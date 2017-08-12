BBC新闻直播惊现露乳镜头 “走光”女星欢喜认领

Image caption 在这次新闻直播中，主播背后坐着的一名员工的电脑屏幕上出现了一名坦胸露乳的女子。

BBC电视新闻又出洋相，员工电脑屏幕上出现的裸女镜头被直播，成为网友和国际媒体津津乐道的话题，也给意外增加曝光机会的女影星带来惊喜。

BBC电视一台每天晚10点直播的《10点新闻》是BBC最重要的新闻节目之一。

星期一（8月7日）晚上的《10点新闻》中，主播苏菲·拉沃斯（Sophie Raworth）背后的一个电脑屏幕上出现了一名坦胸露乳的女子。

主播拉沃斯当时正在播报一条英格兰板球队的比赛新闻，对背后发生的剧情一无所知。

点击这里可以观看新闻直播出现裸女的片段。

可这逃不过电视观众的雪亮眼睛，立即有人将该片段拍摄下来上传网络。英国各大报纸争相报道，国际媒体随即迅速跟进。

Image caption 安娜·派昆11岁时就获得奥斯卡最佳女配角奖，后又在美剧《真爱如血》中担任主演。

许多媒体报道说BBC员工上班时看色情影片，但实际上当时屏幕上出现的是美国HBO电视剧《真爱如血》（True Blood）中的一个镜头。

镜头中坦露双乳的女子就是该剧女主演、新西兰影星安娜·派昆（Anna Paquin），她已经在社交媒体推特上"认领"了自己的乳房。

今年35岁的派昆在推特上转贴了一则相关报道，然后用大写字母评论道："我的乳房！这事从哪个层面看都太好玩了！"

看来，当事女主角对此不以为意，反而因获得一个额外的曝光机会感到欢喜。

Image caption 吸血鬼题材的美剧《真爱如血》中的大尺度镜头，在BBC电视新闻中被直播。

派昆的丈夫、曾一起出演《真爱如血》的英国演员史蒂芬·莫耶（Stephen Moyer）也在推特上写道："这太令人惊喜了，让我非常开心！"

《真爱如血》是一个关于吸血鬼题材的电视连续剧，于2008年至2014年播出。

安娜·派昆成名很早，曾是一名童星。1994年，年仅11岁的派昆就因在《钢琴课》（The Piano）中的演出拿到了奥斯卡最佳女配角奖。