭击通常和团伙（gang）有关。

Image caption 曾遭泼酸的Katie Piper说，对受害者来说，后果是“终身监禁”

很好用？

米德尔斯大学犯罪学家、常年研究团伙现象的哈丁博士（Dr Simon Harding）说，泼酸是团伙之间显示强势、权力、控制的一种方式，酸现在已经取代刀、成为团伙成员的"首选武器"。

泼酸的"优势"包括：酸好买、容易携带、容易使用、威慑力大、作案不容易被抓住，抓住了罪责也更轻。

现有法律中对泼酸没有具体的控罪。泼酸者最可能被控"蓄意严重伤害身体"罪，但是用刀则有可能被控"企图谋杀"罪。再者，泼酸也很难证实，因为现场很少会留下DNA证据；凶器不过是个瓶子，丢起来比刀容易许多。

泼酸相对也更加容易。哈丁说，袭击者无需紧密靠近受害者；最容易让对方眼睛受伤、破坏视力，作案后可以轻松逃走。

泼酸给受害人带来的后果相当严重，致残、毁容，这还只是肉体上的，精神上的创伤将伴随一生。对有预谋、有计划地要恐吓、伤害对手的团伙成员来说，有什么能比泼酸给他们带来更大的满足？

Image caption 腐蚀性材料很容易没得到

太好买？

强酸威力很大，但是非常容易买得到。任何人都可以从五金等零售商店购买，无需申明原因和用途。

购买含有强酸的各类家庭用品—比如漂白剂、下水道清理剂等—并没有年龄限制。现有的"爆炸性材料和有毒物质条例"仅适用于批量销售、供应此类化学物品的商家。

但是想买刀就不一样了。英国法律规定，不得向任何未满18岁的人卖刀，除非刀刃可折叠、长度不满3英寸。

想在英国买枪，难度就更大了，特别是要和美国比的话。数字显示，在英国，枪支杀人的案例每年只有50-60起，大概是每一百万人里才有一个。而在美国，每一百万人中有30人丧生枪下。根据美国枪支暴力数据库"枪支暴力档案"统计，仅在2015年，美国枪支暴力就导致13286人丧生、26819人受伤。

怎么办？

哈丁认为，严打泼酸，政府需要从三方面下手：控制强酸获取渠道；刑罚与持刀犯罪等同；加强对黑帮的监管教育。

Shah希望政府推出强制性具体规定，比如购买腐蚀性化学材料必须用银行卡支付，以便今后追查；出售强酸必须要有执照。

去年伦敦的泼酸案中大约有三分之一发生在伦敦东部的Newham。该区的工党议员蒂姆斯（Stephen Timms）提议，没有正当理由携带强酸应该和带刀一样被看作触犯法律。

大都会警察局表示，已经开始向零售商宣传，敦促他们提高警惕，注意那些可能会购买腐蚀性物质做武器的人。

英国内政大臣Amber Rudd周日（16日）放出狠话："终身监禁"（指受害者一生难以摆脱创伤）不能只留给泼酸受害者。

她同时宣布，政府将对有关泼酸事件的各个环节展开重审，包括现有法律、警方办案、判决、获取危险用品、支持受害者等。

Image caption 7月初伦敦泼酸案受害者、伦敦快递小哥Jabed Hussain说：多亏我当时带着头盔......

一生之痛

当然，必须说明的是，泼酸攻击仍然只占英国犯罪的一小部分。NPCC负责泼酸攻击案的警官基顿（Rachel Kearton）告诉BBC，和持刀犯罪相比，泼酸数目依然"微小"。

但是她说，泼酸是"可怕"的犯罪，最"令人厌恶"的是，这种犯罪绝对是"有预谋"的，动机是"让别人一生痛苦"。

这一点，31岁的丹尼尔（Daniel Rotariu）有痛切感受。几个月前，他在熟睡中遭女伴泼酸，双目失明。

他说，"我做噩梦……我每天、每小时都看得到，恍如昨日。我一生一大半都要这样过……有时我真希望自己……没有活过来。"