英仙座流星雨：一小时最多可见100颗流星

英仙座流星雨8月12日至13日迎来极大值，香港周六入夜后的郊野出现人潮，时差七小时的英国也在稍后迎来流星。

图片版权 Reuters Image caption 周日凌晨在英国西萨塞克斯郡捕捉到的流星雨景象。

英仙座流星雨在世界许多地方都可以肉眼见到。

观星民众在社交媒体上分享所见。

根据预测，一小时内估计可以见到一百颗流星划过夜空。

估计香港时间周日（13日）清晨5时02分是流星雨高峰期。

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流星雨是彗星的碎屑残骸掉入地球大气层后，跟大气层摩擦发光的现象。

地球绕日公转的轨道与斯威夫特－塔特尔彗星（Swift-Tuttle）轨道有交会点，每年七月、八月之间，地球轨道与斯威夫特－塔特尔彗星交会，彗星的残骸进入地球大气层，所以形成英仙座流星雨。

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世界七大流星雨

• 天琴座流星雨（Lyra meteor shower） 每年的4月间出现，全年三大周期性流星雨之一。

• 英仙座流星雨（Perseid meteor shower） 每年7月至8月出现，数量多但几乎从未缺席，母星为斯威夫特－塔特尔彗星，全年三大周期性流星雨之一。

• 天龙座流星雨（Draconids meteor shower） 每年10月初左右，Giacobini-Zinner彗星为本源，全年三大周期性流星雨之一。

• 猎户座流星雨（Orionids meteor shower） 每年10月间出现，由著名的哈雷彗星造成，因辐射点位于猎户座而得名。

• 金牛座流星雨（Taurids meteor shower） 每年10月底至11月出现，是Encke彗星轨道上的碎片，流量不大但周期稳定。

• 狮子座流星雨（Leonids meteor shower） 每年11月间出现，狮子座流星雨与谭普-塔特而彗星的周期有关，因辐射点位于狮子座而得名。

• 双子座流星雨（Geminids meteor shower） 每年12月间出现，双子座流星雨源自小行星1983 TB，因辐射点位于双子座而得名。

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