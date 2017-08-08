一个女人的自述：车祸、癌症 我美丽的挣扎

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乔丹·伯恩（Jordan Bone）是英国网红，YouTube频道订阅超过20万，Instagram粉丝将近20万。但是，乔丹一生多劫难，15岁时因车祸瘫痪，20岁时患上癌症……

第一个打击：车祸

乔丹今年27岁，来自英格兰东北部的诺福克郡。15岁时，乔丹出车祸颈椎受伤，胸部以下瘫痪。

刚刚出了车祸以后，我不知道今后的生活会是怎样。两年间，我陷入深深的抑郁。我以为人生再也不会是我计划、希望的那样了。

一次上网，我在YouTube看到一段视频，指导如何冥想、放松，这改变了我对世界的看法，也改变了我对自己的看法。我学会了通过冥想把消极想法转变成积极想法，我把注意力集中在"正念"上。

我仍然值得过上精彩的生活，其他受过伤残的人也一样。

图片版权 JODAN BONE Image caption 蛋糕上的饰字：我美丽的挣扎

最开始，乔丹在YouTube上分享小视频，大都是励志的，鸡汤那种。但是，观众好像更关心她的妆容，留言打听她怎么妆化得那么精美，还有人问她为什么选择做美容网红。2005年，乔丹发了一段视频，讲述车祸后日常生活的挑战，如何重新学会化妆。这段视频在网上爆红，脸书上有1700万点击，截至八月初，YouTube上浏览已经逼近600万。

我原来并没有在网上说过这一段。做那段视频感觉很沉重，但也很重要。在我看来，化妆是艺术，它能让你更加自信，你可以想是谁就是谁。化妆不是戴面具，是提升自己的方式。

（重学化妆）大概用了一年的时间。我记得住院期间开始自学，效果真不怎么样。但我继续努力，不放弃。我记得我坐在护士桌前从新学习如何使用双手，但是，就连把手抬到脸边刷睫毛油都很难。

乔丹张开、合拢十指有困难，因此有时需要用嘴帮忙。

最初我做那段视频的原因是，有很多人不停地提问：她的手有什么毛病？她拿粉刷的样子为什么怪怪的？同时，我也希望能鼓励别人，让他们看到，平日生活的艰难并不是世界末日，你仍然可以做出成绩。

下了很大功夫（总算又学会了化妆）。我很自豪，我总算学会了，可以见人了！我在YouTube发视频，教化妆小常识。

我的视频虽然是说美容化妆的，但那并不仅仅是美容化妆，还有正能量。（我想）告诉人们，心想是可以事成的。

乔丹在《我美丽的挣扎》视频中说：

成了坐轮椅的女孩，并不是我的人生计划。所以，我不希望人们只看到轮椅。我失去的已经够多了，我不想连身份认同也失去。

（重学化妆）真难，坚持到最后也真值！我会流泪，烦躁到发疯。我心想，为什么是我？！但是，我坚持，坚持。现在，我曾经无用的双手每天帮我做妆容，我很开心。这让我认识到，面临挑战、我们会怎样成长。比如每一天，我都能学会更多，画眼线的难度会更小一些。

图片版权 JORDAN BONE Image caption 她在网上发的这则贴说：下雨没什么，一切都过得去

第二个打击：癌症

20岁的时候，乔丹接到医生打来的电话说，她腿上的痣已经癌变。她在不久前接受一家地方媒体采访时说：

我再一次看到生命在我眼前一闪而过。妈妈很生气，她说，"乔丹，难道你还没受够苦吗……我们还能承受多少？你一定是有非常糟糕的运数。"

妈妈至少还有幽默感。我非常希望安慰她，我对她说，"一定会好起来的，我知道。坏事发生在一个人身上能有多少次呢？现在肯定该轮到我转运了。"

我知道我是幸运的，我很感恩（发现得及时），健康没有受到另一次重击。这让我懂得，日光浴一定要注意安全。我幸运，但这事可能会发生在任何人身上。

记住，你自己很重要，你值得多花点时间去安全美黑。

我可以后悔原来晒过日光床，我可以自责癌症是自找的。但我不那样做了。我原谅自己的过去，我学到了经验教训。

这真是一次警钟，让我懂得好好生活、不浪费每一分一秒。这一生，是我"做我自己"的唯一机会，我要尽可能过到最好。

后来乔丹做了一段视频，叫做"为什么我仿晒美黑"，介绍安全美黑的知识。不过，她传播正能量的使命并没有就此告终。最近乔丹出版了一本书，名叫《我美丽的挣扎》，第一天在网上发售即卖罄。

我希望能（把正能量）传递给更多的人。我的故事也许可以鼓励别人，因为我曾经以为山穷水尽、今后永远什么都干不成了。我曾想，如果我想工作，谁会雇我呢？我能做些什么？我真想过放弃。

我（在书中）说，碰上问题没关系，应该敞开心扉，重视自己的感情、感受。今后我希望能和更多的人交流，我觉得在电视上看到的残疾人还很少。如果能让世界懂得，我们有残疾、但我们仍是人，这该有多好。

我们也仍然可以成功，和其他任何人一样。

图片版权 JORDAN DONE

这是乔丹在新书发售当天的贴文：今天真像一阵旋风......这是我多年来一直梦想做的，我做成了，感谢那些相信我的人给我的帮助。今天，我的书是亚马逊排行前20名，畅销书榜名列前茅，卖光了！感谢你们，继续相信自己。乔丹最近在接受BBC等英国媒体访谈时说：

现在我做的，其实正是我一直希望今生所做的，不管是不是瘫痪。我一直爱美、爱写作。你看，现在我做的不正好就是这些事？

不要因为害怕、后悔浪费生命。爬起来，拍拍身上的土，想做什么就去做！

最后，用乔丹在《我美丽的挣扎》视频中的的一句话结束她的故事：

就好像（化妆）塑造轮廓一样，有暗必有亮。人生也一样......