性别认同：跨性别人士权益会弱化女性权益？

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英国政府有意将更改法定性别的程序“去医疗化”，跨性别平权人士对此表示欢迎，但部份女性则忧虑会对女性权益有潜在影响。

目前在英国，想改更法定性别须申请“性别确认证书”（Gender Recognition Certificate, GRC），毋须进行变性手术，但需要以后天性别生活两年，并获确诊患上性别不安症（gender dysphoria） 。不过，很多跨性别人士认为程序太过漫长、入侵私人生活且有损尊严，没有申请。

如果当局允许跨性别人士能够自行选择性别，而毋须提出医学证明，对跨性别人士而言就更方便。英国政府正就此进行咨询。

但这个修订方案引起不少愤慨。

根据英国平等与人权委员会向服务商（如妇女庇护所）发出的现行指引，如跨性别人士在外观及其他方面，均与其后天性别相符，应以其后天性别对待。

这意味着，任何自视为女性的人，不论是否已改变法定性别，均可使用独立性别设施如女更衣室、女厕，以及只限女性的健身室等。

图片版权 Getty Images Image caption 前拳击经纪人凯丽·马隆尼表示，在她得到“性别确认书”前，她的申请两次被拒

目前的修订方案不会更改这项指引。

有部份人忧虑，当局放寛更改法定性别的程序，将令一小撮具不良动机者，有更大机会作恶。

针对此次修订的网上讨论，主要围绕仅限女性使用的设施。

供女性逃离暴力的妇女庇护所，以及女更衣室等设施之所以会令女性觉得安全，是因为它们不允许男性进入。

在网上讨论区“Mumsnet”，有忧虑指少部份有不轨企图的男性，可以自称后天性别为女，借此滥用机制进入上述场所，令当中的女性受威胁。

网民“BahHumbygge”形容，生理性别十分重要：“想像一个图谋不轨的男人，只需自称是女人，就能进入所有仅限女性的场所，非常可怕。”

另一名网民“M0stlyBowlingHedgehog”表示：“我十分支持人们按自己的喜好打扮、称呼自己。在99% 的情况下，我也支持他们做喜欢的工作、过喜欢的生活——但总有1%的情况，如在女子监狱、妇女庇护所等仅限女性的地方，当中的女性十分脆弱，有阳具的人不应获准进入或在这些地方工作。”

图片版权 Getty Images Image caption 目前的英国法律下，任何自认性别为女性的的人均能使用女性专用的服务，比如卫生间和更衣室

“Mumsnet”总裁贾斯婷·罗伯特斯（Justine Roberts） 指用户的意见有很大分歧。“这是一个非常复杂、容易令人情绪化的议题。很可惜的是，这个议题似乎令两组弱势群体对立起来。”

部份妇权运动者亦有同一忧虑。作家莎拉·迪塔姆（Sarah Ditum）指，修订将创造可供滥用的空间。她指为女性设立独立空间的做法，过往是经过长时间去建立，用意是保护女性、协助她们参与公共生活。

“来得太迟”

另一方面，有论者则强调今次修订对跨性别人士具重要意义。

“这项法案对跨性别权益而言，是前进的一大步，”网民“BuffyChiro”指：“你们站在历史错误的一方。”

权益组织石墙运动（Stonewall）形容目前的制度“有损尊严及千疮百孔”。

在少年时期转换性别的作家及媒体人柏丽斯·李斯（Paris Lees），没有申请“性别确认证书”，但护照上显示的是女性。她向BBC表示，任何令变更法定性别程序“简单一点点”的改善，均是“来得太迟的大好消息”。

她指“Mumsnet”网友及其他人的忧虑“荒谬”。

性别认同 VS 生理性别

批评者又担心，修订会影响统计资料收集。

图片版权 Reuters Image caption 跨性别大游行期间的的伦敦

如果官方统计数字，不再区分生理性别及后人性别，将无可避免影响到统计数据。

“这会令一些社会趋势变得更难观察，”迪塔姆指，“如性别薪酬差异、罪案及男性暴力数字——尤其是哪个性别袭击哪个性别的数据。”

斯蒂芬妮·戴维-亚莱（Stephanie Davies-Arai）创立了“跨性别潮流”（Transgender Trend）网站，供家长讨论跨性别问题。

她认为修订将令女性失去受保护的身份及政治上的代表。

“女性是因为其生理性别受到压迫，而不是她们的性别认同，”戴维-亚莱表示，“生理女性需要被视为一个独立群体。”

这种将生理性别与性别认同分开讨论的做法，遭到一些人质疑，如跨性别平权人士及女权作家茱莉亚·萨兰奴（Julia Serano）就认为，世上不只两种完全互不兼容的性别。

萨兰奴指，性别是由多项元素组成，包括染色体及生殖器官等，有时会整套在同一个人身上出身，有时则不然。

迪塔及戴维-亚莱均表明自己支持跨性别权益，但仍然受到攻击。

“现时有一种氛围，如果你挑战这些，就会被视为跨性别恐慌及仇恨者，”戴维-亚莱说。

政府的咨询将于今秋完成及公开，期间关于女性权益的辩论将仍然炽热。