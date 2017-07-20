夸大其词骗福利 威尔士男子原来是登山高手

图片版权 Wales News Service Image caption 洛伊德登上了非洲最高的山峰乞力马扎罗山，去了机翼行走，且在阿尔卑斯山脉滑雪。

英国一名男子为骗政府的福利，谎称自己连"走五十米都困难"，但他却是一名登山和铁人三项赛的高手。

这名33岁，名叫马克·洛伊德的威尔士男子骗取了政府6551.8英镑的个人独立金福利。他此前对政府说，自己身患椎间盘突出，苦不堪言。

但同时，他又登上了非洲最高的山峰乞力马扎罗山，去了机翼行走，且在阿尔卑斯山脉滑雪。

他被威尔士的一家法庭以诈骗罪指控。

检控官说，洛伊德声称自己只能行走20至50米，且不能在不平坦的路上行走，长时间行走后还会疼痛，还要每隔20分钟坐下来休息。

有那么严重吗？

图片版权 Wales News Service Image caption 洛伊德声称自己只能行走20至50米，且不能在不平坦的路上行走，长时间行走后还会疼痛，还要每隔20分钟坐下来休息。

他在2014年10月至2016年2月期间向政府申请福利。但法庭却有证据显示，洛伊德在2015年9月完成了汇丰银行的铁人三项赛，且成绩不俗。

当月，他还登上了"非洲屋脊"，坦桑尼亚的乞力马扎罗山，还在那里跟非洲的向导合影。要登这一山，需每天行走8至12个小时。

不仅如此，身体健硕的洛伊德还参加了马耳他的世界汽艇锦标赛。

2011年，洛伊德因在阿富汗服役期间下背受伤而离开军队。2014年，他向政府申请每周高达141英镑的个人独立金福利，用来当作治病补贴。

次年，洛伊德申请了更多的款项，说他的健康状况愈发糟糕，走50米都要在床上躺一天恢复。

"荒唐可笑"

图片版权 Wales News Service Image caption 他还登上了"非洲屋脊"，坦桑尼亚的乞力马扎罗山，还在那里跟非洲的向导合影。要登这一山，需每天行走8至12个小时。

不过在法庭上，洛伊德试图为自己的行为辩解。他说，之所以没有在"铁人三项赛"前的风险测试单上填自己的病症，是因为不想受到特别对待，希望与健康的选手一道完成比赛。

为他辩护的律师说，洛伊德并没有想要骗福利，他做这一系列运动时使劲逼迫自己完成不可能完成的任务。比如，在登乞力马扎罗山时，他是"强忍着疼痛完成的"。

但法官说，这些都是"荒唐可笑"的借口，洛伊德是在故意撒谎，以"尽可能获得每一分钱"。