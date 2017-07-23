东伦敦“城管”乱发威 罚女孩“练摊”伤童心

图片版权 ANDRE SPICER Image caption 小姑娘的父亲安德里说，城管把女儿吓哭了，这名小女孩边哭边喊说：“我一定是做错事了。”

一名五岁的小女孩由于在家门口"摆摊儿"卖50便士一杯的柠檬水遭东伦敦"城管"处罚。

东伦敦"城管"给这名名叫斯拜丝的小女孩开出的罚单高达150英镑，而这位小女孩不过是想把自制饮料卖给前往音乐节途中的歌迷们。

这位女孩的父亲安德里介绍说，他家住在东伦敦的梅尔恩德，门口那条街正好是歌迷们周末前往"爱盒子音乐节"(Lovebox Festival)的必经之路。

他说自己五岁的女儿一直梦想着能在家门口摆个小摊卖东西。他说："她喜欢看到顾客满意的笑容，而且也引以为豪。"

他说："没想到刚卖没多一会儿，马路对面的四名'城管'就冲着我们走了过来。"

图片版权 ANDRE SPICER Image caption “城管”给这位小女孩开出了150英镑的罚单。

他回忆说，虽然当时把他"吓了一跳"，但起初还在想这几名执法官员估计也就是让他们收摊儿回家而已。

安德里说："结果没想到这几位'城管'不仅掏出移动摄像机狂拍一通，而且还亮出一份大文件高声宣读，说我女儿没有营业执照，属无照经营。"

他说："我女儿当时就紧抱着我哭叫着说'爸爸、爸爸，我一定是做错事了！'她才不过五岁呀。"

这位陪着女儿"练摊儿"的父亲说，"城管"随后向他们下发了150英镑的罚单，随后他们收摊回家。

好在当地的塔尔哈姆雷茨区政府得知此事后，立即取消了罚单并向这位小女孩道歉。

区政府的发言人说："我们对发生这样的事情感到抱歉。我们要求街头的执法人员能在执法中有些常识、合情合理地动用他们手中的权力。"

该发言人承认，在这起事件中，执法人员显然没有做到这一点。

Image caption 在伦敦街头摆摊是需要申请执照的。

要想在伦敦街头"练摊儿"，摊主还是需要申请营业执照的。

塔尔哈姆雷茨区规定，该区辖内的营业执照分为临时、和永久性的，申请费用均为75英镑。

该规定还说，申请执照的摊主年龄须在17岁以上。

这么说，这位小女孩无论如何也无法按规定在童年摆摊儿卖货了。