图辑: 超跑撞烂无奇不有 是赔是赚莫怪旁人

日前一位英国车主在驾驶刚买的全新法拉利跑车一小时后就报废了这部超跑。不过这类撞烂跑车、令人唏嘘的事儿不止一起。

这部冲出南约克郡高速后起火，并随后烧成一堆废铁的超跑价值26万英镑，是一部高性能的法拉利"430 Scuderia"型跑车。

警方说这部跑车在阴雨天气下"几乎飞起来"，好在车主只不过有些擦伤。

这部全新法拉利跑车"飞出"高速路障50米后坠入路边的田地里，随后起火变成一个火球。

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当警方讯问车主烧成废铁的是什么车时，他回答称"那是一辆法拉利"。

南约克郡警方表示，该车主随后说："我才买的、就在一小时前。"

不过这位车主也不必太伤心，他并不是这么"糟践"昂贵超跑的第一人。

这部车头死死撞进墙里的超跑是法拉利"Spider 548"，价值大约24万英镑。它就这么直挺挺地顶进墙里面去了。

当时开车的人是个新郎官，他本来是为了自己的婚礼才租这部超跑的。

不过好在把法拉利租给这位倒霉的新郎的租车公司倒很幽默。

这家公司的老板阿里姆在推特上写道："好啊，事出在波恩利，当地老百姓接下来几周该有的聊了。"

在英国警方的记录中，还有一部被烧成面目全非的超跑，当然现场也惨不忍睹。

能从这堆烂铁看出是什么超跑吗？看看下面的图就知道了，是一部令无数车迷向往的麦克拉伦跑车。在维尔郡的乡间公路上，这部价值14.3万英镑的超跑就这么"直眉瞪眼"地撞向一处房子起火。好在这一次也没人受伤。

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之前在伦敦富人区梅菲尔还发生过兰博基尼跑车撞进小商店的故事。

当时开车的是两位新手。他们租了一部兰博基尼"盖拉多"跑车。仅仅几个小时后，这部跑车就失控撞毁。原本，漂亮的兰博基尼跑车应该有在展厅的风采，而不是撞毁后的窘相。

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不过，要说撞烂超跑，一定不得不提的是英国著名演员"憨豆先生"。他可是出了名的超跑迷。

当然，他也有多次撞毁超跑的经历。

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本名叫作阿特金森的"憨豆先生"曾在2011年驾驶心爱的麦克拉伦跑车时，不留神撞向一颗树。

结果"憨豆先生"啥事没有地从车里爬出来，"仅仅肩膀受点小伤"。

那是一部时速高达240英里的麦克拉伦"F1"跑车，他开了将近20年、撞了两回。

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想知道他最后怎么处置那部事故车了吗？他把车给卖了。

"憨豆先生"把那部车卖了800万英镑。