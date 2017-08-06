英国艺人遭遣返真是模仿特朗普惹的祸？

Image caption 英国朋克乐队“彼得和试管宝宝”主唱彼得·拜尔沃特斯曾在德国巡演中模仿美国总统特朗普。

一名英国朋克艺人日前在美国入境时遭遣返，但他辩称都是因为他曾在演出时模仿美国总统特朗普给闹的。

这位英国艺人名叫彼得·拜尔沃特斯，他的乐队叫"彼得和试管婴儿宝宝"。他称自己是前往美国参加一个音乐节，但在入境时被美国边境官员拘留。

他说，美国边境官员审了他六个小时，还拿出他装扮成美国总统特朗普演出时的照片给他看。

他说，那是他去年在德国巡演时的一张演出照。

不过，美国海关边保官员并不认同他的说法。美国海关称，彼得·拜尔沃特斯之所以被遣返，是因为他"持有错误签证"。

美国海关发言人鲁伊兹对BBC说："所谓声称他之所以被美国拒绝入境是因为他曾模仿美国总统的说法，是完全不真实的。"

该发言人说："那种说法是错误的。他被拒绝入境的真正原因是由于他持有的签证有误。"

但这位被遣返的英国艺人说，在被旧金山的美国海关边境官员讯问后，他的手机、护照均被没收、还被提取了DNA样本、还被拍照并发表正式声明后，被边境人员陪同登上一架飞往伦敦的航班。

他对一家名为"摇滚小组"的网站说："我在那儿呆了也就30秒钟，然后那位入境官员把他面前的屏幕转过来指给我说：'这是你吗？'"

他接着描述说："那名官员在屏幕上全屏展示我去年在德国巡演时的一个视频。我在那个视频把自己装扮成特朗普的样子，还做吸烟状抽一个东东。"

他说："打那儿之后一切急转直下。六个小时后我被挟持着登上飞机坐了下来。"

他称，航班在11个小时的飞行途中拒绝给他提供酒精饮料，他的手机和护照也是在飞机降落后才发还给他的。

他说："我希望到年底的时候，我还是'彼得和试管宝宝'乐队的主唱。但过了夏天，特朗普会不会还是美国总统呢？我甭想再有什么美国巡演、或是去美国参加音乐节了。"

不过，虽然乐队主唱拜尔沃特斯被遣返了，"彼得和试管宝宝"乐队的其他成员都顺利入境，并如期参加了在加州举办的"朋克入侵音乐节"。

这支名叫"彼得和试管宝宝"的朋克乐队1978年在英国东萨塞克斯成立。